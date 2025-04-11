多國料理大集合！台北豪奢深夜食堂　創意炸蝦壽司還有餐酒搭配

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

如果你跟我一樣，喜歡在美食中尋找儀式感，想要享受一場不只是「吃飯」的晚宴，那麼這間位於台北中山區的「凌舞餐酒館」，真的值得一試。這次，我和男朋友特地選了個周末晚上來這裡小酌兼大吃，一踏進去就被環境美暈，還沒開始吃就已經開始期待。這篇文章不只是單純的餐點介紹，我也會分享「凌舞餐酒館」的三大特色，以及個人最推薦的料理組合，與你們分享「凌舞餐酒館」所帶給我們的體驗。

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凌舞餐酒館絕美裝潢：步入如劇場般的用餐環境

走進這間餐酒館，我的第一個想法是：「這裡也太有戲劇張力了吧？」整體裝潢以黑色大理石為基調，搭配藍色燈光，讓人有種進入歐洲貴族會所的錯覺。與一般的熱鬧型餐酒館不同，這裡的氛圍帶點神秘感，空間寬敞但不壓迫，更棒的是，每張桌子都用簾子隔開，有一種專屬的小包廂感，非常適合約會或聚餐。

這種半開放式的設計我特別喜歡

既能保留私密感，又不會像獨立包廂那麼封閉，還能感受到餐廳內整體的活力氛圍。對於我這種吃飯喜歡有點小隱私，但又想看看別人點了什麼的人來說，這個空間設計剛剛好。

凌舞餐酒館三大特色！超適合跟朋友聚餐

1.菜色多元，火鍋、生食、炸物、烤物全都有

這裡的餐點不走傳統日式居酒屋風格，而是結合了日、法、義、美等不同料理元素，不論是愛吃壽司、生魚片，還是喜歡肉類、鍋物的人，都能找到適合自己的選擇。

2.精選酒品，從威士忌、白蘭地、各種調酒，搭配選擇豐富

餐酒館的靈魂，當然少不了酒。這裡的酒單選擇超多，從清酒、紅白酒，到各式年份威士忌、白蘭地，種類齊全，服務人員還會根據你點的餐點推薦適合的酒款，讓你體驗專業的餐酒搭配。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

3.環境高級且有隱私感，適合聚餐、約會

半開放式的包廂設計，讓聚餐時既能熱鬧，也不會被其他客人打擾。如果你喜歡有質感的用餐環境，這裡的裝潢風格真的很加分。

推薦餐點

PR牛小排鍋：湯頭越煮越濃，份量驚人

這鍋真的可以說是「霸氣登場」，一上桌就讓我和男朋友驚呼：「這也太大鍋了吧！」。裡面有滿滿的高麗菜、白菜、杏鮑菇、香菇、海瓜子，還有四隻超大的蝦子，蝦子大到我一度懷疑它是不是從某個異世界來的。湯頭剛開始是比較清淡，隨著食材慢慢煮熟，高麗菜和菇類的甜味釋放出來，讓湯變得更加濃郁。並且散發出海鮮、鮮蔬的鮮美香氣。

▲牛小排的部分，是那種肉質厚實又帶點油花的高品質牛肉，稍微涮一下就能享受到軟嫩與油脂交織的口感。

火鍋裡還有幾顆手工丸子，其中一顆章魚丸讓我印象深刻，因為裡面的章魚腳大到可以確定它絕對不是「裝飾用」，而是真的誠意滿滿。

普羅旺斯烤時蔬：簡單卻充滿層次

這道菜看似低調，但卻是我這次最意外喜歡的一道。蔬菜經過烤製，外層微焦，裡面還保有水分，不會烤得乾巴巴的。調味很有層次，帶著淡淡的奶香，還有香草的清香。

這道菜最讓我喜歡的地方在於，它不像有些烤蔬菜只是把食材丟進烤箱，這裡的調味方式能夠提升蔬菜的自然甜味，吃起來很清爽，作為主餐的搭配剛剛好。

椒麻辣香雞：香氣濃郁，口感層次豐富

這道菜的炸法有點像日式唐揚雞，但多了一層濃郁的椒麻醬。外皮炸得酥脆，但不會覺得油膩，裡面的雞肉則是鮮嫩多汁，搭配醬汁後，帶出微微的麻感和香氣，讓整體風味更加突出。我本來擔心這道會太辣，但實際上它的辣度很剛好，主要是香氣比較突出，還帶點回甘的感覺，非常適合搭配酒。

炸蝦壽司：創意十足，口感豐富

這道壽司一端上來，我就覺得它長得很有特色！不是一般的握壽司，而是有點像花壽司，但內餡包了炸蝦，然後切成幾段，外層還帶點海苔香氣。炸蝦的外皮還保有一點脆度，裡面的蝦子本身鮮甜，搭配壽司飯一起入口，會有一種很豐富的層次感。

品酒推薦：專業餐酒搭配，讓風味更上一層樓

來到餐酒館，當然不能錯過酒！這次我們試了30年以上的威士忌和白蘭地，兩款都非常適合搭配餐點。這裡的酒單選擇超多，如果不確定要選哪款，可以請店員推薦，他們都很專業，會根據你點的菜色給出合適的建議。

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凌舞餐酒館 菜單

整體來說

凌舞餐酒館是一間讓我會想再訪的餐酒館。不只是環境好、食物用心、酒款豐富，整體氛圍也很適合聚餐或約會，無論是想大啖美食，還是小酌放鬆，這裡都是很棒的選擇。如果你也喜歡在夜晚來一場美味與微醺並存的饗宴，推薦找個時間來這裡試試看，說不定會發現你最愛的餐酒搭配！

凌舞餐酒館

地址：104台北市中山區林森北路133巷38號

電話：02－25219305

營業時間：周二到周日18：30－04：00（周一公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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