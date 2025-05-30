被列為台灣最棒25間咖啡廳之一！台中老宅藏職人級手沖咖啡

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃鄒承恩

台中西區自家烘焙咖啡廳推薦！被列為台灣最棒的25間咖啡廳，獨棟老宅兩層樓水泥灰工業風咖啡廳氛圍，大片玻璃，一樓琳瑯滿目咖啡器物與自家烘焙咖啡豆，單品咖啡或拿鐵，咖啡價格實惠，這間主打手沖和義式為主，在萃取過程中有前、中、後段組合，味道豐富、偏清爽等咖啡風味，Coffee Stopover好喝好拍，咖啡有水準，台中老宅咖啡收口袋。

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Coffee Stopover怎麼去？

Coffee Stopover位於台中市西區民權路上，鄰近誠品綠園道與草悟道，可規劃台中西區小旅行，這一帶一整排台中老宅，近台中西區的模範社區，鬧中取靜且富有時代文化感的氛圍，這一帶台中老宅林立，給予人一種靜謐巷弄帶來的寧靜，店門口大片玻璃，門口種植綠色植栽，很工業風氛圍。

▲隔壁台中老宅超人氣餐酒館「栖.Habitatto」，整個水泥灰工業風建築，美拍。

被列為台灣最棒的25間咖啡廳

Coffee Stopover老闆創辦人張書華高中開始接觸咖啡，咖啡教師經驗十年，曾任醜小鴨咖啡師訓練中心首席咖啡講師及烘豆師；目前回鄉台中開設Coffee Stopover咖啡廳，喜歡和大家分享咖啡二三事，透過咖啡玩味生活，激發無限可能，咖啡界非常有名氣，現還有推出Coffee Stopover課程。

Coffee Stopover分店資訊

Coffee Stopover分店，目前有2間店，創始店是萍子朝聖這間台中西區民權路巷弄，另間分店是在台中西區的Coffee Stopover Black，則是下午2點才營業。因為不想開複製的店，除了空間風格的差異，張書華用「味道」區分兩家店經營。

一店是手沖和義式為主，在萃取過程中有前、中、後段組合，味道豐富、偏清爽；二店的空間比較大，想呈現沈穩的風味，選擇的器具是虹吸壺與拉霸式咖啡機，味道厚實，偏甜感。除此之外，因應兩間個性不同的店，連配方和烘焙手法不一樣。

▲戶外露天座位，擺放工業風鐵椅，滑板製作的椅子，多了種潮流意境。

Coffee Stopover一樓咖啡開放式吧台舞台

兩層樓用餐空間，一樓僅只有咖啡吧台，吧台前方有五個位置可乘坐，特定設計這咖啡吧台，在整個走道中央，以特製的手沖吧檯為主舞台，近距離欣賞手沖咖啡一景，木質材質吧台，樸實色系。

▲周邊擺放烘豆機、磨豆機、義式濃縮機、咖啡器具，宛如咖啡舞台。

▲牆面上與木櫃，可見琳瑯滿目的咖啡豆，自家烘焙，喜歡咖啡豆可購買。

Coffee Stopover咖啡豆

▲數大之美，一整排的Coffee Stopover咖啡豆，白色包裝，超壯觀。

Coffee Stopover二樓工業風咖啡空間

二樓座位設計一整條長型共享餐桌，高腳椅座位，大片窗景，一旁一張雙人沙發，以及三張雙人座位，輕鬆享受咖啡。

▲牆面還可見塗鴉Logo，整個非常有特色。

▲推開門可走出陽台，採光明亮，空氣清新。

Coffee Stopover菜單

低消每人一杯飲品，從單品咖啡、手沖咖啡、拿鐵等，都可選咖啡豆風味，淺焙豆到深焙豆都有。Stopover除了咖啡之外，也提供了8種以台灣茶和咖啡混合的原創飲料「茶咖啡」。將磨成粉末的咖啡和茶葉以咖啡機萃取後，一杯能夠同時享受持久咖啡風味和淡淡茶香的飲料就誕生了。從咖啡萃取方式、器物、咖啡風味添加，製作成喜歡的咖啡風味。

Coffee Stopover推薦發泡鮮奶咖啡／拿鐵8oz 140元

發泡鮮奶咖啡，就是拿鐵，選擇淺烘焙咖啡豆，帶果香風味的咖啡豆，喝起來有點酸感，但整體風味果香乾淨明亮感，鮮奶不奶膩，奶泡輕盈，有水準。

Coffee Stopover推薦手沖單品咖啡 120元

淺烘焙，喝起來散發淡淡的酒香，酸的基調，喝起來很順口，熱的時候喝，酸感比較明顯；冷卻後，尾韻有果香，非常順口，有水準。

Coffee Stopover評價

Coffee Stopover評價很高，咖啡價格實惠，便宜好喝，整體很有水準，台中喝咖啡這間不可錯過！

Coffee Stopover

地址：台中市西區民權路217巷24號

營業時間：11：00至20：00（周日公休）

店家電話：04－23055388

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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