底部煎到金黃酥脆＋溫體豬肉餡咬下就爆汁！高雄30年上海生煎包

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「綠川街上海生煎包」是一間藏在鼓山巷弄裡的小店，已經開店超過30年，提供麵食點心、冷盤、熱炒、湯品，來這裡能吃到老闆娘精心料理的上海風味美食，招牌必點就是上海生煎包和糖醋排骨。生煎包餡料用溫體豬肉調味，搭配特製麵皮，底部煎到酥香金黃，外皮帶點嚼勁，咬下去會爆汁，肉香很濃厚，份量也有飽足感。糖醋排骨是老闆娘推薦的菜色之一，排骨不經油炸，直接用特調糖醋醬慢燒入味，口感扎實不乾柴，吃起來酸甜涮嘴！

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環境

菜單

餐點

上海生煎包 100元

▲生煎包餡料用溫體豬肉調味，搭配特製麵皮，底部煎到酥香金黃，咬下去會爆汁，肉香很濃厚，份量也有飽足感。

▲生煎包灑上滿滿芝麻提升香氣。

▲底部煎到酥脆。

▲趁熱享用會爆汁，有濃郁肉香味，外皮軟Q帶點嚼勁。

廣東炒飯 150元

廣東炒飯也是很多人喜愛的餐點，加雞蛋和蔥炒得蓬鬆帶點濕潤感，滋味清香，搭配臘腸、肝腸一起享用，口感扎實富含鹹味很好吃。

上海糖醋排骨 250元

▲老闆娘推薦必吃的料理，排骨不經油炸，直接用特調糖醋醬慢燒入味，肉質扎實不乾柴，每一口都有濃郁酸甜味。

綜合滷味 200元

▲這裡的綜合滷味是冷盤，有牛肉、豬耳朵、豆乾、花生、小黃瓜等食材，味道清香，淋上特製醬汁酸甜開胃。

酸辣湯 小 50元

▲喝起來酸甜帶有胡椒粉的香辣感，沒有過多勾芡，滑順爽口，配料很豐富。



綠川街上海生煎包

地址：高雄市鼓山區綠川街27－2號

營業時間：11：00－20：30（周二店休）

電話：07－5338236

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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