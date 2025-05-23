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三重日式刨冰店結合咖啡廳　香芋瀑布花生冰綿密細緻

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

「麓．かき氷」是一間位在三重的冰店，同時也是咖啡館，菜單提供各種日式刨冰、手沖咖啡、飲料、蛋糕甜點、日式焦糖布丁和蛋糕等，營業時間從下午一點開始到晚上，是三重冰店、咖啡廳和下午茶的好選擇。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

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位置

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲是三重很少見的文青冰店，麓注音：ㄌㄨˋ，店名不好搜尋，也可以輸入三重溪尾街日式冰店。

環境
在三重很少見的風格，路過這間店都會被店外裝潢吸引，雖然是日式刨冰專門店，但菜單有提供手沖咖啡、飲料、布丁和蛋糕甜點，平日中午、下午的人較少，很適合喜歡跑三重下午茶和咖啡館的人。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲冰店遇到的第一個冬天，很可愛的小註記。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內呈現濃厚的日系風格氛圍，裝潢清新，充滿木質元素與柔和的色調，走進店內就覺得好舒服。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲也有販售咖啡豆，菜單上也有提供手沖咖啡單點。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡的環境真的很舒服，雖然不在三重鬧區，但真的很不錯。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區提供飲水。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲隔壁桌客人點的草莓起司冰，是季節限定才能吃到的口味。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲老闆是個親切客氣的年輕人。

菜單
主打日式刨冰，口味新奇有創意，粉絲團有時還會推出新品，有些刨冰口味是季節限定，特地前往品嚐建議先電話確認是否販售。除了日式刨冰也有多種飲品、手沖咖啡、布丁、蕨餅和巴斯克蛋糕等，選擇豐富。菜單設計很貼心，竟然還有迷你的日式刨冰可以點，我這次點的都是正常版，我覺得大人吃正常版剛好，小朋友可以點迷你版。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點

香芋花生冰 正常170元／迷你120元
直接給五顆星的口味，芋頭控第一次來必點！芋泥像瀑布一樣流下來，店家熬製的焦糖甜而不膩，跟芋泥超搭，刨冰裡還加了煉乳，甜香不膩口。最驚喜的是軟花生，每一口都香香綿綿。日式刨冰講究的是冰的質感、輕盈、細緻，像空氣般在舌尖融化，搭配店家自製果醬與簡單配料，果醬滲進冰層之後，甜而不膩、清爽回甘。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲日式刨冰細緻輕盈，融化的速度也很快，上桌趕緊享用，不然融化會影響口感。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

小山園抹茶歐蕾 130元
選用茶韻厚實、風味有層次的小山園抹茶，入口微苦，尾韻回甘，茶香清雅不失濃烈。抹茶風味鮮明，鮮奶恰如其分地襯托了茶的深度和韻味。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

抹茶紅豆冰 正常180元／迷你125元
選用小山園若竹抹茶製作，迷人的翠綠鮮色，醇苦回甘，茶味明顯，最上面的乳酪泡泡和自製的蜜紅豆增添了層次感，讓抹茶風味更濃香韻長。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲另外附上一碟白玉增添口感，Ｑ彈有嚼勁。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

單品手沖咖啡（哥倫比亞 維拉 發現莊園 ）熱170元

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲入口時感受到明亮的花香和鮮明的水蜜桃果香，酸甜平衡、清新順口，柑橘餘韻悠長，超愛果香味重的單品咖啡。

焦糖巴斯克蛋糕 單片130元
不是每天都有販售的限量蛋糕，手作的巴斯克蛋糕也有6吋可預訂，配單品咖啡真的很適合。琥珀色的焦糖醬微微炙燒，蛋糕微鹹恰好中和了焦糖濃甜，甜中帶鹹，細膩滑順，相當好吃。

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
第一次知道這間是在地人吃過後在社團打卡，給了很高評價，在三重真的很少有機會看到一間這麼有質感又舒服的冰店，我覺得這裡也好適合當咖啡館，平日來這度過悠閒的下午茶時間，下次我要再來試試其他的日式刨冰！

▲▼【三重下午茶】麓かき氷日式刨冰專門店，咖啡蛋糕布丁推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

麓．かき氷 l Fumoto Kakigori l 日式刨冰專門店

地址：新北市三重區溪尾街360號
營業時間：13：00－21：00（周二休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 麓．かき氷 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

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