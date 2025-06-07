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屏東「落山風藝術季」9大萌獸一次看！天空步道看海超愜意

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

2025落山風藝術季開跑了！今年以「怪獸代班」為主題，在屏東看海美術館旁集結9隻充氣大怪獸，可以近距離與怪獸們合影，還有最新必拍的落山風地景藝術，親子同行趣味十足。

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2025屏東落山風藝術季
►活動主題：怪獸代班
►活動時間：2025／4／25－7／27
►活動地點：看海美術館

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

地點＆交通方式

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲開車的朋友，導航「看海美術館」即達，看海美術館前就有站牌，搭車來玩也很方便。

看海美術館是一座建在海口旁的白色玻璃屋
美術館不定期會有展覽，也設立遊客中心和洗手間，周圍能看到各種船隻，也能散步到旁邊的海灘。每年的落山風藝術季都是在看海美術館旁舉辦，我每年來屏東玩，也都會安排來這裡走走。此行發現，看海美術館周圍規劃得更佳完善，全新的海口公園變得愈來愈美，也充滿藝術氣息！

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

艷陽下的看海美術館超美，猶如一座藝術品。走上樓梯，還能登上看海美術館的觀景台，絕美的天空步道也是看海美術館熱門打卡點，一望無際的無敵海景相當療癒。

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

地景藝術
2025落山風藝術季以怪獸代班為主題，走進海口公園，就能看到超多充氣大怪獸，這些都是之前曾經展覽在看海美術館裡的。超可愛的鬼魂阿飄，結合歪倒的落山風字樣好有特色，隨著當天的強風，也能拍出創意美照。

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

作品導覽地圖

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲2025落山風藝術季的展品位置，一共有九個作品。

展出作品

貪食兔

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲可愛又繽紛的充氣玩偶很吸睛，仔細欣賞，因為材質的不同，還會發光。

書鴨

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

風城的女孩和貓

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲女孩抱著白貓，彷彿就像擁有和平的世界，象徵簡單的幸福。

風的寓言

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲狗狗的耳朵隨風吹，仍屹立不倒，象徵勇敢面對大自然的挑戰。

擁抱貓

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲擁抱是日常就能做的事，這個作品象徵珍貴的日常。

北海小精靈

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

鐵道Flatball

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

怪獸補給站
現場可以買水、飲料、零食、雞蛋糕和紀念品，也有超繽紛的怪獸列車可以體驗搭乘。我當天本來也想要試試看，但氣候不佳，怪獸列車就被開進休息室了。

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼【2025落山風藝術季】看海美術館最新打卡地標!TOP9必拍怪獸代班作品,看海吹風趣味十足!。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

結語
我們一家當天在屏東落山風藝術季玩得很開心，喜歡屏東這裡獨特的強風，結合地景藝術更有意思。這個季節的屏東很涼很舒服，艷陽天也讓我們充滿活力，很美的看海美術館，和充滿熱情的落山風藝術季，值得來玩！

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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關鍵字： 落山風藝術季 屏東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

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