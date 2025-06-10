墾丁低調露台咖啡「包下180度藍海景」！還是寵物友善餐廳

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

屏東最新景觀咖啡－船帆石NO.1000，擁有遼闊的觀景視野，可以輕鬆飽覽一望無際的蔚藍大海，來這看海吹風讓人心曠神怡，會捨不得離開，景觀餐廳提供各式特調，可以喝咖啡、現打果汁，還有糕點和鹹派，室內冷氣開放，戶外的紅磚雅座是搖滾區，墾丁最新唯美的海景咖啡，值得一訪。

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船帆石NO.1000交通

每年接近暑假前，滿分都會安排來場墾丁輕旅行，四五六月的墾丁氣候舒服，即便是艷陽天，卻很涼爽，再加上這個季節還算淡季，人潮不多，玩起來品質佳。

這次滿分帶著ZAQ寶玩墾丁時，發現新的景觀咖啡，是距離墾丁船帆石不遠的「船帆石NO.1000」，景觀餐廳是墾丁福容大飯店所設立，也有開放給一般遊客進入，滿分覺得超讚。開車的朋友，導航地標即達，餐廳位在半山腰，汽車可以臨停在餐廳外的大空地。

船帆石NO.1000餐廳環境

▲開放式的景觀餐廳，白色的建築充滿異國風情，滿分覺得好漂亮，才剛抵達，就帶著ZAQ寶在招牌地標前合影。

▲咖啡館外觀布景唯美，戶外廣場有規劃陽傘坐椅，還有花草盆栽，艷陽藍天下的白色小屋與繽紛花景讓人著迷。

▲都還沒正式入坐點餐，滿分就想到處拍照。

入館低消

開放式的景觀餐廳，歡迎旅人入園參觀，入館每人低消為200元，也屬寵物友善餐廳，庭院入口有船帆石NO.1000的用餐規則，也請來訪的旅人朋友們，都能遵守。





海景搖滾區

景觀露台擁有絕美的海景視野，坐在露台，能輕鬆將一望無際的大海盡收眼底，而且仔細欣賞，露台圍欄是使用紅磚來砌牆，景觀餐廳很有設計感，將復古與現代感相結合。不僅能望海，旁邊還有大片綠色樹林，蔚藍的天空、湛藍的大海，還有碧綠的樹海，美景當前，沒有其他遮蔽物，景緻更上層樓。

▲有室內坐位也有戶外觀景區，其中最吸引目光的就是戶外大樹旁的海景露台。

▲這一區可以說是最熱門的搖滾區。

打卡聖地

這裡真的好美，滿分當天拉著凱文在餐廳裡到處取景，我們都覺得餐廳很美，而露台旁的大樹好加分，因為這棵大樹，讓整座露天咖啡更有美感，而且大樹還能為看海下午茶的旅人遮陽，更讚的是，不僅能聽見海風，還有鳥鳴聲。

▲喜歡拍照的朋友，推薦可以站在露台角落處取景，背景是望不盡的蔚藍海景，不時還能看船隻開過。

▲滿分自己拍得開心，也帶著ZAQ寶一起拍，超好看。

擁抱無敵海景 & 船帆石

▲景觀餐廳因位處半山腰，能飽覽整座船帆石沙灘，當然也能輕鬆看船帆石。

▲就連周圍的海景民宿通通能盡收眼底，太美了，能俯視墾丁海景沙灘，來這度假看海非常享受。

▲白色建築是室內坐位區，空間不大，僅有一桌六人桌和吧台區，最大的優點是，室內冷氣開放，布景也很有質感。

菜單menu

▲提供各式咖啡、特調飲和果汁，也有氣泡飲、糕點、鹹派和炸物可以選擇，飲料現點現作，可付現金或是刷卡。

▲滿分當天選擇角落的搖滾區拍照。

▲雖說艷陽天有點曬，但拍照構圖絕對好看。

▲當天點了鮮奶茶和火龍果優格，夏天來杯沁涼飲品，果汁茶飲都好喝，午後滿分和ZAQ寶就坐在大樹下午茶看海。

心得感想

滿分一家當天在船帆石NO.1000玩拍得很開心，很喜歡這個海景優美，靜謐舒服的景觀餐廳，其實咖啡館不大，主要是露台絕美的海景讓人驚艷，能同時看綠林望海景，還能清閒的喝咖啡賞美景，墾丁最新的海景網美景觀咖啡，簡單分享給大家。

船帆石NO.1000

地址：屏東縣恆春鎮船帆路1000號

營業時間：11：00～18：00

電話：08－8856688

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