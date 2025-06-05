北宜免門票繡球花秘境正美！置高點眺望蘭陽平原＋龜山島海景

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭超人氣景點「石牌縣界公園」位在北宜公路上，小小公園占地不大，卻有座迷人觀景台，擁有絕佳的觀景視野，能飽覽宜蘭美景，將龜山島、蘭陽平原盡收眼底。免門票的公園是綿延漫長公路的休憩站，目前還種有滿片的繡球花，整片繽紛的花海讓人沉醉！

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交通方式＆停車資訊

開車走北宜公路時，我們路過北宜縣界公園，一直都知道這個景點，但都沒有特別安排，這次順路到訪。開車的朋友，導航搜尋北宜縣界公園就能抵達，公園外也有規劃汽車停車場，停車也很方便。

繡球花

石牌縣界公園的繡球花開得正燦爛，種植的範圍很大片，色彩繽紛超夢幻，而且賞花免門票！因為有高低分別的觀景步道，所以當繡球花綻放時，也能拍出層次感，站在步道面，彷彿像是繡球花包圍，格外有美感。當天石牌縣界公園雲霧繚繞，雖然很多人都說，賞花要豔陽藍天才美，但其實能在霧裡賞花，也有不一樣的浪漫氛圍。

園區環境

石牌縣界公園位在新北與宜蘭的交界處，公園海拔約500公尺。公園內還有跑馬古道的簡介，步道全長5公里，步行往返約3小時，若時間及體力允許的朋友，也能安排來此健走。

觀景台

石牌縣界公園有座用鐵柱打造的觀景平台，鐵鏽色階梯有點像怪怪屋，樓梯平穩好走，步行時不易晃動，感覺很堅固。愈往上走，景色愈迷人，映入眼簾的是一整片綠油油的蘭陽平原，還有望不盡的海景，以及彎曲的海岸線。龜山島就在海的中間，午後雲霧繚繞，藍天與雲朵的交織成一幅動人的畫。

洗手間＆餐廳賣店

▲公園旁也有規劃洗手間，還有一些餐車、賣店，這裡是不錯的休憩點。

總結

宜蘭新北超人氣景點，免門票的絕景公園，180度超廣角海景隨你看。還能眺望龜山島，飽覽綠意盎然的蘭陽平原，來這裡賞景超級放鬆，發呆吹風也是一大享受。公園裡還種有滿滿繡球，也是座浪漫的繡球花園，想賞花、觀景，來石牌縣界公園一次滿足！

石牌縣界公園

地址：宜蘭縣坪林區頭城鎮北宜公路56.5km處

營業時間：24小時開放

電話：03－9880940

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