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恆春包棟Villa頂樓戲水池超夢幻！踏出陽台就能欣賞南國日出

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

又多了一間令人驚艷的全新恆春包棟民宿「沄玥Villa」，坐落於交通便利的大埔路上。這間民宿於去年底華麗登場，一開幕便憑藉其獨具匠心的時尚設計與網美風格，在眾多民宿中脫穎而出，迅速成為社群平台上的熱門打卡新民宿。

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▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

空間介紹
民宿位在田野間，所以放眼望去都是綠田也有專屬的停車場。外觀上看似一個普通的住宅區，殊不知走進室內會是一個別有洞天的空間設計。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

大廳空間
空間設計可說是將現代美學與度假感完美融合，每一處都展現了極高的質感與用心。室內公共區域以簡約度假風為主軸，溫潤的木質地板與柔和燈光，打造出溫馨且高雅的客廳空間。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

出遊度假的絕佳選擇
圍繞式沙發設計，搭配多樣色彩點綴的抱枕與綠意盎然的植栽牆，不僅提升了舒適感，也營造出讓人一踏進就想放鬆的氛圍。無論是家庭出遊、朋友聚會，或是情侶度假，都能享受到專屬的舒適與私密空間。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲一旁還設有全自動麻將桌與KTV歡唱設備，讓旅客在娛樂與社交之間自由切換。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

廚房空間
廚房與用餐空間則展現出一種精緻又實用的現代感。中島式料理台與長型大理石餐桌，讓用餐體驗更加舒適。整體配色以溫和的灰、米、木色為主，搭配黃銅色吊燈與牆面月球浮雕藝術裝飾，展現出細膩品味與藝術氣息。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

插座數量多
我覺得這間民宿有一個細節是我最愛的。就是不管是公共區，或者是房間，插座特別的多。就連餐桌上都還有附設插座。因為我住過太多民宿，常常都讓我覺得插座超級少，所以針對這個細節，我認真要好好來誇獎一下。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲在廚房中除了有基本的鍋碗瓢盆以外，還有咖啡機可以自己煮咖啡。

頂樓露天戲水池
而其中最吸睛的就是頂樓的戶外露天戲水池區，採半開放式設計，坐擁無敵田野與遠山景觀，搭配清澈湛藍的馬賽克瓷磚，讓人宛如置身度假村。戶外露天區中央特設的圓形座位池，不僅造型非常抓人眼球，更是好友圍坐聊天、泡水放鬆的絕佳選擇。整體空間還融合了植栽牆與木質元素，自然與現代感在此交織出獨特氛圍。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲加上六樓的視野可以看到整片綠意的田野景色，如果一群朋友在這邊聊天喝酒，享受微風吹拂，真的非常舒服。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲夜晚的時候，戲水池的燈光會開啟，那種浪漫的氛圍感真的是瀰漫整個空間。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

房型介紹
民宿總共有8間房，總共可以入住28人，無論家庭出遊還是好友團聚都非常適合的包棟民宿選擇。整棟分為5層樓，每層樓的格局規劃一致，皆配置有四人房與雙人房，不同之處在於牆面的配色與擺飾風格，營造出各具特色的入住氛圍。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

四人房
四人房型多採用臥榻式設計，寬敞的室內空間讓人不會有壓迫感，特別的是，每間房皆設有專屬露台，不僅提升了整體採光與通風品質，也提供抽菸旅客一個方便又自在的戶外空間。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲晨間可在露台欣賞南國日出，夜晚則能靜靜感受恆春微風，度假感十足。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲在風格方面，部分四人房偏向自然簡約風，色調溫潤柔和，讓人一進房就能感受到放鬆與療癒。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲也有幾間房型選擇了更活潑繽紛的色彩設計。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲尤其是當下午陽光灑進房間裡時，我最喜歡那種陰影的線條所帶來的自然美感。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲房間內的衛浴空間都是屬於乾濕分離的設計。每間的衛浴空間磁磚都有所不同。

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼沄玥Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

沄玥Villa－恆春包棟民宿

地址：屏東縣恆春鎮大埔路16－6號
電話：0981－770215

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 沄玥Villa 屏東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

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