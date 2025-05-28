北市「10家SPA會館」推薦　內部裝潢、擅長項目一次看

▲SPA按摩已成現代人放鬆身心的絕佳方式之一。圖為菡氧SPA療程房。（圖／FunNow提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

現代人生活壓力大，SPA按摩已成放鬆肩頸、舒緩身心的絕佳方式之一，預訂平台FunNow整理出台北市10間高評價，且風格迥異的療癒系按摩會館，無論是芳療油壓、泰式按摩、腳底按摩都有，內部裝潢風格也能一次窺見。

▲森SPA足體養生會館專注於油壓、指壓與腳底按摩。

森SPA 林森館

森SPA足體養生會館專注於油壓、指壓與腳底按摩，是中山區極具口碑的按摩據點。尤其在忙碌一整天後，簡約沉穩的空間讓人瞬間放鬆，釋放整日的疲憊。

▲香柏木莊園SPA以南洋風情為主題，專業女師提供芳療與油壓等服務。

香柏木莊園 SPA 世貿館

香柏木莊園SPA以南洋風情為主題，專業女師提供芳療與油壓等服務，無需出國，就有身在東南亞島嶼度假的錯覺。

▲易境東方以東方養身哲學為靈魂，結合中國易筋經與日式整流技法，提供深度調理身體能量的按摩服務。

易境東方 大安館

易境東方以東方養身哲學為靈魂，結合中國易筋經與日式整流技法，提供深度調理身體能量的按摩服務，成為大安區白領的首選放鬆首選之一。

▲梅庭苑不僅提供泰式按摩，還有芳療油壓、孕婦舒壓等多元服務。

梅庭苑・沐心 SPA 會館

梅庭苑不僅提供泰式按摩，還有芳療油壓、孕婦舒壓等多元服務。空間融合現代東方元素，是女性專屬的放鬆桃花源。

▲講究女性友善的艸菘，全為泰籍女按摩師。

艸菘泰式養生館 CAO SONG

講究女性友善的艸菘，全為泰籍女按摩師，她們擁有正宗手技、節奏溫柔有力，從身體到心靈細心照料，想體驗道地泰式療癒的人會有感。

▲菡氧SPA專注於解決久坐久站所引起的肩頸痠痛或運動後的不適。

菡氧 SPA 按摩

菡氧SPA專注於解決久坐久站所引起的肩頸痠痛或運動後的不適，以及長期壓力導致的疲憊，菡氧SPA都以專業技術對症調理，將舒適與健康融入日常。

▲6星集不只重視按摩技巧，更講究整體養身哲學。

6 星集 市府會館

6星集以數十種中藥材熬煮的養生茶聞名，不只重視按摩技巧，更講究整體養身哲學，是一間從裡到外皆滿分的會館，被許多外國使節指定造訪。



冠天下 Royal Spa 市民店

佔地百坪、格局大氣，位於東區的冠天下結合東方手技融合現代技法，打造出一種貼近生活的按摩體驗，適合注重質感與放鬆氛圍的上班族。

▲Villa.like 悅禾莊園 Spa 安和會館主打古法推拿與泰式油壓。

Villa.like 悅禾莊園 Spa 安和會館

主打古法推拿與泰式油壓，提供節奏緩慢、深沉有力的按摩體驗，是身體與呼吸同步慢下來的所在。

▲耗資2000萬全新裝潢的昇之道，融合台灣傳統式按摩與現代設備。

昇之道健康養生會館

耗資2000萬全新裝潢的昇之道，融合台灣傳統式按摩與現代設備，從頭到腳的舒壓療程通通有。