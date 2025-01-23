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看吉伊卡哇順便吃鍋！高雄觀光局14家口袋名單　沙茶鍋羊肉爐都有

▲高雄有眾多美味鍋物店家。（圖／取自高雄旅遊網）

▲高雄有眾多美味鍋物店家。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任高雄冬日遊樂園主角，不少人打算利用春節期間去看吉伊卡哇。而除了拍照打卡外，高雄也有許多美食小吃，高雄市政府觀光局日前也推薦多家高雄鍋物口袋名單，邀請大家順道規劃一趟暖呼呼的鍋物美食之旅。

▲高雄汕頭泉成沙茶火鍋。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

觀光局長高閔琳表示，先前參與「大港吃鍋」活動的鍋物店家，都讓許多老饕愛不釋手，以汕頭沙茶鍋為例，「汕頭泉成沙茶火鍋中山總店」創立於民國32年，為高雄老字號沙茶火鍋，汕頭扁魚鍋與麻辣鍋湯底最受饕客青睞，另「名家汕頭沙茶火鍋（銘家）」、「新新園汕頭火鍋」等眾多好味店家也推薦。

▲冬鄉小廚酸菜白肉鍋。（圖／冬鄉小廚提供）

喜愛酸白菜鍋者，可品嚐「冬鄉小廚酸菜白肉鍋」或老字號「劉家酸菜白肉鍋」。冬鄉小廚傳承道地東北家鄉味，延續主廚奶奶的故鄉遼寧的作法，其中「遼寧酸菜白肉鍋」更為自家特殊吃法，酸菜白肉鍋與海鮮結合，添加活體大海蟹、抽刀肉、手工溫體豬肉丸、日本大干貝、澎湖日曬紫菜等食材，更添湯頭的鮮度與層次。

喜愛食物天然風味者，個人鍋推薦「老娘鍋」及「貓頭鷹鍋物」。老娘鍋採用天然食材熬燉湯底，菜盤以原型食物為主，搭配豪華海鮮食材及自製醬料，「貓頭鷹鍋物」的「秘傳古法上湯」使用整隻老母雞、金華火腿、鳳爪等多種食材用心熬煮。

▲湖東牛肉館溫體牛肉火鍋 。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

肉食主義者也有眾多選擇，例如「舊市羊肉」帶皮羊肉鮮嫩，外皮彈牙略帶咬勁，外加濃郁的當歸湯頭，是許多人來岡山的第一選擇，另也推薦岡山羊肉始祖大新羊肉、岡山明德羊肉爐等。以溫體牛肉出名的「湖東牛肉館」，榮獲2022-2024連續多年米其林必比登推薦，牛肉鍋湯底鮮甜，牛肉新鮮軟嫩。

觀光局說明，喜愛麻辣鍋的遊客，首推「老四川巴蜀麻辣燙」，老四川從高雄起家，全台至今已有十多家分店，其麻辣鍋以正宗四川「三香三椒三料．七滋八味九雜」著稱，湯頭上濃厚紅油為生薑、蒜頭、蔥、燈籠椒、麻椒拌炒而成，為湯底香氣來源。

▲春囍打邊爐。（圖／取自高雄旅遊網）

「碳佐天鍋」的麻辣鴛鴦鍋，紅金麻辣湯標榜辣度溫和的麻香風味，搭配麻辣果凍鴨血及麻辣洞洞豆腐，是許多人難忘的好味道。「春囍打邊爐」招牌麻奶鍋，使用青花椒搭配中藥拌炒，加上等麻椒「一粒麻」爆香，融合濃郁大骨湯和牛奶湯底，香麻辣的滋味裡還帶有奶香，火鍋控絕對不能錯過。

觀光局補充，還有更多美食鍋物口袋名單，可至「高雄旅遊網」查詢高雄料理職人30間私藏名單，或「大港吃鍋」獲獎名單。

高雄觀光局鍋物口袋名單

●汕頭泉成沙茶火鍋中山總店
●名家汕頭沙茶火鍋（銘家）
●新新園汕頭火鍋
●冬鄉小廚酸菜白肉鍋
●劉家酸菜白肉鍋
●老娘鍋
●貓頭鷹鍋物
●舊市羊肉
●大新羊肉
●岡山明德羊肉爐
●湖東牛肉館
●老四川巴蜀麻辣燙
●碳佐天鍋
●春囍打邊爐

關鍵字： 美食雲 火鍋 鍋物 高雄美食

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