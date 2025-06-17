峇里島海神廟孤懸海上美如仙境！蛇洞傳說＋退潮後聖泉祈福超特別

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

海神廟（Tanah Lot）是峇里島上最廣為人知的景點之一，甚至可以說是每位遊客幾乎都會造訪的打卡地。但對我來說，它早已超越了觀光熱點的範疇，而成為我心中充滿神秘與敬意的存在。雖然我已經去過兩次，每次站在那片蔚藍海岸邊，凝視著那座聳立在岩石上的古老廟宇，心中仍會湧起一股難以言喻的感動。而當潮水漲起，廟宇孤懸於海中，更添幾分神話色彩，彷彿與凡塵世界隔絕，只為靜靜守護一段遠古的傳說。

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交通

海神廟位於Tabanan地區，距離熱門旅遊區庫塔（Kuta）、水明漾（Seminyak）或金巴蘭（Jimbaran）約40至60分鐘車程，取決於交通狀況。

►包車一日遊：最輕鬆的方式，可以安排與周邊景點一同遊覽（如烏布、Jatiluwih梯田等）。

►Grab 或當地計程車：價格比包車便宜，但不一定能等到回程車，建議預約好司機。

►機車自駕：適合有騎乘經驗者，可自由安排時間與路線。

門票資訊（2025年版）

►成人票：約 Rp 75,000（約台幣150元）

►兒童票：約 Rp 40,000（約台幣72元）

►停車費：機車 Rp 2,000（約台幣3元）、汽車 Rp 5,000（約台幣9元）

票價可能依政策調整，建議出發前查詢當地官方資訊。

開放時間

每日開放，大約從早上7：00至晚上7：00，視日落時間調整，建議下午4點後抵達，剛好可以拍照和等待日落！

海神廟的傳奇故事

Tanah Lot 的意思是「海上的土地」，這座神廟就坐落在海邊的巨大岩石上，漲潮時與陸地分離，彷彿漂浮於海面之上。根據傳說，16世紀時有位印度教高僧 Dang Hyang Nirartha 來到此宣揚傳教，發現這片海岸靈氣充沛，便在岩石上建起神廟，奉祀海神 Baruna。他同時召喚出一條神聖的海蛇守護神廟，據說至今仍潛藏於海中的岩洞裡，保護這片神聖之地。

必拍打卡點

海神廟口石門

海神廟會有許多大大小小的石門，而在入口處的石門是最大的，穿越那氣勢磅礡的峇里島風石門，迎面而來的，是一望無際的蔚藍印度洋和那座屹立海中的神秘古廟，這一幕，讓人瞬間明白為什麼海神廟是峇里島最經典也最神聖的地標之一。

夕陽奇觀

不管什麼時間點來到海神廟，都有不同的景色可以欣賞。但是不建議中午前往，因為太陽真的太大了，建議可以下午或是傍晚的時候來這邊，尤其是這裡的夕陽又是最著名的。當夕陽緩緩沉入海平線，廟宇的輪廓與金黃餘暉交織成一幅令人屏息的剪影，是攝影師與旅人們爭相捕捉的畫面。

退潮時的岩石通道

一開始我們前往的時候原本是漲潮的狀態，所以只能遠遠的看著。正當我們要離開的時候很幸運的遇到了退潮，二話不說趕緊把握時間往聖泉的方向走，踩在海水沖刷過的岩石上，感受腳下微涼與神秘。

聖泉水（Tirta Suci）

在海神廟下方有一處天然聖泉，各位可以排隊入內，會有當地人為你點水祈福，有些信徒會將其用作洗滌或祈求平安。提醒一下，這邊的印度人很多，他們沒有排隊的習慣，所以只要有縫隙絕對會插隊。

蛇洞（Goa Ular）

在這個蛇洞藏有三隻黑白相間的海蛇，傳說也是守護海神廟的守護神。只要漲潮的時候，這三隻海蛇就會一直在海神廟周邊，從沒離開過，而退潮後則會回到蛇洞裡的小洞穴中。但如果想要入內看海蛇，需要另外付費，雖然不多，但是我覺得沒有必要，如果想要知道長什麼樣子，可以網路搜尋海神廟海蛇。

周邊商店與市集

▲海神廟在園區內與外圍都有市集街道，如果有看中喜歡的紀念品、服飾、工藝品都可以購買。

海神廟 Pura Luhur Tanah Lot

地址：Beraban, Kediri, Tabanan Regency, Bali 82121印尼

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