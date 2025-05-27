隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！超鮮活魚料理還有鱘龍魚能現釣

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭員山「苦花大王」是隱藏在雙連埤山谷的活魚料理餐廳，深山有著得天獨厚不受污染的自然環境，引用雪山山脈的優質水源，造就了環境極佳的宜蘭淡水魚養殖場，這裡養殖了苦花魚、鱒魚、鱘龍魚和莫瑞鱈魚等稀有魚種。可以自己釣魚再請店家料理，現釣的魚新鮮度十足，不需要太多調味就非常好吃，真的是宜蘭隱藏版秘境餐廳！

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交通

苦花大王位在宜蘭員山上山往雙連埤的途中，這裡只能開車或騎機車來，餐廳周圍有很多停車空間，但是進來餐廳的道路較為狹小，會車時要小心開。苦花大王附近有雙連埤、福山植物園、圳頭鴛鴦溪、燈篙林道、螃蟹冒泡、蜊埤湖等景點，可以安排在員山順遊的行程裡。

環境

▲來到員山深山餐廳，很像秘境探險的感覺，苦花大王餐廳是簡單的鐵皮屋搭建，菜單必吃現釣新鮮的魚，也有各種在地野菜。

▲▼周圍種了白百合跟朱頂紅。

▲有兩個養殖池讓客人垂釣，一池是鱒魚，另一池是苦花魚。

養殖池的棚子下放有釣竿，釣魚不另外收費，釣上來的魚會秤重計價，除了可以買回家，也能現場請店家料理，會另外收料理的手工費，價格不貴。一開始想說深山會不會有蚊子，但這次來沒有，老闆笑說都被魚吃光了！不過進到餐廳還是有些小蟲或蚊子飛來飛去，介意的話記得噴一下防蚊液。

▲如果不想釣魚，也可以直接進餐廳點餐。



▲除了釣竿，店家也會準備魚餌，都不用另外付費，這點很不錯。

可以釣的魚有鱒魚跟苦花，老闆有提醒鱒魚比較好釣，苦花魚真的超難釣，但釣不到也沒關係，想吃活魚也能直接跟店家說，他們會撈上來秤重。

▲除了鱒魚跟苦花魚還有比較珍貴的鱘龍魚跟莫瑞鱈魚，想吃體型較大的活魚，一定要提前跟店家預訂，人數要夠多才吃得完。

▲點了三隻又大又肥的苦花魚，老闆秤重後說三隻690元。老闆說自己有50年養魚經驗，現在是傳承給兒子，就是現在的老闆。

▲雖然是鐵皮搭建的餐廳，但維持得乾淨，不過桌數不多，人多想來吃的話，最好還是先訂位。

菜單

▲牆上貼著菜單和價錢，魚料理、山豬肉、野菜還有炒麵、炒飯跟湯類。

價格標示清楚，牆上都有各種魚秤重計價的方式，魚類料理每一種作法一份加100元（鱘龍魚除外）。我覺得價格挺合理的，重點是釣魚好玩又不用額外收費。

▲這天來還有限定的鱘龍魚單點，一份400元有煮湯、炒、炸、紅燒等作法。

▲也有販售幾種飲料。

餐點

炒飯 70元

▲口感偏軟偏濕還有結塊，裡面有火腿、蛋、蔥等配料。

紅菜（皇宮菜） 120元

經過雙連埤看到許多種紅鳳菜田地，老闆說這裡賣的紅鳳菜都是山上摘下來的，非常新鮮！入口先是清清的山泉甜味，咀嚼幾下就冒出淡淡菜香，微微甘甜，鮮嫩的口感相當好吃。

炒山芹菜 120元

一上桌就有股自然的香氣，爽脆多汁，帶點淡淡芹菜清香，又混著山野草本的微微辛味，這裡的青菜份量都不少，重點是炒得又好吃。

紅燒鱘龍魚 400元

▲外層薄粉吸附醇厚醬汁，魚皮膠質Q彈、魚肉細嫩，醬香超下飯，無刺方便食用。

烤苦花魚（秤重計價＋料理的工資）

料理有烤、清蒸、炸和煎的方式，剛剛抓上來的苦花魚，我們選用烤的方式料理，最能嚐出活魚的鮮味，這苦花魚大概是我近期吃到最新鮮、最美味的烤魚。外皮烤得金黃微裂，魚皮可以直接吃，口感超脆嫩，魚肉細甜又帶淡淡甘甜，擠點檸檬立刻把鮮味拉滿，也能沾點胡椒增添風味。吃的時候要小心魚刺比較多，如果不會吃苦花魚，建議點炸的，老闆會把魚刺去掉再炸。

▲三隻苦花魚秤重690元＋100元料理費，有另外附檸檬和胡椒粉。

苦花大王

地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路17號

營業時間：11：00－16：00（周四公休）

電話：03－9228922

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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