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掉進時光隧道的復古氛圍！坐落昭和老宅五樓　台中隱藏版懷舊咖啡

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

「喫茶Sénmi」是一間鬧中取靜的台中咖啡廳，地理位置可以說是相當隱密，隱藏在一棟建築物的五樓，重點是在這棟建築物外還沒有任何商家的招牌。神奇的是，儘管隱密，不管平假日仍然可以看到滿滿的人潮，可見喫茶Sénmi的魅力。

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位置
地理位置算是蠻熱鬧的，位在台中火車站周邊，一旁就是第四合作社。如果要前往喫茶Sénmi，它的外觀建築是知名建築工作室的牌子，門口會有電鈴，只需要按五樓，店家就會幫忙開門了，搭乘電梯前往五樓即可。

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

環境
這棟房子可不是普通的建築，而是一座承載著時光記憶的昭和時期日式老宅。走進其中，寬敞的空間讓人瞬間感受到懷舊與舒適兼具的氛圍。店家獨具匠心的設計巧妙地保留了傳統日式風格，融合現代元素，使整體氛圍更加溫馨而富有質感。無論是木質結構與拉門，又或者是角落的紙燈籠，每一處細節都散發著時代的韻味，彷彿讓人穿越回那個悠然純樸的年代。

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲店裡沒有收服務費用，想要喝水的話都可以自取。

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲真的很喜歡窗前的位子，尤其是當陽光灑進來的時候，特別有一種光陰感。

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲我很喜歡店裡每一個座位區的設計，處處都是巧思。尤其是在燈光下的座位特別有慵懶的氛圍感。

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

餐點

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi裡的飲品種類相當的多，甜點更是有名，尤其是昭和布丁。

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼喫茶Sénmi【台中咖啡館推薦】藏匿老舊建築5樓的昭和咖啡廳。（圖／部落客黑皮授權提供）

喫茶Sénmi

地址：台中市中區中山路76號5樓
電話：04－36111508
營業時間：11：00－18：00（周三、周四公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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