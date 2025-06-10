ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

墾丁低調露台咖啡「包下180度藍海景」！還是寵物友善餐廳

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

屏東最新景觀咖啡－船帆石NO.1000，擁有遼闊的觀景視野，可以輕鬆飽覽一望無際的蔚藍大海，來這看海吹風讓人心曠神怡，會捨不得離開，景觀餐廳提供各式特調，可以喝咖啡、現打果汁，還有糕點和鹹派，室內冷氣開放，戶外的紅磚雅座是搖滾區，墾丁最新唯美的海景咖啡，值得一訪。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

船帆石NO.1000交通
每年接近暑假前，滿分都會安排來場墾丁輕旅行，四五六月的墾丁氣候舒服，即便是艷陽天，卻很涼爽，再加上這個季節還算淡季，人潮不多，玩起來品質佳。

這次滿分帶著ZAQ寶玩墾丁時，發現新的景觀咖啡，是距離墾丁船帆石不遠的「船帆石NO.1000」，景觀餐廳是墾丁福容大飯店所設立，也有開放給一般遊客進入，滿分覺得超讚。開車的朋友，導航地標即達，餐廳位在半山腰，汽車可以臨停在餐廳外的大空地。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

船帆石NO.1000餐廳環境

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲開放式的景觀餐廳，白色的建築充滿異國風情，滿分覺得好漂亮，才剛抵達，就帶著ZAQ寶在招牌地標前合影。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲咖啡館外觀布景唯美，戶外廣場有規劃陽傘坐椅，還有花草盆栽，艷陽藍天下的白色小屋與繽紛花景讓人著迷。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲都還沒正式入坐點餐，滿分就想到處拍照。

入館低消
開放式的景觀餐廳，歡迎旅人入園參觀，入館每人低消為200元，也屬寵物友善餐廳，庭院入口有船帆石NO.1000的用餐規則，也請來訪的旅人朋友們，都能遵守。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

海景搖滾區
景觀露台擁有絕美的海景視野，坐在露台，能輕鬆將一望無際的大海盡收眼底，而且仔細欣賞，露台圍欄是使用紅磚來砌牆，景觀餐廳很有設計感，將復古與現代感相結合。不僅能望海，旁邊還有大片綠色樹林，蔚藍的天空、湛藍的大海，還有碧綠的樹海，美景當前，沒有其他遮蔽物，景緻更上層樓。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲有室內坐位也有戶外觀景區，其中最吸引目光的就是戶外大樹旁的海景露台。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲這一區可以說是最熱門的搖滾區。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

打卡聖地
這裡真的好美，滿分當天拉著凱文在餐廳裡到處取景，我們都覺得餐廳很美，而露台旁的大樹好加分，因為這棵大樹，讓整座露天咖啡更有美感，而且大樹還能為看海下午茶的旅人遮陽，更讚的是，不僅能聽見海風，還有鳥鳴聲。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲喜歡拍照的朋友，推薦可以站在露台角落處取景，背景是望不盡的蔚藍海景，不時還能看船隻開過。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲滿分自己拍得開心，也帶著ZAQ寶一起拍，超好看。

擁抱無敵海景 & 船帆石

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲景觀餐廳因位處半山腰，能飽覽整座船帆石沙灘，當然也能輕鬆看船帆石。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲就連周圍的海景民宿通通能盡收眼底，太美了，能俯視墾丁海景沙灘，來這度假看海非常享受。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲白色建築是室內坐位區，空間不大，僅有一桌六人桌和吧台區，最大的優點是，室內冷氣開放，布景也很有質感。

菜單menu

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲提供各式咖啡、特調飲和果汁，也有氣泡飲、糕點、鹹派和炸物可以選擇，飲料現點現作，可付現金或是刷卡。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲滿分當天選擇角落的搖滾區拍照。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲雖說艷陽天有點曬，但拍照構圖絕對好看。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲當天點了鮮奶茶和火龍果優格，夏天來杯沁涼飲品，果汁茶飲都好喝，午後滿分和ZAQ寶就坐在大樹下午茶看海。

心得感想
滿分一家當天在船帆石NO.1000玩拍得很開心，很喜歡這個海景優美，靜謐舒服的景觀餐廳，其實咖啡館不大，主要是露台絕美的海景讓人驚艷，能同時看綠林望海景，還能清閒的喝咖啡賞美景，墾丁最新的海景網美景觀咖啡，簡單分享給大家。

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁最新海景咖啡館，輕鬆飽覽船帆石沙灘。（圖／部落客滿分提供）

船帆石NO.1000

地址：屏東縣恆春鎮船帆路1000號
營業時間：11：00～18：00
電話：08－8856688

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►陽明山森林吊橋＋小溪秘境玩水撈蝦　隱藏日式宅院爽嗑甕窯雞
►漫步「鐘乳洞地下宮殿」太震撼！沖繩中部最大鐘乳石洞穴
►鑽進鐵軌廊道直擊火車底盤！苗栗火車頭園區各種經典列車齊聚

關鍵字： 船帆石NO.1000 屏東美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【國民兵出動】川普下令鎮壓！洛杉磯抗議現場超混亂

推薦閱讀

礦場福利社傳承下來的古早味　新竹70年隱藏版枝仔冰老店

礦場福利社傳承下來的古早味　新竹70年隱藏版枝仔冰老店

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

麥味登聯名PEANUTS！超萌史努比包裝一次看　還有7款限定周邊

麥味登聯名PEANUTS！超萌史努比包裝一次看　還有7款限定周邊

開箱「一蘭拉麵博物館」福岡糸島一日遊推薦！拉麵攤扭蛋必收藏

開箱「一蘭拉麵博物館」福岡糸島一日遊推薦！拉麵攤扭蛋必收藏

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

全台最大「8000坪繡球花海」盛開中

號稱台北最強手搖只賣到下午！

平日午餐吃到飽2人同行1位半價

薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸

首屆「台南熱氣球派對」6/21登場

最難訂吃到飽「島語」今年增2分店

十二廚海鮮季開箱「松葉蟹、雪蟹腳必吃」

新葡苑2分店推港點吃到飽

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

熱門行程

最新新聞更多

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

實測6間韓國限定手搖！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366