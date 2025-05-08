小巨蛋「百元有找」咖啡廳！平日不限時　隱身巷弄療癒小天地

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

2025新開幕的台北歐風咖啡廳「hierin coffee」，近捷運小巨蛋站，一早8點營業到下午6點，內用提供幾張座位，平日不限時，假日限時90分鐘。附近上班族多，店家很佛心，價格都很平價，熱拿鐵85元、可麗露80元、抹茶白巧克力司康75元。咖啡有可愛拉花，順口、香濃好喝有水準。

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位置

▲可以搭乘台北捷運松山新店線至「小巨蛋站2號出口」下車，步行5分鐘。

外觀

▲隱身在幽靜巷弄內，以深淺不同的莫蘭迪綠色為主色，散發一種歐風咖啡廳氛圍，讓人很想一探究竟。

▲有大片窗戶，店家特別把店面內縮，規劃戶外長椅區，讓人可以休憩等候。

品牌介紹

小小鯨魚幾何圖樣，感受出店家的親民。取名Hier似德文的「這裡」，與here in coffee同音。老闆是台北人，早期在台南開咖啡廳，現在回台北後想傳遞喝咖啡的美好，也希望平日附近上班族可以每天喝杯平價好喝的咖啡，而開了這間咖啡廳。

環境

映入眼簾，店內空間不大，可內用或外帶。內用只有10個座位，傳統老宅的磨石子地板、木質桌子、三角造型座位空間，很有特色。這天造訪生意很好，老闆人也很客氣，服務很好。

▲開放式咖啡吧台，金屬感檯面。

勞斯萊斯咖啡機

▲使用勞斯萊斯咖啡機，新款，質感很美。

菜單

▲低消一杯飲品，也有好吃的甜點，可內用或外帶。價格很親民，咖啡豆來自店家自己的烘豆，很好喝。

▲老闆娘手工製作，充滿巧思。

餐點

熱拿鐵85元

▲堅果香氣、中淺烘焙，咖啡豆很明亮，整體喝起來很順口。

可麗露80元

▲切好合併一起上桌，讓你方便食用，外層酥脆充滿焦香的口感，內部有如蜂巢網紋理，溼潤軟嫩口感，好好吃。

抹茶白巧克力司康75元

▲雖然鮮奶油有點水，但搭配司康剛剛好。司康外層酥脆，咬下還有脆口聲響。白巧克力夾入其中，增添甜味。

hierin coffee

地址：105台北市松山區南京東路四段75巷31號

營業時間：08：00－18：00（周四公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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