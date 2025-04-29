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台灣體驗不到的療癒系景點！大阪貓頭鷹咖啡廳　每一隻都超有個性

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

大阪自由行必訪「Chouette貓頭鷹咖啡廳」，提供近距離貓頭鷹互動體驗，是台灣體驗不到的療癒系景點。如果你也跟我一樣是貓頭鷹迷，那來大阪自由行絕對不能錯過這間咖啡廳。不只是咖啡廳，更像是一場魔法動物的療癒互動體驗，真的超級特別！

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交通
最近的地鐵站是地下鐵四ツ橋站6號出口，步行約3分鐘；也可從心齋橋走過來，約10分鐘左右。這裡距離美國村、心齋橋都不遠，逛完街過來剛剛好！

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

預約方式
這間貓頭鷹咖啡廳一定要先網路預約！預約會需要填寫手機號碼，如果跟我一樣用的是eSIM卡，手機門號可能就無法填寫。我的解法是請房東借我他在日本的門號，幸好房東人超好，也讓我順利完成預約。當天我們搭錯車有遲到一點，抵達現場後幸運地還是可以現場候補入場，但還是建議大家準時到場會玩得更安心。

消費方式（2025年最新）
►一般體驗1小時：可以觸摸貓頭鷹，和享有一杯飲料。成人（12歲以上）¥2,500，兒童（4－12歲）¥1,400，3歲以下免費。
►升級體驗1小時：可以觸摸貓頭鷹、把貓頭鷹放在身上（手、肩或頭），和享有一杯飲料。成人 ¥2,800，兒童 ¥1,700。
►餵食體驗（每日限定）：餵食站立貓頭鷹¥300，餵食飛行貓頭鷹¥500（需提前搶票）。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

環境

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

貓頭鷹實際互動體驗分享
現場大約有十幾隻貓頭鷹，品種不同，每隻都有自己的名字，像是Sabu、Candy，每一隻都像魔法學院裡的神獸。牠們都很可愛，但也很有性格。有的貓頭鷹喜歡摸頭、有的只能摸背，有些不能摸超過5秒，所以每隻前面都會放一個牌子，告訴你牠叫什麼、喜歡怎麼互動。這點我覺得超級貼心也很專業。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲現場有工作人員不時巡邏，看你有沒有乖乖照規矩來摸。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲小小隻但眼神超有靈氣的貓頭鷹，站在肩膀上像一位冷靜的守護神。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲戴上手套讓貓頭鷹站在我手上，那份沉甸甸的可愛感真的不是用照片能形容的。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲我還偷偷靠近牠聞了一下，有點像乾草味和一點毛絨絨的氣味，超療癒。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲整體來說，比逛動物園好玩，因為這裡的貓頭鷹是能互動、能感受牠們靈魂的存在。

餵食秀
現場會有兩場飛行餵食體驗，貓頭鷹會從遠方飛到你手上吃食物，很像獵鷹訓練秀，非常帥氣！我們雖然沒玩到，但現場看到其他人參與時，氣氛超嗨，大家都在拍照錄影。如果想參加，記得一進場就去問問看還有沒有名額。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

紀念品區
最後離開前記得去櫃台那邊逛逛紀念品，我們這次挑了一根貓頭鷹的羽毛來做紀念。雖然一根羽毛看起來很微小，但對喜歡動物的人來說，是一種帶走「今天回憶」的小小魔法。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

總結
這間貓頭鷹咖啡廳真的超特別，我覺得比起一般觀光景點更有記憶點。這裡不只好拍好玩，還能近距離感受動物的溫度，每一隻貓頭鷹都是獨立的生命個體，有自己的個性、情緒與喜好。這樣的互動經驗，在台灣幾乎體驗不到，所以我真心推薦大家有機會一定要來看看！而且這不只是動物體驗，更是一種情緒療癒，那些毛茸茸的眼神，真的會治癒你心裡的疲憊。

▲▼日本旅遊推薦：台灣體驗不到！大阪必訪貓頭鷹咖啡廳Chouette完整攻略，近距離互動萌到炸。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

Owl Cafe Chouette

地址：日本〒542-0083 Osaka, Chuo Ward, Higashishinsaibashi, 1-chōme−9−２１ SHINSAIBASHI 1921 2F
營業時間：平日12：00－19：00、假日11：00－19：00（周一休息）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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