超萌「喵喵園丁」氣偶＋透明溫室現身信義區　每晚亮燈12小時

▲「喵喵」氣偶與「春之幻境溫室」於台北市政府東南角廣場首次亮相，將展至3月1日。（圖／公園處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

2026「花IN台北」年度代言人正式亮相！2.5公尺高的「喵喵」園丁氣偶即日起於台北市政府東南角廣場登場，搭配一旁透明的「春之幻境溫室」點亮城市街景，該裝置從即日起展至3月1日，下午5點至翌日清晨5點還會亮燈，為繁忙城市注入一抹溫暖療癒的春日能量。

▲「花IN台北」今年首度設計專屬年度代言人「喵喵園丁」達2.5公尺高。



「花IN台北」為台北市政府工務局公園處打造的年度賞花品牌，今年首度設計專屬年度代言人「喵喵園丁」。公園處處長藍舒凢表示，今年特別攜手擁有近10萬粉絲的插畫家 A ee mi 合作，將其招牌角色「喵喵」化身為園丁隊長，陪伴市民走進台北四季花開的城市風景。

▲「喵喵」氣偶圓潤軟萌的造型，眨著眼睛、吐著舌頭、手捧花朵，模樣逗趣可愛。



現場最醒目的莫過於巨型「喵喵」氣偶，圓潤軟萌的造型，眨著眼睛、吐著舌頭、手捧花朵，模樣逗趣可愛；一旁的「春之幻境溫室」則以橘紅色百合紙雕花藝為主角，象徵熱情、歡愉與蓬勃朝氣，展現春日特有的溫暖與明亮色調，吸引不少路過民眾駐足拍照。

公園處主任王淑雅補充，溫室內的橘紅色百合紙雕花藝，邀請曾與 CHANEL、DIOR、GUCCI 等國際精品品牌合作的「LI PaPer ART 紙雕藝術工房」藝術家王莉陵操刀，以純手工創作超現實尺寸的「巨型橘紅百合花」，與園丁「喵喵」相互輝映，營造充滿童趣與奇幻感的春日場景。

▲「喵喵」氣偶、「春之幻境溫室」下午5點至翌日清晨5點亮燈，散發另一番浪漫氛圍。



「春之幻境溫室」藝術裝置將一路展至3月1日，民眾不僅可與 A ee mi 筆下的園丁「喵喵」及王莉陵的紙雕花藝合影留念，活動期間只要將照片上傳社群並完成指定任務，還有機會抽中「花IN台北・城市漫遊包組」限量紀念品。