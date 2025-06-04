湳雅夜市粵式牛雜鍋噴泉香氣四溢！還有隱藏版牛鞭牛蛋能挑戰

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

板橋湳雅夜市美食推薦「正宗街頭粵式牛雜」，之前都是在港劇裡看到，第一次在台灣夜市看到這吸睛的噴泉牛雜鍋。一碗可以吃到多種牛的部位，味道超香，路過的人都好奇跟著排隊，因為真的很少見。

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位置

▲攤位在板橋湳雅夜市，夜市逛到中間的位置，旁邊還有一攤163熔岩古巴三明治可以一起買。

環境

▲平日和朋友來板橋逛夜市，這時候剛好遇到很多人買牛雜，店家都是現點現裝，看起來好好吃。

▲只提供外帶，適合邊走邊吃或者帶回家當宵夜。

食材介紹

牛雜噴泉鍋冒著熱煙，隨著溫度高低起伏，店家熬製的高湯、秘方等辛香料，香味隨著空氣瀰漫。一碗牛雜可以吃到牛腩、牛筋、牛肚（蜂巢肚）、牛腱、牛大肚、牛肝、牛草管、大腸頭肉和牛大腸，每天還有不同隱藏版，像是比較少見的牛鞭跟牛蛋。

▲除了牛雜還有魚蛋和凍豆腐。

▲高湯以牛大骨加上秘方熬製，融入牛雜精華的味道更香，喜歡吃辣的也可以加辣，更開胃，很多客人都另外單點牛肉丸和芥末丸。

▲牛雜燉煮入味，吸滿湯汁，正宗香港咖哩風味。軟Q有嚼感的魚蛋、入口滑嫩的牛筋、帶有嚼勁的牛肚還有肉質鮮嫩的牛腩都相當好吃。

菜單

▲粵式牛雜一碗170元，可以另外加價牛肉丸、起司丸、芥末丸、王子麵或法國麵包。

心得

雖然一碗170元好像不便宜，但這攤牛雜選用的部位很多，沒有用青菜等便宜配料填滿空間，真材實料，老闆說每次來都可能會有不同的隱藏版。而且老闆態度相當親切，很有耐心的跟我介紹牛雜各部位，還說很多食材都是高成本的從國外進口，有些真的沒看過！

湳雅夜市正宗街頭粵式牛雜

地址：板橋區南雅東路31號

營業時間：17：30－01：30（周四休息）

電話：0933－931917

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