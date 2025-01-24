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林口預約制飯糰店！腐乳起士融合彈牙米粒超香　也是寵物友善餐廳

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

新北林口愛吃飯糰的老饕必去！隱身巷弄透天厝一樓，網美日式文青風飯糰專賣店，走預約制，一周只開3天五六日；早上10點賣到下午6點，店內不大，只有五張座位。日式裝潢用餐空間，主打飯糰專賣，可單點或套餐飯糰混搭組合，日式飯糰作法，必點紫蘇梅飯糰與高麗菜乾滷豬五花。

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滿宅交通怎麼去

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲Google搜尋「滿宅」，搭乘機捷「A9林口站」下車，步行10至15分鐘即可抵達。

▲地處透天厝的一樓，文青風日式裝潢，有專屬自己庭院，綠意植栽與鹿角蕨。

滿宅 林口日式飯糰專賣店

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲走預約制，得先FB或IG私訊。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲映入眼簾，室內共五張桌，採光明亮，水磨石子地板與桌面，搭配木椅充滿日式氛圍。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲開放式的木質吧台，製作飲料區，後方有個小小窗口是廚房，飯糰製作好都從這裡出餐。

滿宅菜單

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲每人低消一杯飲品或一個餐，平均300多元一人，內用限時90分鐘。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

推薦飯糰套餐組合，紫蘇梅飯糰310元、高麗菜乾滷豬五花330元

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲飯糰可混搭補差價。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲紫蘇梅飯糰310元，使用日本梅子搭配紫蘇，梅子的脆甜結合紫蘇，吃起來很清爽。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲高麗菜乾滷豬五花330元，挑選斗南菜脯媽日曬高麗菜乾滷豬五花，帶點微辣，豬五花非常嫩口，米飯Q彈好吃。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲湯品是味增湯，加入丸子、秋葵、香菇、豆皮與青蔥，配料豐富。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲小菜也是很乾淨，光看就很日式作法，很清爽無負擔。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲奶油干貝飯糰380元、腐乳起士烤飯糰350元。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

▲奶油干貝飯糰，頂極干貝加入洲南藻鹽、奶油乳酪，滿滿海洋風味；腐乳起士烤飯糰，豆腐乳加上莫扎瑞拉起司，起司會牽絲包入飯糰中成為內餡，有濃郁起司香。

▲▼滿宅，預約制林口飯糰專賣店，神等級好吃日式飯糰，隱身巷弄林口網美早午餐。（圖／萍子提供）

滿宅評價
來訪滿宅評價很高，好吃好拍，小小的店，非常精彩；感受店老闆娘的用心，製作好吃日式飯糰，帶給人的日式氛圍與溫度，讓人一吃成主顧。

滿宅

地址：新北市林口區忠孝路504巷2號1樓。
營業時間：10：00－18：00（周一、二、三、四公休）

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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