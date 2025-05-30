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南投巧克力咖啡節開跑！逛花海、聽演唱　無人機與煙火秀3日限定

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自南投旅遊網）

▲「2025南投巧克力咖啡節」共帶來3天的壓軸煙火秀。（圖／翻攝自南投旅遊網）

記者彭懷玉／綜合報導

連假要到南投玩的民眾注意！「2025南投巧克力咖啡節」今（30日）到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑，6公頃佔地規劃出15大主題特區，除了可以買到精品級咖啡、獲國際殊榮的巧克力品牌，還能巡遊花海、聽歌手演唱，壓軸更有貓貓蟲咖波無人機群飛和煙火秀。

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

▲「2025南投巧克力咖啡節」邁向第五屆。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

「2025南投巧克力咖啡節」邁向第五屆，今年以「啡來不可SO觸」為主題，場域設計融入學園風格，設置玻璃屋品牌街區、南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館等展售區，戶外打造1.7公頃（約5142坪）的彩色花海，加上貓貓蟲咖波主題燈組佈置，為活動增添童趣。

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自南投旅遊網）

▲戶外打造1.7公頃（約5142坪）的彩色花海。（圖／翻攝自南投旅遊網）

參展品牌囊括「92向陽高山咖啡」、「山豬衝吧X日月星舞」、森悅、馨晴、禾荳與光現咖啡、 Feeling18 巧克力工房、Cona’s 妮娜巧克力、月鹿小徑與香草騎士等，伴手禮則有海邊走走、大黑松小倆口、維格餅家等，而貓貓蟲咖波旗下「奶泡貓」商品館首次進駐，消費每滿668元可獲一次扭蛋抽獎機會，總獎項超過150萬元，於品味南投館消費滿額，可加碼兌換DIY體驗或加購福袋。

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

▲▼參展品牌眾多；5月30日、31日與6月7日晚間18:30至20:30有歌手演唱。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

更令粉絲興奮的是，白天逛完巧咖節，晚上還能原地卡位，接著欣賞演唱會。三場主題晚會分別在5月30日、31日與6月7日晚間18:30至20:30演出，卡司陣容堅強，30日有戴愛玲、31日曾心梅，6月7日則輪到阿蘭AC，12組實力派唱將接連登台，演唱結束後，壓軸展演則是人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名的無人機群飛與煙火秀，打造味覺和視聽覺滿分的夏季嘉年華。

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