天母棒球場「燒烤席」看球賽吃烤肉！還有香腸杏鮑菇吃到飽

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

味全龍「龍焰燒烤席」可以一邊看棒球比賽一邊烤肉超歡樂，本季新推出各式口味香腸和杏鮑菇吃到飽！現場也有提供飲料暢飲，最棒的是還有小龍女迎賓互動，很適合全家大小、親朋好友相約來參加。

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天母棒球場 交通

►台北捷運：淡水線芝山站下車，主場賽事期間捷運站外有棒球專車直達棒球場；捷運接駁紅15；淡水線士林站下車，捷運接駁紅12。

►自行開車：中山高速公路台北交流道下，取重慶北路過百齡橋接中正路，直行至中山北路左轉（需迴轉）向北，於忠誠路右轉順行至大葉高島屋百貨公司即可。

►搭乘公車：搭乘203；268；279；285；602；606；616；645；645副；646；685；市民小巴11至天母棒球場站。

停車資訊

大葉高島屋百貨公司有免費和收費停車位，天母運動公園有收費機車停車位，棒球場周邊也有汽車停車格。

票價資訊

►售價說明：平日每組售價8,900元／假日每組售價12,900元（售價含燒烤席的食材服務費及團體門票 ）。

►座位內容：每組含右外野團體票1張，可供8人進場（115cm以下孩童免票），每組人數含免票孩童上限10位，不得再加購人數。

►專屬享受：每組均配有餐桌椅、O-Grill美式時尚烤爐1組、8人份燒烤食材（含帶⾻⽜⼩排燒烤⽚、安格斯⽜五花燒烤⽚、美國特選修清牛肋骰子、葛瑪蘭豬五花燒烤⽚、葛瑪蘭豬梅花燒烤⽚、葛瑪蘭松阪豬及各式口味香腸、杏鮑菇吃到飽），另有當日提供之軟性飲料及小龍女迎賓互動。

▲龍焰燒烤席一定要先上售票網預訂和付費。

▲龍焰燒烤席位於天母球場右外野，共開放中外野10組，右外野11組，共21組。

入場介紹

龍焰燒烤席的入口在右外野與內野交界處，從正門往右外野方向走，看到士東路的客隊巴士就是入口。入場需採團進團出並蓋手章驗證，如果朋友還沒到齊沒關係，跟工作人員講一下，到時候再來入口接應。

龍焰燒烤席

▲需要線上預約，但先到先選位置，我們早點到可以選喜歡的觀看座位。

▲提供烤肉食材和烤肉用品，這次特製的紅色保冷袋還可以帶走紀念，裡面也可以裝吃不完的食材。

▲烤肉用品齊全，來這邊烤肉只要空手到即可。

▲每桌都有冰啤酒和汽水。

▲現場也備有幾種飲料可以拿紙杯來裝取暢飲。

8人份燒烤食材

有帶⾻⽜⼩排燒烤⽚、安格斯⽜五花燒烤⽚、美國特選修清牛肋骰子、葛瑪蘭豬五花燒烤⽚、葛瑪蘭豬梅花燒烤⽚、葛瑪蘭松阪豬及各式口味香腸、杏鮑菇吃到飽。也可以自己買一條吐司或麵包來夾肉，我覺得這份量就很可以了！

美國牛五花燒肉片、葛瑪蘭豬梅花燒烤⽚、舒肥蒜香鹹豬肉和葛瑪蘭松阪豬，大部份來自一極肉舖的肉品，也有路邊烤肉糞金龜工作室的鹹豬肉，品質有保證。

▲美國帶⾻⽜⼩排、魷魚、美國特選修清牛肋骰子、飯糰。

▲炸豆包、花枝丸、甜不辣和鯖魚。

不同口味的香腸

這次吃到飛魚卵香腸、香檸馬告、櫻桃鴨、芥末櫻花蝦還有墨魚香腸，香腸提供吃到飽口味的有原味、蒜味、高粱酒和麻辣，有需要可以再和現場工作人員說即可。

▲吃太多肉也有烤蔬菜可以轉換味道，杏鮑菇也有提供吃到飽！

▲還有一盒奶油玉米起司金針菇，真的挺豐富的。

▲O-Grill烤爐可以悶烤讓食物變熟，這樣就可以專心看球賽啦！工具箱有烤爐使用說明，不懂也可以問工作人員，很好上手。

龍焰燒烤席旁邊有大螢幕可以看

缺點就是離小龍女和棒球比賽較遠，但優點就是有機會被全壘打棒球打到。旁邊還多了6座奢華露營席，聽說有很棒的無敵視角，體驗內容也不一樣，我上網查一下最近的比賽日期，結果已售完。

▲一邊看棒球比賽，一邊吃烤肉！很多熱血球迷還穿上球衣吶喊。

▲還有可愛的小龍女來互動！

心得

一邊看比賽一邊烤肉真的很有趣，吃不完的食材還可以帶回家，這票價、食材品質和份量真的不貴，也難得有機會可以和好幾個朋友一起烤肉和比賽，超棒的體驗。

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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