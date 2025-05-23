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在西門町與溫馨老屋的邂逅　栗子焙茶戚風蛋糕螞蟻人必點

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

位於萬華桂林路、西門町商圈附近的這家「木咖 Horoka」是網路評價很好的咖啡店。隱身巷弄老房子內，打造出如家一般的溫馨氛圍，生意好到連外國觀光客都會專程訂位來朝聖。菜單的必點品項是蛋糕甜點，甚至還有提供整模蛋糕訂購，就知道甜點實力非常受到饕客肯定了！

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位置
距離西門町商圈、龍山寺商圈，均是走路可以到的距離，無論是要搭捷運到西門站或是龍山寺站，出站後再走過來都很方便。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

店名介紹
「木咖」在客家話裡是家的意思，希望到訪的客人可以有在家的舒適感。而「Horoka」則是取自日文的片假名，同時也有台語「歐摟尬」的諧音，是個很可愛的店名。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

內用須知
可以訂位，非常建議大家要提前預約。平日下午前往居然整層坐滿，只剩下地下室的座位，入座後不久又來了好幾組客人。除了台灣人會來以外，還有不少韓國、泰國、日本、香港澳門觀光客，這天我們就遇到好多位外國人，可以說是一間很國際化的咖啡店。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲原則上用餐時間限時兩個小時，若無人候位則是一間不限時咖啡店。

環境
一樓已經客滿，所以這天被安排在地下室的座位區。地下室的裝潢也蠻漂亮的，有做點採光不會昏昏暗暗，無論是一群人要喝下午茶、聊天，或是一個人獨處、用電腦、看書，都很適合來。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
內用低消為每人一杯飲料，飲料類有義式咖啡、手沖單品、茶飲、鮮乳、無咖啡飲品，搭配布丁、肉桂捲、提拉米蘇、戚風蛋糕、生乳酪等甜點，和牧羊人派、丼飯、蓋飯、壽喜燒等主食。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

餐點介紹

美式咖啡－120元
美式咖啡有附上一根穀物棒，店員表示可以攪拌著使用。好像比較少看到美式咖啡會附穀物棒的，我覺得概念有點像是蓮花餅乾，可以轉換喝黑咖啡時的味蕾。美式走的是沈穩路線，帶點堅果煙燻氣味，應該是很適合做成特調的配方，之後再來試試其他風味的咖啡，想必組合起來也是不錯。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

碧螺春－140元

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲朋友點的碧螺春是給茶包，喝完一壺可以再到自助區回沖熱水。

栗子焙茶戚風蛋糕－200元
最初會把木咖 Horoka收進西門町咖啡店清單中，是因為看到朋友推薦他們的戚風蛋糕。獨享的大小，一顆200元的價格，以台北市中心咖啡廳的價位來看，還算是相對便宜的甜點，擺盤也很美。栗子焙茶為常態供應的口味，鮮奶油風味細緻、清爽不油膩，與栗子泥的組合十分合拍，點綴上開心果。戚風蛋糕有著清新焙茶香氣，可惜口感稍微偏乾了些，必須搭配鮮奶油一起吃才會平衡，但整體來說仍是好吃的戚風蛋糕。

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼木咖Horoka 西門町老屋咖啡店推薦！甜點戚風蛋糕好吃到熟客整模預訂。（圖／部落客周花花授權提供）

總結
木咖 Horoka的老屋空間、如家一般的氛圍，非常符合現代人對咖啡廳的喜好。咖啡、甜點都有不錯的水準，老闆和店員的服務態度也很親切，可以理解為什麼評價這麼好。建議大家來之前先訂位，不然有高機率會客滿，即使平日下午依舊整間坐滿！

木咖 Horoka

地址：台北市萬華區貴陽街二段40巷6號
營業時間：12：00－19：00（周二公休）
網站：粉絲團instagram

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