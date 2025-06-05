ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北宜免門票繡球花秘境正美！置高點眺望蘭陽平原＋龜山島海景

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭超人氣景點「石牌縣界公園」位在北宜公路上，小小公園占地不大，卻有座迷人觀景台，擁有絕佳的觀景視野，能飽覽宜蘭美景，將龜山島、蘭陽平原盡收眼底。免門票的公園是綿延漫長公路的休憩站，目前還種有滿片的繡球花，整片繽紛的花海讓人沉醉！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊
開車走北宜公路時，我們路過北宜縣界公園，一直都知道這個景點，但都沒有特別安排，這次順路到訪。開車的朋友，導航搜尋北宜縣界公園就能抵達，公園外也有規劃汽車停車場，停車也很方便。

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

繡球花
石牌縣界公園的繡球花開得正燦爛，種植的範圍很大片，色彩繽紛超夢幻，而且賞花免門票！因為有高低分別的觀景步道，所以當繡球花綻放時，也能拍出層次感，站在步道面，彷彿像是繡球花包圍，格外有美感。當天石牌縣界公園雲霧繚繞，雖然很多人都說，賞花要豔陽藍天才美，但其實能在霧裡賞花，也有不一樣的浪漫氛圍。

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區環境
石牌縣界公園位在新北與宜蘭的交界處，公園海拔約500公尺。公園內還有跑馬古道的簡介，步道全長5公里，步行往返約3小時，若時間及體力允許的朋友，也能安排來此健走。

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

觀景台
石牌縣界公園有座用鐵柱打造的觀景平台，鐵鏽色階梯有點像怪怪屋，樓梯平穩好走，步行時不易晃動，感覺很堅固。愈往上走，景色愈迷人，映入眼簾的是一整片綠油油的蘭陽平原，還有望不盡的海景，以及彎曲的海岸線。龜山島就在海的中間，午後雲霧繚繞，藍天與雲朵的交織成一幅動人的畫。

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

洗手間＆餐廳賣店

▲▼北宜石牌縣界公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲公園旁也有規劃洗手間，還有一些餐車、賣店，這裡是不錯的休憩點。

總結
宜蘭新北超人氣景點，免門票的絕景公園，180度超廣角海景隨你看。還能眺望龜山島，飽覽綠意盎然的蘭陽平原，來這裡賞景超級放鬆，發呆吹風也是一大享受。公園裡還種有滿滿繡球，也是座浪漫的繡球花園，想賞花、觀景，來石牌縣界公園一次滿足！

石牌縣界公園

地址：宜蘭縣坪林區頭城鎮北宜公路56.5km處
營業時間：24小時開放
電話：03－9880940

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►雲海茶田盡收眼底！盤點TOP8阿里山景觀餐廳　走進獨特巨石村落
►2025「福岡城櫻花季」綻放！換個角度登上城跡俯瞰浪漫櫻花林
►炸物界三明治！花蓮爆漿起司＋鹹香火腿夾心雞排　一口咬下超滿足

關鍵字： 石牌縣界公園 新北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

推薦閱讀

鑽進鐵軌廊道直擊火車底盤！苗栗火車頭園區各種經典列車齊聚

鑽進鐵軌廊道直擊火車底盤！苗栗火車頭園區各種經典列車齊聚

礦場福利社傳承下來的古早味　新竹70年隱藏版枝仔冰老店

礦場福利社傳承下來的古早味　新竹70年隱藏版枝仔冰老店

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

開箱「一蘭拉麵博物館」福岡糸島一日遊推薦！拉麵攤扭蛋必收藏

開箱「一蘭拉麵博物館」福岡糸島一日遊推薦！拉麵攤扭蛋必收藏

北宜免門票繡球花秘境正美！

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

最新「黑潮海盜村」在新北林口

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」

新葡苑2分店推港點吃到飽

日月潭力麗溫德姆周年打造泰國慶典

新北灣潭古道藏「繡球花海」

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

台北68年「華亭豬腳麵」宣布熄燈

熱門行程

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366