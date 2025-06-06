藍白穿搭準備好！「2025基隆潮境海灣節」玩水賞帆吃美食一站滿足

▲精彩刺激的帆船賽即將於6/8進行基隆嶼繞島賽。（圖／翻攝自基隆市政府官網）

記者胡至欣／綜合報導

這個週末，來一趟最潮的海港之旅吧！「2025基隆潮境海灣節」將於6月7日、8日在碧砂漁港熱鬧登場，從藍白海洋風Dress Code、帆船賽觀賞、親海體驗、到在地美食，讓你一次感受海港城市的魅力與活力！

海灣節活動主打遊客能「走進海洋、親近潮境」，今年特別以「潮帆風尚」為主題，也藉由時尚氛圍，翻轉大家對海洋的印象。現場設有與《ELLE》合作打造的打卡裝置，活動期間只要服裝符合藍白海洋風Dress Code（藍、白主色需佔全身50%以上），完成指定任務即可兌換限量好禮「潮帆領巾」，還有機會參加街拍，上鏡成為時尚媒體的潮流主角。

每年報名秒殺的「海人新手村」同步展開，精選帆船、SUP或獨木舟等超人氣無動力水上體驗活動，全程都有教練陪同，初學者也OK，適合熱愛水域活動的人；此外，今年帆船知識小學堂更與國立海洋科技博物館合作，提供STEAM遙控船免費體驗，讓民眾了解帆船航行的原理與科學奧秘，寓教於樂，適合親子同樂。

而備受矚目的「台琉國際帆船賽」也將於6月8日盛大開賽，今年吸引來自台灣、日本、香港等14國、共33艘帆船隊伍參賽，精彩可期。比賽當日將推出海陸雙重觀賽路線：可選擇搭乘限定觀賽船，從海上近距離感受競速張力；也可登上潮境公園，以居高臨下的視角遠眺壯闊帆影，兩種視角任你選。

吃貨們則別錯過「潮境山海市集」，匯集超過30家在地特色美食攤位，搭配連續兩天的音樂舞台演出與親子互動表演。午後迎著海風慢逛市集、聽音樂、嚐小吃，讓人不知不覺就在海邊過完一個滿分假期。

● 2025基隆潮境海灣節資訊

活動時間：114年6月7日(六)15:00-20:30、6月8日(日)11:00-20:30

活動地點：八斗子漁港碧砂泊區