原燒西門店也有自助吧「逾40款品項吃到飽」　6/22前2人85折　

▲「原燒日式燒肉」北部首間概念店進駐西門町。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「原燒日式燒肉」北部首間概念店進駐西門町，同時這也是第2家設有自助吧的門店，超過40款品項無限供應，雙人套餐最低1498元。慶祝開幕，6月22日前雙人來店消費享85折、3人打8折。

▲▼原燒日式燒肉台北西門概念店也有自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

▲現烤焦糖牛肉吐司。（圖／記者黃士原攝）

▲牛奶霜淇淋。（圖／記者黃士原攝）

原燒日式燒肉台北西門概念店在5月底開幕，進駐3月歇業的「初瓦」舊址，有別於一般門店，以全新品牌識別打造綠意質感店裝，除了菜單全面升級，雙人套餐最低1498元外，同時還是全台第2家提供自助吧的門市，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司是餐廳推薦必吃。

甜點方面，除了牛奶、草莓口味霜淇淋與紅豆湯，還有限時供應的「黑糖珍珠蛋塔」。

▲▼特上帶骨厚燒牛小排套餐。（圖／記者黃士原攝）

配合全新概念店開幕，主餐菜單也全面升級，雙人套餐最低1498元，其中全新推出的「特上帶骨厚燒牛小排套餐」（雙人餐1898元、3人2798元），選用來自美國Choice等級的20cm厚切「美國雙饗帶骨牛小排」，取自牛隻第6至第8根肋骨，炙燒後骨邊微焦散發焦糖甜香，搭配原燒獨家3種吃法：果香炙燒、紅酒燉筋與3人套餐限定的椒香薄燒，展現出帶骨牛小排淋漓盡致的美味。

▲原燒人氣火山套餐。（圖／記者黃士原攝）

另一主打星「原燒人氣火山套餐」（雙人餐1698元、3人2498元），由特選果香板腱牛堆疊出小座肉火山，搭配乾冰層層繚繞，一上桌吸睛度滿分，配上安格斯肩小排，油花均勻口感細緻柔軟，單吃原味也香氣十足。若不吃牛，則可選擇「本味戰斧豬排」（雙人餐1498元），提供國產戰斧豬排、嚴選豬五花、國產雪花豚、味噌松阪角切豚等肉品。

歡慶原燒台北西門概念店開幕，該店祭出揪團吃好肉優惠活動，6月22日前雙人到店消費享85折、3人享8折。

▲點點心進駐ATT 4 FUN，6月11日試營運。（圖／點點心提供）

另外，緯豆集團旗下人氣港式點心品牌「點點心」再拓版圖，第19家分店進駐台北信義區ATT 4 FUN，6月11日試營運，6月12日正式開幕，並連5天推出優惠活動，單筆消費滿千，且身分證含「19」任一數字，即可以1元買到豬仔流沙包，每日限量30份。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」3號店6月20日開幕。（圖／記者黃士原攝）

來自日本的人氣名店「漢堡排嘉」去年5月首度登台，1號店進駐中和環球購物中心，8月在SOGO大巨蛋開出2號店，今年初開始籌備位於南港CITYLINK購物中心的3號店，品牌日前宣布6月20日正式開幕。

漢堡排嘉提供國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、特選牛舌排、WAGYU和牛漢堡排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。