日本必去3處夢幻紫藤花景點！走絕美漸層花海隧道、看紫色花瀑

▲日本足利花卉公園紫藤花海。（圖／《妮可魯的飛行日記》授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

櫻花之後，緊接著就是紫藤花季登場，在日本就有3處此生必去紫藤花海目的地，可以看夢幻的紫色天堂，或走進壯觀的紫色隧道，欣賞浪漫花海。

▲▼足利花卉公園紫藤花海日夜美景。（圖／《妮可魯的飛行日記》授權提供）

栃木縣 足利市足利花卉公園

足利花卉公園是世界僅有的3座紫藤主題公園之一，除了激似超人氣鬼殺動漫中的紫藤花場景，更被CNN譽為「世界十大夢幻景點」，園區內擁有經典紫藤、浪漫粉紅藤、純淨白花藤、黃花藤等各色紫藤花，繽紛多樣的紫藤花種加上有如東京巨蛋規模的園區，完美地符合旅人的賞花需求。

▲北九州市河内藤園唯美夢幻，還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

北九州市 河內藤園

位於北九州的河內藤園從即日起至5月6日開放，並採門票預約制。這裡擁有2條被譽為世界最美的紫、白相間紫藤隧道，是時下熱門的打卡景點，漫步在蜿蜒的紫藤花棚下，不禁讓人臣服於大自然的生命活力和春天勢不可擋的紫色魅力中，此外，園區還瀰漫著清新紫藤花香，帶給旅人們視覺和嗅覺的全新體驗。

兵庫縣 白毫寺

觀賞優雅紫藤花還能深度參觀千年古老寺廟，就要去兵庫縣白毫寺。白毫寺中的「九尺藤」花穗比一般紫藤花更長，高大的藤棚、瀑布般傾瀉的藤枝加上燈光陪襯，神秘壯觀又璀璨的氛圍，與知名科幻電影中的靈樹場景有異曲同工之妙。此外，每年五月也會舉辦九尺藤祭（受花期異動），民眾可以享受熱鬧的音樂和品嘗傳統美食燒栗子，每年都吸引大批遊客前來朝聖。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）