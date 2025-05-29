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藏身鐵皮屋下的在地小吃！宜蘭純手工魚丸米粉　滿滿配料Q彈涮嘴

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭魚丸米粉推薦「白毛魚丸米粉」，這間隱藏在宜蘭市區的低調魚丸米粉，地點就在有名的阿添魚丸米粉附近，是宜蘭在地人才知道的隱藏版美味小吃。菜單除了以粗米粉為主的魚丸米粉，還有魚丸粿仔、魚丸湯、魚丸豆腐等選項，每碗都是60元，也有許多小菜可以點，值得試試的是，這裡的魚丸都是純手工製作，口感相當不錯。

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位置
白毛魚丸米粉位在宜蘭市負郭路，旁邊還有一間很有名的阿添魚丸米粉，開車可以找附近的路邊停車，或停在新月廣場周邊的停車場，距離宜蘭新月廣場、文化中心和宜蘭大學都很近，附近有很多宜蘭知名小吃可以順便品嚐。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境
外觀看起來簡陋，平常人也不多，好幾次經過都沒留意這間店，因為這裡的環境看起來不是很好，比較常吃旁邊的阿添魚丸米粉。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲來的時候小菜剩沒幾樣，所以就沒點了。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店裡的角落擺放著電子鍋、碗筷消毒櫃和大同電鍋，應該是用來裝滷肉飯。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用環境簡單樸素，擺放著幾張大小不一的桌子，雖然簡陋，但環境整理得蠻乾淨。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲桌上放有一些調味料，可以加在魚丸米粉裡面增添風味。

菜單價錢

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲以手工製作魚丸為主，有粗米粉、粿仔、魚丸湯、魚丸豆腐等，價格都是60元，還有滷肉飯跟不在菜單上的小菜。

魚丸米粉　60元

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲60元的魚丸米粉份量不少，使用粗米粉加上手工製作魚丸跟油豆腐，整碗看起來澎湃好吃。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲魚丸米粉湯頭清甜，加入許多芹菜跟紅蔥頭增添風味，粗米粉口感Q彈，存在感十足。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

每顆魚丸都是純手工製作
魚丸純手工製作，每顆形狀都不太一樣，彈牙有咬勁，口感真的不錯吃；吸滿高湯的油豆腐，咬起來軟綿，裡頭還有飽滿的湯汁，整碗魚丸米粉加上配料真的挺豐富，比起旁邊有名的阿添魚丸米粉，我更喜歡這間的味道。

▲▼白毛魚丸米粉。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

總結
宜蘭市這間白毛魚丸米粉就在有名的阿添魚丸米粉附近，如果吃過阿添魚丸米粉，下次來也可以試試看這間白毛魚丸米粉，兩間各有特色，都值得一試！

白毛魚丸米粉

地址：宜蘭縣宜蘭市負郭路39號
電話：03－9328779
營業時間：06：30－13：30（周二公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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