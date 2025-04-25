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新日本三大夜景No.1！搭乘玻璃纜車登頂　北九州城市燈火盡收眼底

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

來九州怎麼可以不來日本「新日本三大夜景」之一的皿倉山夜景看看呢！這裡可以搭九州最長纜車看華麗夜景，還有浪漫晚餐可以吃，而且這裡的夜景不但是三大夜景第一名以外，更被認證為「價值百億美元」呢！

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▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

交通位置
皿倉山展望台距離JR八幡站比較近，平日與假日都有免費接駁車從JR八幡站到皿倉山展望台，車程大約十分鐘就到。如果從小倉出發的話，五、六、日與國定假日有免費接駁車，從JR小倉站北口搭到皿倉山展望台，從下午三點到五點每小時有一班車開往展望台，可以參考官網時間表。除了搭纜車上山，其實也有登山步道可以爬上皿倉山喔！

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲雖然不是第一次來，但這趟來不但天氣很好，竟然還有看到遠處有煙火施放，還遇到皿倉山之月，運氣好到爆棚。

纜車票價

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

纜車運營時間（※因季節不同而有所變化）
4－10月　10：00－22：00（上行最終班次為 21：20）
11－3月　10：00－20：00（上行最終班次為 19：20）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲登山纜車、單軌纜車往返 成人1,230日圓（約新台幣279元），兒童620日圓（約新台幣141元）｜山頂展望台免費。

登山纜車
這也是九州最長的纜車路線，全長1.1公里。只要搭乘纜車及索道車就能到達標高622公尺的山頂處，直達展望台可俯瞰整個北九州市區。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲這纜車沿途陡坡，雖然開不快，但也頗有刺激感。

轉乘單軌車即可觀賞百億夜景
由山麓站到山上站全長1100公尺，爬升440公尺，搭乘纜車、再轉乘單軌車才能抵達標高622公尺的皿倉山展望台搭乘過程中，大片透明玻璃車窗可以一覽無遺百億美元夜景。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲在排隊等待轉乘單軌車的時間，就已經可以看到很大片壯觀的夜景了，建議大家即使夏天來也要帶件薄外套喔！

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲幸運的看到遠方正在放煙火，好浪漫。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲前往展望台有兩層纜車，中間需轉乘，總車程約十分鐘。只是轉乘單軌纜車時，會需要花費一點時間排隊等待。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲皿倉山展望台還進駐了餐廳，可以邊看夜景邊享用晚餐。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲這天晚上還有邀請歌手或藝人前往表演。

天宮餐廳
2023年4月新開幕的餐廳，提供燒咖哩、輕食以及甜點可以選擇其他如燒肉、義大利麵等特殊料理也可以事先預訂，使命必達的意思。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

MENU

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲至少180度夜景環繞，邊吃晚餐還可以邊欣賞百億美元夜景。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲餐點水準中規中矩，但搭配夜景一起吃，幸福感無價。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

皿倉山之月
展望台上看到的由左到右角度約200度，視野非常寬敞，而且今晚天氣太給力了，不但有清晰夜景還有日本票選為「日本百選月之一」的皿倉山之月。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲最遠可以看到若戶大橋，超清晰。

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲回程搭纜車沿路俯衝下山，還有夜景相伴好難忘。若是傍晚前來，運氣好的話，可以夕陽＋夜景一舉兩得呢！

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼皿倉山展望台。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

皿倉山展望台

地址：北九州市八幡東區大字尾倉1481－1

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