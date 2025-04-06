26個特色台中公園大集合！沙坑、跑酷場應有盡有　遛孩放電懶人包

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撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

台中溜滑梯公園懶人包，現在各地公園推出去塑膠化，越來越多新的磨石子溜滑梯、沙坑、大草皮、跑酷場，讓孩子能像我們小時候那樣接觸自然，也有更多地方可以消耗體力放電，不會只盯著3C產品。這篇懶人包收集26個台中公園，有超長溜滑梯、沙坑、跑酷場，最特別的還是寵物公園。

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中央公園飛行美樂地共融遊戲場

飛行美樂地以飛行為主題，打造出飛碟造型的主題式飛行組合滑梯遊具，4種不同高度溜滑梯，滿足不同年齡層，還有全台最長32米雙軌滑索，享受滑索的刺激感。

地址：台中市西屯區經貿九路138號

台中北屯兒童公園

全新完工的林間探索遊戲場以林間探索為主題設置各式鑽籠、波浪路、爬網、垂直爬梯、高空橋等攀爬關卡，開幕至今受到大小朋友喜愛。

地址：台中市北屯區興安路一段162號

台中豬事圓滿公園

台中豬事圓滿公園是台中全新小山豬主題共融遊戲場，園區設有小山豬主題遊戲區、遊戲沙坑滑梯、木豬搖搖樂、盪鞦韆、旋轉盤、多功能體健廣場和陽光公廁。

地址：台中市北區興進路1號

楓樹腳公園

鄰近公園設施旁的道路是封閉、禁止汽機車進入，但是道路相當的廣，反而變成兒童學騎腳踏車的安全場所，而且能夠輕鬆放風箏也是滿特別的。

地址：台中市南屯區，鄰近台中大慶捷運站

台中太平 馬卡龍公園

台中最夯的公園就是這 「馬卡龍公園」，尤其全台最高11公尺溜滑梯，設置了主題特色遊戲場、寵物活動區、特色籃球場、滑步車與溜冰跑道，也有設置廁所、免費汽機車停車場。

地址：台中市太平區中山路四段55巷27號

泉源兒童交通主題公園

台中東區首座以交通主題的公園景點，不只是滑步車公園，裡面也可以騎腳踏車、滑板車，透過迷你版道路、交通號誌、視野死角模擬教育區，讓家長帶孩子們一起認識交通安全相關觀念。

地址：台中市東區樂業一路151號

台中十全公園

十全公園有台中公園中少見的雙軌滑索與大型攀爬遊戲設施、融入地景美學的公廁都是十全公園的亮點。

地址：台中市太平區中山路四段55巷27號

台中豐原 中正公園

豐原中正公園是台中40年老字號公園，在2022年華麗大變身，除了原有的登山步道、籃球場、餵魚池等設施，新增繭型溜滑梯、跑酷攀爬遊戲區等設施，玩的不夠盡興的話，附近還有公老坪休閒農場免門票玩到high。

地址：台中市豐原區水源路1號

綠川水淨樂園

台中最新的復興園道共融遊戲場，搭配綠川整治，以水的淨化為概念，規劃出主題式遊戲區、體健廣場、遊憩草坪、共遊區等豐富設施。

地址：台中市南區永東街與復興園路交叉口

永和巷公園

屬於14期都市計劃中全新設置公園，鄰近二分埔生態公園、水湳公園，周邊公園眾多且廣闊，相當好停車、適合跑步、騎腳踏車。

地址：台中市北屯區山西路二段、崇德二路、永和巷圍起來的地

目前Google導航地圖上無地標，可導航「台中市私立華益托嬰中心」旁邊

黎新公園

黎新公園有台中最大的多元組合攀爬遊具、盪鞦韆和沙坑，還有兒童互動競技區，堪稱是兒童版的極限體人王。

地址：台中市南屯區龍富路五段25號

廍子公園

台中最美黃金風鈴木公園，除了基本的鞦韆、兒童遊樂設施、腳踏車道，專門滑板訓練場、多個籃球場，也有個水池可以讓孩子餵魚。周邊好停車，也有半小時收費才10元的停車場。還可順遊情人橋、蝴蝶橋、藍天白雲橋，或是到大坑爬山，相當方便。

地址：台中市北屯區廍子路418號

黃金風鈴木賞花期：每年三月，花期約兩周

大雅中科公園

台中最長溜滑梯，三座長22公尺磨石子溜滑梯，相當刺激，大雅中科公園上方還有360度觀景台，一旁還有潭雅神綠園道、潭雅神自行車道和玩沙池。（2022年新增玩水設施，算是台中少有的親水公園）

地址：台中市大雅區月祥路40號

風動石森林體驗空間

風動石森林體驗空間沿著山坡地地形打造出蜘蛛爬爬網、毛毛蟲洞洞環、溜滑梯、泰山攀爬等多樣刺激的遊具。

地址：台中大坑六、七、八號步道的休息中繼站

大坑體能訓練場

大坑體能訓練場是台中大坑1號登山步道的人氣森林遊戲場，全面進化升級，打造出12道遊樂設施關卡，需要手腳並用闖關，相當刺激有難度。

地址：台中市北屯區大坑一號登山步道

九二一震央紀念公園

921公園內原本就有規劃孩童遊戲區、溜冰場、大草坪廣場等設施，今年多了台中公園中第一座魔王級溜滑梯，7米高23.4米長的魔王級磨石子溜滑梯。

地址：台中市太平區太平路（光興隆大橋旁）

三信公園

在黃昏市場附近的三信公園有座可愛黃色溜滑，底下還有小祕密基地，小朋友一定會很喜歡。

地址：台中市西屯區河南路一段與漢口路交接口

豐樂雕塑公園 磨石子溜滑梯

磨石子溜滑梯、鞦韆、沙坑、蹺蹺板，一旁有化妝室、洗腳區。還有台中公園少見的跑酷練習區，大小朋友都能找到自己專屬的運動場。

地址：台中市南屯區文心南五路331號

文心森林公園

台中文心森林公園依據感關、體能、智力打造12感官遊戲設施，有少見的木珠溜滑梯、伸縮木樁、搖搖杯、寬敞的沙坑。

地址：台中市南屯區文心路一段289號

圳前仁愛公園

圳前仁愛公園 近年很夯的台中親子公園，有沙坑、溜滑梯、攀岩、親子區、草地區、生態步道，適合假日親子戶外旅遊，搭配鰲峰山運動公園 競合體驗遊戲場，保證讓小朋友玩到虛脫沒力。

地址：台中市神岡區中山路1668－5號

大雅二和公園

台中第一座蜂巢攀爬式設施，有蜂巢攀爬塔、蜂格平台、行星爬架、挖土機遊具等設施，沙坑下方竟然還有隱藏化石。

地址：北台中市大雅區學府路120巷

逢甲福星公園

磨石子溜滑梯、盪鞦韆、搖搖馬被超大沙坑給包圍，成為爸媽們讓小朋友放電的新親子景點。福星公園還有百坪大綠地、台中市立圖書館西屯分館、化妝室與櫻花黃昏市場，很適合下午帶小朋友來這親子公園遊玩，接著到黃昏市場買晚餐。

地址：台中市西屯區福星路666號

頂魚寮公園

有3D海洋地景彩繪、花園迷宮、七彩椅、鯨魚溜滑梯等遊樂設施，適合親子一日遊，可搭配積木7－11（億承門市）、臺中市港區藝術中心、清水眷村文化園區、梧棲漁港、高美濕地、鰲峰觀景台等景點，串成台中海線一日遊。

地址：台中市梧棲區八德東路

台中公園

台中公園是台中歷史悠久的公園之一，佔地千坪空間，加上有流滑梯、盪鞦韆等遊樂設施，還能划船約會，是假日大家出門野餐踏青的好去處，近期連公廁也大改裝。

地址：台中市北區雙十路一段65號

新福公園

台中太平新福公園出現台中第一座攀爬式探索迷宮，讓小朋友可以手腳並用爬上爬下，很有挑戰快感。

地址：台中市太平區旱溪東路二段100號旁

英才公園

台中英才公園2020年再次改造之後，更是引爆家長帶親子來台中英才公園朝聖。

地址：台中市北區民權路313號

台中北區中正公園

中正公園滑板場設有平台、三角平台及斜桿等滑板道具，台中中正公園內還有草地、兒童遊憩設施、樹蔭步道。

地址：台中市北區學士路98號（中山堂隔壁）

泉源公園

在台中東區的泉源公園是寵物公園，台中目前唯一的毛小孩公園，450坪大草地，讓狗狗跑到不要不要，附近好停車，鄰近建國市場、秀泰廣場，很適合安排台中半日遊。

地址：台中市東區樂業一路79號

結語

台中特色公園還有清水鰲峰山公園競合體驗遊戲場、烏日學田路沙坑小公園等地點，景點陸續更新中，有不錯的也歡迎告知。

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