南投溜孩聖地！三層樓高「貨櫃疊疊樂」主塔　連接溜滑梯超級刺激

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撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃鄒承恩

南投草屯酷比親子運動公園以運動遊憩為主題，迅速成為親子旅遊熱點！園區內設有高達三層樓的貨櫃疊疊樂遊戲主塔、滑輪賽道，以及多種適合不同年齡層的遊具，吸引了大批家庭前來探索；無論是挑戰刺激的全包覆溜滑梯，還是享受旋轉超新星的平衡樂趣，不僅讓孩子盡情放電，也成為家長休閒的好選擇。

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停車與交通資訊

一旁設有停車格與停車場，周末或假日遇上客滿的話，也可至台灣工藝文化園區停車場停車，步行約10分鐘路程。

園區導覽圖

有別於一般的親子共融公園，酷比親子運動公園以星星數說明遊具難易度，難度最高的莫過於酷比遊戲主塔，不過也是小朋友最有興趣的大型遊具。

▲園內設有性別友善及親子無障礙廁所，位置靠近馬路邊。

遊具介紹

▲幼兒組合遊具和土堤式滑梯適合年齡較小的兒童。

▲創新遊具擺盪大索吸引小朋友的目光。

▲衝浪板、旋轉棒和旋轉超新星考驗小朋友的平衡感。

▲土星旋轉木馬很受大小朋友的喜愛，轉動起來如同遊樂園的旋轉咖啡杯。

▲共融遊戲轉盤和彈簧床是新公園的標配設施。

遊戲主塔貨櫃疊疊樂

高達三層樓高的遊戲主塔，適用年齡為8～12歲且身高120～150公分的兒童。

▲主塔本身就是大型遊戲組具，設有多座滑梯、攀爬網、吊床等。

▲需要手按著動物造型的金屬鈕扣，只要轉動紐盤就能發出動物聲音。

▲穿越這攀爬網才能抵達溜滑梯入口。

▲兩條由高處往下的溜滑梯，其中一條是滾輪式溜滑梯。

▲園內也有長輩喜歡的成人體健設施，全齡公園也是未來趨勢。

滑輪賽道

園內有高低起伏的小型滑輪賽道，可供滑板、滑步車或自行車等使用。

草屯酷比親子運動公園

地址：南投縣草屯鎮中正路571號

營業時間：08：00－18：00

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