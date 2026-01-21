ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
阿蘇山直升機「10分鐘行程」每人2800　遊客：能近距離看火山口

▲▼搭直升機俯瞰阿蘇火山口視角。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲搭直升機能清楚俯瞰阿蘇火山口，是阿蘇山直升機體驗行程熱門最大原因。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／台北報導

阿蘇火山直升機空難震驚台日，目前當地救難隊仍持續搜救台灣2名旅客和1名日籍駕駛，而所有直升機體驗行程目前也全面中止。阿蘇火山直升機行程是旅客到熊本旅遊必排行程之一，最大亮點是能從空中視角俯瞰整個火山口，亦有曾搭過的網友表示，駕駛很貼心，會盡量飛不同角度，讓所有旅客都能清楚看到。

根據日本環境署統計，2024年造訪包括阿蘇山在內的「阿蘇九重國立公園」訪日觀光客約有118萬人次，僅次於「富士箱根伊豆國立公園」，是日本最受歡迎的國家公園之一，隨著台灣直飛熊本航線開航後，更帶動許多台灣旅客到當地旅遊。

▲▼阿蘇火山直升機示意圖。（圖／翻攝自阿蘇カドリー・ドミニオン官網）

▲阿蘇山觀光直升機示意圖。（圖／翻攝自阿蘇カドリー・ドミニオン官網）

其中最受歡迎的「阿蘇火山直升機體驗行程」在當地至少有3家業者提供不同行程選擇，此次發生空難意外的業者為當地複合式主題樂園「阿蘇カドリー・ドミニオン」（阿蘇卡德利動物樂園）。

該業者提供4種飛行體驗選擇，包括時間最短的B航線「阿蘇山麓」，每趟4分鐘，大人收費6000日圓（約新台幣1200元），可以鳥瞰北外輪和米塚地區。7分鐘的「俯瞰震撼噴火口」每人1萬日圓（約新台幣2000元），可以近距離俯瞰阿蘇山中麓噴火口，連岩漿都清晰可見。

▲▼搭直升機俯瞰阿蘇火山口視角。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼讀者分享從直升機俯瞰阿蘇火山視角，不僅能將火山口一覽無遺，也能欣賞周邊地景。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼搭直升機俯瞰阿蘇火山口視角。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

10分鐘航程每人1萬4000日圓（約新台幣2800元），可以俯瞰包括米塚、草千里、中麓火山口和阿蘇山所有亮點，被評為最超值；旅客也可花6萬日圓（約新台幣1萬2000元）包機，體驗奢華翱翔阿蘇山高空的感受。

▲▼搭直升機俯瞰阿蘇火山口視角。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲火山口噴煙、岩漿樣貌更是一覽無遺。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

一位不具名網友向《ETtoday新聞雲》表示，他認為該行程值得搭乘最大原因是少數能近距離看火山口的體驗，不過當時飛行時，駕駛為了讓兩側旅客都能清楚觀賞，曾在空中迴旋，此時會在極短時間感受到G力。不過他也表示天氣因素是重要考量，當時與家人是在前一天確認隔天天氣晴朗才預約，隔天到現場搭乘。

目前受到空難事件影響，當地所有經營直升機體驗業者已發出公告全面暫停，在各大旅遊電商平台，該類商品也顯示暫時下架。根據日本媒體報導，目前當地仍持續搜救日籍駕駛與2名台灣旅客，但目前尚未被發現，且警方也表示，火口周邊能見度不佳，且火山氣體濃度偏高，使搜救行動相當艱鉅，相關單位在確認天候等相關條件後，持續推進3人的全面搜救行動。

