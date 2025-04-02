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金山爆紅海景咖啡！純白老宅布滿大片落地窗、壯闊藍海美如濟州島

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

「Little Ripple小日波」位於新北市金山區，大片落地窗面向無敵海景，復古歐洲老物件家具，適合約會。店內提供茶、咖啡、氣泡飲、甜點、肉桂捲、千層蛋糕等，點了熱拿鐵180元、蘋果美式200元、香檸紅心芭樂千層240元，咖啡香濃好喝，千層蛋糕濕潤綿密，好吃有水準。

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▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

怎麼去
Google搜尋「Little Ripple小日波」，即可抵達。若騎車去，可從陽明山往陽金公路，到金山即可抵達。搭公車，可在捷運「淡水站」，搭乘公車862或863在「中角灣站」下車唷。開車前往，建築物前方空地無法進出車輛、停車。如有停車需求，請停放「中角灣遊客中心」付費停車場。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

Little Ripple小日波
擁有獨棟白色地中海建築外觀，純白建築帶有種自由奔放感，大片落地窗很壯觀，隔壁是早期很夯藍色建築的老宅網美咖啡廳「靠北過日子」。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲地中海風的純白建築。早上11點營業10：20抵達，已經好多人潮排隊生意超好，大家都好瘋狂非常熱血。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲沒有招牌，就放置門口這片木牌，低調神秘，神秘海景咖啡廳隱身在這棟建築中，讓人想一探究竟。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲一大片旋轉木門，大片玻璃窗，很低調，很喜歡這種咖啡廳與建築呈現氛圍。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲走入店內，宛如空間中的空間，前方有一大片木門，入內才是咖啡廳用餐座位區，好別有洞天。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

室內空間
長條空間，大片落地窗，主打復古歐洲老物件的擺設，營造出質感獨特的氛圍，大片落地窗將壯麗的海景一覽無遺，讓人彷彿置身療癒的濟州島風情，可容納20幾張座位，木質傢俱，海景全收入眼前，好唯美。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲因環境安全上的考量，無法接待寵物及12歲以下孩童入內，有小孩的沒辦法來喔。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲開放式吧台，後方可見紅磚牆，白色大理石紋理，充滿著韓系咖啡廳的浪漫，好美。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲角落那張看海座位，也好不賴，大片落地窗，陽光灑落，充滿暖意。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲眼前一大片海景，陽光灑落，海水好藍，超美的。

窗景四人座位區
是許多網美最愛拍攝景觀，超美的，讓人會尖叫，全景落地窗設計，網美與旅客無論身處室內哪個角落，輕鬆欣賞金山壯闊海岸的極致海景風光。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲不得不說，不同時間，上午來或下午來，光線不同，這一場景，橫掃IG網美打卡金山景點。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

菜單

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

低消每人250元會收10%服務費
客滿限90分鐘，提供咖啡、茶、甜點等，選擇不多，沒有單品手沖咖啡，有點可惜，但甜點咖啡有水準。目前試營運，無法接受訂位，只能收現金，下午4點半為最後點單時間。超人氣品項有香檸紅心芭樂千層240元、脆皮肉桂捲180元、鳳梨百香氣泡飲220元、️草莓氣泡飲200元。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

蘋果美式200元

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲漸層色系，美式搭配蘋果汁組合，意外的好喝，美式的酸風味，加入蘋果的果香甜，酸甜組合，非常有層次，特調咖啡，風味俱佳。

熱拿鐵180元

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲有可愛的拉花，用藍綠色馬克杯，很有美感，咖啡走中淺烘焙，堅果香，順口香濃，好好喝。

香檸紅心芭樂千層240元

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲千層蛋糕的層層堆疊，令人驚豔，千層蛋糕濕潤綿密，不甜膩不奶膩，好吃有水準。

▲▼Little Ripple小日波。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

評價
Little Ripple小日波評價超高，一開幕就爆紅，橫掃IG網美打卡台北景點，咖啡好喝，甜點好吃，整體水準之上，沒讓人失望。

Little Ripple小日波

地址：208新北市金山區海興路176－2號。
營業時間：11：00－18：00（周一、二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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