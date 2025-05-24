upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

台中肉圓推薦！傳承百年台中老店！丁山肉丸位於台中市中區臺灣大道上，僅此一家別無分店，傳承第四代，打造台中文青風肉圓店，古早味美食，點了肉圓、綜合湯，有餛飩、魚丸、綜合青菜湯組合。肉圓是純米製作遵循古法，外皮為純米製成內餡為當日新鮮溫體後腿豬肉，肉餡扎實不膩口，香甜飽滿，皮Q嫩滑溜。

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丁山肉丸怎麼去？

丁山肉丸位於台中市中區臺灣大道一段上，近台中火車站附近美食，對面就是台中第二市場美食，超人氣排隊台中肉圓老店，巴洛克混搭紅磚牆，台中老屋修復，打造文青風肉圓店，台中百年肉圓推薦。

丁山肉丸 台中文青風肉圓店

整個文青風裝潢，白色磁磚，水泥灰粉刷地板，一旁可見開放式窗口，外帶區，一旁規劃高腳椅座位，以及後方內用空間，跳脫傳統油膩肉圓店風格，台中肉圓老店很有梗。

▲整個霓虹燈設計，很摩登設計感，台中肉圓老店，傳承百年老店，有四代傳承。



▲一旁開放式廚房，一覽無遺，衛生乾淨，讓人食用安心。

丁山肉丸 炸肉圓呈現

▲一整大鍋，炸肉圓，感受傳統美食魅力，低溫油炸的肉圓，與大火炸的酥脆炸肉圓不同。

▲牆面上琳瑯滿目的肉圓介紹，很多名人造訪，食尚玩家、愛玩客等多家媒體都介紹過。



丁山肉丸 內用空間

內用空間，木桌木板凳，內用自行找位置，填寫桌號，提供冷氣，乾淨衛生環境，讓人方便用餐。

菜單

銅板美食價格，主打肉圓、麵、湯品，品項非常多元。

丁山肉丸 推薦肉圓 45元

▲肉丸店內稱肉圓，肉圓45元，淋上白醬與紅醬的肉丸，放上香菜，愛吃辣的要選有辣椒的。



▲肉一整大塊，非常新鮮，肉沒有腥臭味，肉蠻香的，肉餡扎實不膩口，香甜飽滿，好吃，獨特醬汁，增添風味。



▲外皮為純米製作，與常見的炸肉圓不同，整個皮充滿軟與嫩口感，皮Q嫩滑溜，非常有口感，皮Q不油膩。

丁山肉丸 推薦綜合湯 45元

▲綜合湯有餛飩、魚丸、青菜湯組合，一整大碗，吃肉圓搭配湯品組合。

▲餛飩皮薄肉餡，肉新鮮、很鮮嫩，丸子Q彈，湯品清澈不油膩，喝起來甘甜鮮美。

丁山肉丸

電話：04－22264409

地址：400台中市中區臺灣大道一段370號

營業時間：11：00至18：00（周日公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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