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隱身寧靜山坡社區！基隆巷仔內尋找秘境咖啡　熊本米麵包必點

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

「After5步驟六」在台北跟龜山的分店通通都去過了，就差基隆店沒去，這次趁著好天氣到基隆分店。地點很隱密，在小山坡小巷子裡的社區，要到店裡還要走一段樓梯，不過望出去的社區山景很特別，有種陳舊的年代感，平日來非常悠閒，咖啡、甜食、輕食一如往常的有水準！

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位置
After5步驟六基隆店位於義六路往市區的反方向走，平日來這裡很好停車，路邊很多停車格。走到店裡的路很小條又是單行道，所以這次是停在信二路再一路走上去。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲還要往左爬上一小段階梯。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲是個兩層樓的空間，剛好頂樓在施工，有點太吵有點可惜。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

環境
布置得很舒適，一樓有沙發區，也有吧台高腳椅區。二樓的視野很好，可以直接看到對面社區的山景，下午時間來剛好背光，有陽光的時候很美。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

菜單

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲飲料的選擇很多，咖啡還有中焙、中深焙的選擇，另外甜點輕食也不少，這次點了沒吃過的日式蕨餅來試試。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

餐點

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

熱拿鐵、熱燕麥拿鐵

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼咖啡相當好喝，味道香濃順口，而且奶泡部分非常細緻。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

熊本米麵包鮪魚馬鈴薯蛋沙拉
之前去龜山店也是點這款熊本米麵包，口感和味道依舊非常棒，超級酥脆，加上清爽的馬鈴薯蛋沙拉，還有一點鮪魚的提味，抹在麵包上很好吃！

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

抹茶蕨餅

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲比在日本吃到的蕨餅口感再更滑一點，黃豆粉也比較少，不過味道還算很不錯。

▲▼After5步驟六，小山坡社區裡的隱藏老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

心得
After5步驟六在基隆的分店依舊水準很高，每一間分店都有不同的特色，都非常值得來走走，現在三家分店比較起來最喜歡基隆店，環境和氣氛太有特色了！

After5步驟六 基隆店

地址：201基隆市信義區義六路67巷1號
電話：02－24279788
營業時間：09：00－18：00
官方帳號：FBIG

水晶安蹄 不務正業過生活
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