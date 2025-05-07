梁朝偉、邰哥都來過！最愛招牌涼麵　松山開業15年摩登餐酒館

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

梁朝偉也曾造訪、擄獲台北在地人老饕的胃！「貓下去敦北俱樂部」位於台北市松山區敦化北路218號，開業15年老店，建議先線上訂位，生意超好，復古懷舊混搭貓咪可愛圖樣的台北餐酒館，餐點豐富多元，中西合併多元料理，從傳統台式炒飯到港式煲仔飯、西式炸物、烤物、披薩、漢堡、牛排、咖啡、甜點、奶昔等，通通都提供，吃過一次一試成主顧，融入打破餐飲認知的創意，適合情侶約會與三五好友聚餐。

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交通怎麼去

可搭乘台北捷運文湖線「中山國中站」下車，步行10－15分鐘。或搭乘台北捷運「小巨蛋站」，步行15至20分鐘。搭乘公車「敦化北路民生東路口」下車，步行1分鐘抵達。

招牌外觀十分顯眼

貓下去敦北俱樂部位於台北市松山區敦化北路上，車水馬龍位置，很難想像這轉角口位置有間餐廳，抵達到門口，會先看到搶眼的綠色招牌與仿古銅色的Logo店名，戶外庭院，大門入口是靠敦化北路上，很搶眼，由兩棟建築物相連打通的店面，台北老宅搖身一變餐酒館，很摩登，平日只開傍晚到晚餐時間，周末才有一整天全天候營業。

戶外庭院座位

▲戶外庭院，擺放多張鐵椅；若天氣不熱，在這裡用餐也很不賴。

已經有15年的歷史

創立於2009年台北中正區徐州路，營業至今已有15年歷史真不簡單，是為台灣餐酒館形式餐廳的先行者。囊括中西美食與獨具品味的各式飲料雞尾酒葡萄酒啤酒，服務全面，是台北目前最具代表性之原創餐廳。只要從國外回台北的朋友聚餐，或是台灣的朋友聊起推薦餐廳，只要跟身邊朋友提起貓下去，不分年齡和工作領域，幾乎人人吃過。

▲隔壁可見餐酒館，小酌新天地的戶內外空間，很有梗。

品牌介紹

推開門入內，可見店內招牌吉祥物，以及店老闆寬哥書籍，暢銷好幾刷，很夯，可翻閱書籍看看，喜歡還可買台式店內玻璃杯。店老闆寬哥，是高餐大畢業，玩過樂團，曾經在PPAPER做編輯工作，開了最能代表台北文化的餐酒館貓下去，出版了「薯條與油封大蒜」成為暢銷書作家。

復古摩登裝潢空間

映入眼簾，充滿特色，復古懷舊風混搭西式美學貓咪設計元素，掛上紙燈籠，又混搭點港式風情，寬敞空間，分成好幾區空間，適合三五好友聚會，情侶約會，外國觀光客朝聖，或是長年居住國外的ABC回台聚會所在。

▲貓下去的目標是成為台北的經典，世界的台北，展現屬於我們的風格和文化，藉由這氛圍，更感受這餐廳的魅力。

▲座位很寬敞，少了壓迫感，隨處可見貓咪元素，逗趣可愛。

▲後方單獨包廂區，半開式座位，木質座位，多了種美式氛圍。

▲愛小酌老饕可喝起來，一整大冰櫃，好多好酒。（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲牆面可見一整片宛如黑膠造型大小的貓咪圖樣，逗趣可愛，宛如日本招財貓，招呼你來。

▲一旁可見開放式廚房餐廳，很乾淨明亮，工業金屬風格，餐廳人員好多。

菜單

餐點豐富多元，從台式炒飯到西式排餐牛排，有從傳統台式炒飯到港式煲飯、西式炸物、烤物、披薩、漢堡、牛排、咖啡、甜點、奶昔等，通通有，會收10%服務費，推薦菜色冠軍薯條、魚子醬與蜂蜜吐司、招牌涼麵、鹹水雞沙拉、炸雞、特色雞尾酒，兩大本菜單，令一本是愛小酌饕客的貓下去酒單。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

冠軍薯條242元

用獎杯製作成器物上桌，太有梗了，宛如頒冠軍獎杯一樣，很逗趣，好有梗，來店內必點款，每次必吃，看似普通的薯條炸物，卻能意外的好吃，有水準。用很貴的油來炸進口薯條，搭配油封大蒜香氣，獨特薯條吃法，改變你吃薯條的方式，加入奧勒岡香草、黑胡椒與鹽組成，薯條非常脆口，細細的，每口都是滿足，實在銷魂。

鹹水雞沙拉343元

看似普通的沙拉，是目前吃過最有創意，台北最好吃的鹹水雞沙拉，充滿細節，繽紛多彩的沙拉，加入生菜、玉米、南瓜、綠花椰菜、番茄、嫩煮雞胸肉組合，少了一般很乾柴的雞胸肉，這裡彷彿舒服處理過，讓雞胸肉嫩口多汁美味，沙拉清爽脆口，橄欖油增添風味，不油不膩口，實在好吃。

招牌涼麵323元

很難想像這樣餐酒館賣涼麵，還是店內招牌，看媒體報導連梁朝偉來台灣都有吃這一碗超特別的涼麵，藝人邰智源等很多知名明星都有來過這家店用餐，讚不絕口的好味道，你來店內，餐桌美學怎能不點起來。

▲上面可見臀肉絲，紅潤色澤，宛如雞絲那種做法，搭配青蔥，下方是現煮的雞蛋麵上桌。

自製胡麻醬香＋Q彈麵條

雞蛋麵條非常細，吃前先攪拌，帶點辣度，麵條很開胃，自製獨門胡麻醬為基底，帶有美乃滋的香甜口味真的超搭。只有嘉義人吃涼麵會喜歡加入美乃滋，這裡也可見，還加入紅辣油，增添點辣度，涮嘴無比，麵條份量頗多，彈牙麵條Q彈有勁口感，好好吃。

魚子醬與蜂蜜吐司242元

用德國魚子醬激盪遇上台式美乃滋組合，加入蜂蜜在其中，烤的金黃酥脆的麵包，切成三角造型，包著吃，一整個好涮嘴，尾韻散發魚子醬的鹹香，美乃滋與蜂蜜的甜，充滿層次，一點都不膩，絕妙組合。

評價

很有自信說台北必吃餐酒館，非這裡莫屬，貓下去敦北俱樂部評價很高，從開業開始吃，至今多年，味道不變，越來越強，不得不說看似普通的料理，在這裡卻感受到用心與細膩度，好吃有水準，捷運中山國中站聚會，台北美食地圖，這裡絕對要來吃，一吃成主顧。

貓下去敦北俱樂部

地址：105台北市松山區敦化北路218號

電話：02－27177596

營業時間：平日17：00－23：00、假日11：00－23：00（周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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