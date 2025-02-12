貓奴激推！台北「4.9顆星」嚕貓咖啡廳　千層蛋糕獲網友一致好評

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

隱身在華山文創園區附近巷弄的「ABOUT H Coffee」貓咪咖啡廳，老宅建築以純白色系為主，搭配綠意盎然植栽點綴，簡約風格設計且溫馨氛圍。內用有可愛貓咪與人互動，生意超好，建議先訂位再前往。

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交通位置

▲從台北捷運忠孝新生站1號出口步行8分鐘，或從台北捷運善導寺站6號出口步行6分鐘即可抵達。

建築外觀

位於華山文創園區旁的住宅區內，地處單向道的巷弄美食，白色老宅建築外觀十分醒目，以純白色系為主，搭配綠意盎然的植栽點綴。這裡不僅提供甜點，還有可愛的貓咪陪伴，讓人忍不住一再回訪。

▲這裡生意很好，建議先打電話訂位。



開放式咖啡吧台

一入內可見左手邊的開放式咖啡吧台，大理石貼皮紋理充滿時尚感，灰色設計很摩登，帶點網美咖啡廳氛圍。店內服務人員服務好，會招呼帶位，選好位置再去櫃台點餐付款。

店內總共有9隻貓咪

店內角落隨處可見貓咪照片、貓窩，非常用心，店內總共有9隻貓咪，最少可以看到6隻貓咪，熱愛貓咪的旅客會很愛這間咖啡廳。

▲店內空間不大，約10張座位區，分成兩人、四人與吧檯座位。簡約現代的工業風氛圍和大量白色設計，少了壓迫感。

▲▼吧台前方可見許多貓咪公仔，小巧可愛又療癒。

菜單

▲提供甜點、咖啡、茶等，低消每人一杯飲品，限90分鐘。



▲甜點主打開心果巴斯克蛋糕、草莓千層蛋糕。



店內貓咪

▲這些貓咪非常可愛，會在身邊轉轉，可以摸牠，但不建議抱牠。

▲每隻貓咪都有自己的特色、斑點與紋路，非常療癒。



推薦品項

草莓千層蛋糕 260元

上頭有個草莓果實，層層堆疊的蛋糕裡頭也有草莓果肉妝點，濕潤奶香，餅皮多了蛋香，突顯出淡淡的奶香與新鮮草莓的酸甜滋味。

雙色流水巴斯克蛋糕 260元

三角造型的巴斯克蛋糕很有特色，搭配一個櫻桃。口感層次豐富，薄脆的焦糖外皮與手炒米香，內餡是濕潤的半固體質地，看似普通擺盤，實則充滿創意。

▲有原味巴斯克、開心果巴斯克，可以選單一口味或兩種口味一起，滿足雙重味蕾體驗。

▲上頭炙燒烤過的糖脆口甜香，爆漿的原味與開心果餡料，濃郁美味，每口都是滿足。



熱拿鐵 130元

▲上層有可愛的拉花，用黑色馬克杯盛裝，很有質感。咖啡非常濃郁，有堅果香氣，帶點奶味卻不奶膩，



心得

推薦這間台北寵物咖啡廳，不僅甜點好吃，店內貓咪也很可愛，會和客人互動。儘管隱身巷弄，店家生意還是很好，店內還可以看到許多日本人與韓國人來喝杯咖啡，可見這家咖啡廳美味又有特色！

ABOUT H Coffee

電話：02－33225562

地址：100台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓

營業時間：11：00－19：00（周四公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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