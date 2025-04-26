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澎湖住宿懶人包！5間療癒系海景民宿　出門就是沙灘、躺床看海

▲▼澎湖候鳥潮間帶民宿。（圖／Booking.com提供）

▲澎湖候鳥潮間帶民宿。（圖／Booking.com提供）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖準備進入最佳旅遊季節，選間擁有絕美海景的民宿入住，度過愜意度假時光超享受！本篇就整理出5間療癒系澎湖海景民宿提供讀者參考，同時也不能錯過從5月登場的海上花火節、史努比無人機秀，並能打卡最新又可愛的史努比公仔。 

▲▼澎湖候鳥潮間帶民宿。（圖／Booking.com提供）

▲澎湖候鳥潮間帶民宿。（圖／Booking.com提供）

白沙鄉　澎湖候鳥潮間帶民宿
位於島上的「澎湖候鳥潮間帶民宿」，不僅能直接欣賞壯闊的海景，還能觀賞日間的海天一線到日落的迷人晚霞；到了夜晚時分，沐浴在璀璨星空下享受寧靜氛圍，度過一個美好的假期。

▲▼澎湖住宿推薦！海景第一排，圓頂瓦舍海景民宿，巨大夢幻城堡直接住海邊！山水沙灘住宿推薦。（圖／胖貓咪）

▲▼位於海景第一排的圓頂瓦舍海景民宿。（圖／胖貓咪

▲▼澎湖住宿推薦！海景第一排，圓頂瓦舍海景民宿，巨大夢幻城堡直接住海邊！山水沙灘住宿推薦。（圖／胖貓咪）

馬公市　圓頂瓦舍海景民宿
另一間推薦的澎湖海景住宿選擇則是「圓頂瓦舍海景民宿」，這裡鄰近山水沙灘，外觀宛如一座希臘式藍色城堡，寬敞的客房讓住客享有舒適的休息空間；若入住民宿較高樓層，從房內就能俯瞰蔚藍海景，步行幾分鐘就能沿著沙灘漫步，在咖啡廳享受下午茶時光。

▲▼「綠洲旅店」是一間擁有高人氣的澎湖泳池民宿。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「綠洲旅店」是一間擁有高人氣的澎湖泳池民宿，頂樓的無邊際泳池是欣賞澎湖夕陽最佳地點之一。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「綠洲旅店」是一間擁有高人氣的澎湖泳池民宿。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

馬公市　綠洲旅店
「綠洲旅店」是一間擁有高人氣的澎湖泳池民宿，獨特的摩洛哥風格，猶如都市裡的異域花園，頂樓有座無邊際泳池，讓人能輕鬆玩水坐賞夕陽美景；民宿的中庭花園也是一處拍照點，高聳挺拔的海棗樹搭配暖色調沙漠黃，彷彿真的置身國外般。

民宿全館共有12間房型，以雙人房跟家庭四人房為主，部分房型獨享海景，設計也帶有些摩洛哥風格；頂樓的無邊際泳池則是另一個必拍打卡亮點，尤其傍晚時，夕陽餘暉搭配一望無際的海岸讓人徜徉在美景之中。

▲▼澎湖 有間寓背包旅宿 。（圖／翻攝自有間寓背包旅宿臉書專頁）

▲▼有間寓背包旅宿也有無邊際海景泳池 。（圖／翻攝自有間寓背包旅宿臉書專頁

▲▼澎湖 有間寓背包旅宿 。（圖／翻攝自有間寓背包旅宿臉書專頁）

湖西鄉　有間寓背包旅宿
想找澎湖住宿又想有更多房型選擇，或許可以參考「有間寓背包旅宿」。館內提供背包客房、簡約雙人房（無浴缸）、行政雙人房（有浴缸）及尊貴四人房（無浴缸）共4種房型，其中，背包客房共有3間，1間有8個艙混宿，衛浴設備分男女，3間共用；更窩心的是，有間寓背包旅宿為寵物友善，攜帶毛孩一同入住1晚300元（個人艙房型需包間才能攜帶毛小孩）。

不僅如此，有間寓背包旅宿頂樓還有超美「海景游泳池」，游泳池前方是一望無際的蔚藍大海，在這裡，一邊泡在沁涼的池子裡一邊看海，每日還會有夕陽相陪，療癒又讓心靈超放鬆。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼澎湖民宿「拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

馬公市　拾光海景民宿B＆B
拾光海景民宿外觀是搶眼活潑的亮黃色系，在藍天下特別吸睛，且距離澎湖機場僅約5分鐘車程。館內每間客房設計都不盡相同，有適合親子的海洋親子房，也有擁有大面窗景的簡約工業風格房型。而在民宿的頂樓空間，不僅白天可以看到絕佳的視野與海景，到了晚上更可以仰望星空，讓人能從制高點俯瞰山水地區之美。

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