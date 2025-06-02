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卡啦雞腿堡鋪上滿滿椒麻醬超涮嘴！小巨蛋4.7顆星早午餐

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台北早午餐推薦「鹿境早午餐小巨蛋店」靠近台北小巨蛋體育館，提供多種早午餐、漢堡拼盤和定食，也有可頌跟超大漢堡套餐等選項，營業時間早上八點賣到下午。

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地點
在台北小巨蛋附近巷弄，從台北捷運小巨蛋站走路約5分鐘左右，開車可以停在小巨蛋周邊的收費停車場，交通非常方便。

環境

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲鹿境早午餐小巧溫馨的店面，布置得討喜又有綠意點綴，輕鬆自然的氛圍令人放鬆。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內燈光迷幻，深色磁磚牆面跟木質桌椅營造出輕鬆舒適的用餐環境，座位擺設是朋友聚餐或一個人用餐都適合的環境。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲捷運小巨蛋站附近上班族很多，午餐時間生意很好。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區有提供飲水、餐具跟各種調味料，如果有點漢堡，這裡有提供漢堡紙方便拿取。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲有可頌、大餐盤、漢堡和限量小餐盤等，早午餐選擇豐富，內用另收5％清潔費。

餐點

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲點了一份卡拉雞腿堡套餐，套餐有多種價位的選擇，這次點了搭配紅茶跟雞塊的組合。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲消費可以刷LINE Pay。

鹿境卡啦雞腿堡235元（升級90元套餐）
鹿境漢堡系列中的「鹿境卡啦雞腿堡」可以搭配日式照燒、泰式椒麻、韓式甜辣三種醬料。我選了泰式椒麻，這一份要價235元，但雞腿排份量就像去牛排館點的一樣大，搭配生菜、番茄跟漢堡麵包，吃完都覺得很飽。雞腿排炸至金黃酥脆，外層裹上香辣爽口的椒麻醬，麵衣酥香不油膩，雞腿排肉汁豐富，搭配新鮮的生菜和番茄切片，層次豐富。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲隨餐附的雞塊炸得外酥內嫩。

▲▼鹿境早午餐小巨蛋店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐點搭配的紅茶清爽解膩，冰涼的口感透著淡淡的茶香。

鹿境早午餐 小巨蛋店

地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄26號
營業時間：08：00－15：30（周一、二公休)
電話：02－27170007

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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