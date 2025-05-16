新北699元「21種燒肉吃到飽」平日限定！額外加碼生蠔自助吧

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

蘆洲美食「昭和園日式燒肉蘆洲店」除了炭火燒烤，也有提供火鍋吃到飽，是蘆洲超強的海鮮燒肉吃到飽餐廳。價錢為平日限定699元、頂級嚴選899元和豪華和牛饗宴1199元，還可加599元享用波士頓帶卵龍蝦、極品大鮑魚和大手臂蝦吃到飽。

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停車方式

▲汽車可以停在附近Times蘆洲長榮路第二停車場，步行到餐廳約五分鐘，機車則可以停在路邊停車位。

菜單

分為平日限定699元、頂級嚴選899元和豪華和牛饗宴1199元，還可以加599元享用波士頓帶卵龍蝦、極品大鮑魚和大手臂蝦吃到飽。想吃海鮮和肉品的話，推薦至少選擇頂級嚴選899元，還有啤酒喝到飽和火鍋。

兒童計費

小朋友依照身高收費（外加10%服務費）：90公分以下收取清潔費100元；90－110公分收取兒童價150元；110－140公分收取半價；140公分以上依照成人計價。

環境

▲門口候位區營造日式風格，粉色櫻花樹好看又好拍。



▲座位很多，平日晚上大約七點多就快滿座，特地來聚餐一定要先訂位。

昭和園自助吧吃到飽



▲烤肉醬料有日式泡菜、韓式泡菜、蔥鹽、檸檬、味噌醬等，可以自行取用。



▲部分蔬菜、火鍋料食材放在自助區。



▲飲料區有汽水、咖啡和各種飲料喝到飽，消費頂級嚴選899元，就可以享用自助區台灣啤酒喝到飽。



▲▼冰箱裡的免費飲料有汽水、果汁、檸檬紅茶和礦泉水，也可以加價單點沙瓦或沙瓦喝到飽。如果選擇豪華和牛饗宴1199元，還可以享用生啤酒和沙瓦調酒喝到飽。





▲▼沙瓦調酒有五種口味，燒肉和酒飲真是絕配。



《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲提供明治冰淇淋吃到飽。



介紹

▲肉品和海鮮透過QR CODE點餐，上桌前可以先去自助區拿食材。



▲桌上也有其他調味料可以使用。



▲使用炭火烤肉。

海鮮

▲這個是十個人份量的擺盤，一艘海鮮船真的很壯觀，愛吃蝦的人可以吃的超滿足。



▲有波士頓帶卵龍蝦、金剛大草蝦、紅鑽蝦、胡椒蝦、藍鑽寶石蝦和大手臂蝦，一次滿足！



▲波士頓帶卵龍蝦可以吃到蝦卵，店員說這裡採用的是熟凍龍蝦，烤一下就可以吃，肉質肥美，不用沾醬就很好吃。



▲肥美飽滿鮑魚，肉質細嫩Q彈。



▲胡椒蝦和手臂蝦是我這次的最愛。



▲▼炭烤的時候再自己多加點鹽巴，味道超香，就像在釣蝦場一樣。



▲手臂蝦肉質又厚又豐滿，彈牙的口感加上鮮甜的美味，吃起來相當過癮。



▲平常不愛吃扇貝，但昭和園的扇貝有特別調味，炭烤完味道很香，肉質Q嫩，相當好吃。



▲烤胡椒鳳螺、法國海螺和生蠔，配酒好過癮！



▲▼大魷魚和宜蘭香魚也是必點。

肉品

▲▼比臉大的肋眼牛排，整塊超有份量，烤到七分熟最好吃，肉質柔嫩，口感紮實多汁，點兩塊就很划算了。



▲選最高價位就能享用日本和牛吃到飽，日本宮崎A五和牛和日本岩手縣F1和牛，細緻的肉質香氣十足，口感鮮甜，一盤就不便宜，真的超值。



▲▼韓式厚切豬五花用韓式醬料先醃製，熟度由自己掌控，烤得焦脆帶Q最好吃。



▲▼這裡的松阪豬竟然是厚切，我最愛厚切的口感，烤完脆脆帶有嚼勁，超級好吃。



▲▼紐西蘭牛舌加了芝麻增添香氣，自己再加點蔥鹽醬更對味。



▲墨魚香腸。

甜點

自助區餐後甜點有中華豆花、愛玉、爆米花、冰淇淋和水果，也能掃描QR CODE點奶皇包、日式麻糬、巧克力布朗尼、小鬆餅和起酥皮等，食材真的很豐富，價格一千多就能吃到台北近兩千多元價格的吃到飽食材。

心得

除了海鮮超豐富，肉品也有很多選擇。火鍋也別錯過，吃燒肉的時候可以轉換口味，先加入蔬菜熬湯，也能加入海鮮變成海鮮鍋。

昭和園日式燒肉－蘆洲店

地址：新北市蘆洲區中原路27號

營業時間：周一至周二17：30－11：30（周三至00：30、周四周五至01：00）；周六11：30－01：00（日00：30）

電話：02－22851633

官網：昭和園日式燒肉

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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