2025台中元宵燈會懶人包！9大主題燈區＆小提燈領取資訊一次看

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

撰文攝影／Nini and Blue 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

2025台中燈會在中央公園，於2月8日至23日一連16天熱鬧過元宵燈會。台中燈會以蛇現幸福為主題，主燈以創世神話女神「女媧」為發想，首創移動式展演主燈搭配聲光效果與百米的沉浸式環境劇場，讓人驚艷。2025中台灣元宵燈會打造9大主題燈區，交通資訊與小提燈領取資訊一次看。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

燈會場地配置圖

今年燈會場地和往年一樣都在台中中央公園舉辦，有來台中跨年或是參加過大型活動的人，對中央公園的地理位置應該都熟門熟路。這次打造9大主題燈區，沿著指標路線繞一圈也要一小時以上，建議穿著舒適衣服逛中台灣元宵燈比較愜意。

燈會交通管制

交通管制時間：2／8（六）00：00～2／23（日）24：00

交通管制內容：禁止一般車輛通行區域（紅線區域）：中央公園敦化路二段部分路段、啟航一路、啟航路接敦化路二段部分路段、禁止汽車進入區域（綠線區域）：凱旋七路、凱旋六街、啟航二路、經貿三路二段、啟航路接經貿五路部分路段。

燈會停車資訊與位置圖

燈會大型燈飾集中在敦化路以上，推薦的停車場為P1、P2。如果逛完燈會還想過逢甲夜市的話，可以考慮P9停車場。但按照妮妮部之前的經驗，通常逛完燈會都已經鐵腿了，沒體力再逛夜市。所以若想騎Ubike來的話，真的要好好斟酌自己體力是否有辦法。

燈會小提燈領取資訊

發放時間為2025／2／8（六）～2／23（日）每日15：30開始排隊、16：00開始發放，發放地點在台中中央公園啟航路側，免費領取，每人限領1盞，每日發完為止。

樂in LOVE燈區

▲民政燈區以「樂in Love」為主題，29個行政區燈組融入當地地方特色，大家能猜猜這些燈飾是哪些行政區。

▲谷關的大型燈組很有識別度，冷冷的天氣好想泡溫泉。

蛇畫故事燈區

▲以金蛇王子尋寶為故事主軸，結合燈光、藝術與音樂元素，讓我們跟著蛇王子與公主，一起進入蛇畫故事的藝想世界。

▲入夜後穿梭其中，應會很有奇幻感。

城市綠洲燈區

▲與台中文學家合作共同打造絢麗的水上燈組，透過文字述說台中山海屯城故事，賞花燈也能很詩情畫意有文學氣息。

▲河道水岸布置相當多組大型燈劇組，鯨豚自在優游其中。

▲賞花燈之前，記得注意自身安全，以免發生意外。

海洋奇幻冒險燈區

▲打造海洋探索主題，透過燈組展現海洋之美和海洋生態的多樣性，一同為保護海洋盡一份心力。

▲化妝室洗手間被深海巨怪包圍了。

▲入夜後記得沿著步道行走，比較不會發生意外，地上也有指標標示位置方向。

舌尖上的趣味燈區

全台唯一「吃飽了才能逛」的燈區，以台中特色鍋烤節為發想，打造串燒走廊和水上火鍋燈組，聽說串燒區還會有陣陣香味隨風飄揚！是不是很想體驗看看。

▲串燒區真的很可愛，而且可以近距離拍照。

▲這區串燒超逼真，還會慢慢旋轉。

▲河面上則是火鍋的海鮮盆，逛著逛著，肚子就餓了。

▲白天晚上都很好拍照。

▲一整個是大澎湃的生猛海鮮組，龍蝦、螃蟹、章魚都來了。

群蛇共舞燈區

▲匯集各國與蛇相關的神祇，打造充滿異國風情的燈區饗宴。

▲除了近距離拍照，也有挖出臉孔洞讓人進入場景內合照。

▲記得慎選拍照角度，不然會有點恐怖。

蛇麼玩意燈區

▲萬眾矚目的KUSO燈組們正式登場了，有饒蛇歌手教你唱rap和想化身成龍的畫蛇添足等等，每個燈組俏皮可愛有創意。

主燈蛇現幸福

2025台中燈會主燈，首創全台唯一移動式主燈，以女媧神話發想，打造12公尺高的機械動態主燈，突破傳統展演形式；並搭配AR擴增實境，呈現震撼視覺饗宴。

主燈秀展演時間

周一至周四18：00－21：00（最終場21：00）

周五至周日18：00－21：30（最終場21：30）

備註：每30分鐘展演1場，每場3分鐘

▲有網友笑稱說這女媧面容似文英阿姨以前在電影熱帶魚中的造型，但布魯覺得比較像打仙劍奇俠傳中的Boss。

▲佈設超過百米的故事場景，透過精細機械動態移動及滑輪結構的擬人化主燈，巧妙結合AR擴增實境呈現的沉浸式環境劇場。

▲整個主燈區場域相當寬敞，主燈秀演出時，建議退後到靠近水岸邊，比較容易觀賞到全貌。

▲大草地上則有其他神獸守護 。

2025台中燈會

燈會日期：2025／2／8（六）～2025／2／23（日）

點燈時間：平日17：00－21：30／假日17：00－22：00

展出地點：台中市西屯區中科路2966號（台中中央公園公園）

台中燈會市集 蛇も市

市集時間：2025／2／8（六）～2／23（日）16：00－21：00

市集地點：台中中央公園凱旋路側、啟航路側（假日限定）

閉幕晚會

活動日期：2025／2／23（日）20：30－21：30

活動地點：台中中央公園主燈區

演出團隊：朱宗慶打擊樂團2、原舞曲文化藝術團

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►2024台中耶誕嘉年華搶先看！水岸鏡面反射麋鹿群＋迷你耶誕樹超美

►台中「最美薑餅屋」變身了！巨大耶誕老公公、千顆燈泡點亮90年老宅

►台中全新完工林間探索遊戲場！攀爬隧道＋波浪橋是小朋友放電首選