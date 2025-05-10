會握手的卡皮巴拉！超過12種可愛小動物　宜蘭水豚親子農場推薦

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭水豚農場推薦「星夢森林劇場」看水豚、梅花鹿、羊駝、侏儒山羊、狐獴和象龜等超過12種可愛小動物，還可以一起玩樂超適合親子家庭安排的宜蘭旅遊景點推薦。星夢森林劇場需購買門票入園，門票會送餵食草料一份和天使星夢渡假村遊樂區入園券一張，一票兩用相當划算。

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開場白先列出這次到訪的心得：

►免費大停車場。

►園區乾淨整潔、無動物臭味。

►工作人員解說詳細。

►除了動物互動玩樂也有美食、遊樂設施。

►雞蛋糕現點現做，好吃推薦。

►園區裡的動物照顧得非常好，也有安排休息場所。

交通停車場

位於宜蘭冬山的天使星夢渡假村旁

距離羅東火車站交通約10分鐘車程，免費停車場就在園區旁邊，汽車、機車停車都方便。

門票價格

▲需購買門票入園，門票會送餵食草料一份和天使星夢渡假村遊樂區入園券一張，一票兩用相當划算。

星夢森林劇場門票價格

票券販售：全票220元

適用身分：4歲以上適用

票券內容：入園一次、動物飼料一份、天使星夢渡假村遊樂區入園券一張

兒童票 50元，2歲以下免費

適用身分：2至4歲兒童

票券內容：入園一次、天使星夢渡假村遊樂區入園券一張

愛心票 50元

適用身分：領有身心障礙手冊者以及身心障礙陪同者(限一位)適用/冬山鄉居民出示證明文件也可購買愛心票

票券內容：入園一次、動物飼料一份、天使星夢渡假村遊樂區入園券一張。

敬老票150元

適用身分：65歲以上長者

票券內容：入園一次、動物飼料一份、天使星夢渡假村遊樂區入園券一張

以上門票價格等資訊參考會隨時間久或現場狀況不同，請依現場為主。

園區介紹

▲門票上面有園內伴手禮、咖啡廳、甜點、小火車遊戲等優惠折價可使用。

入口處購買門票

準備進入園區和動物們玩樂，在第一區前面可憑門票兌換餵養動物的草料一盆，爸爸跟宜蘭人的草料都集中在我這盆，讓我餵個夠。

▲注意喔！非園區飼料禁止帶入餵養，避免動物生病。

才走進第一區不久，就有超療癒的水豚逛大街和大家互動，真是太萌了！看到水豚讓我想起之前也在別的農場看過，這裡的很健康、很活潑，可以看出園區真的很用心照顧。

▲玻璃屋裡有好多隻狐獴，體形小又可愛，看牠們一直挖土，跑來跑去好像很忙一樣，模樣逗趣討喜。

一路被水豚萌翻！

園區安排好幾位解說員注意動物們的安全，也會和旅客說明動物習性，旁邊還有水豚泡澡池，每個季節來這都有不同風景和畫面可以欣賞。

原來水豚也喜歡按摩啊！有的喜歡摸下巴，有的也喜歡摸肚子，摸到舒服的地方會躺著，毛還會豎起來，舒服的畫面讓我想到家裡的貓，超可愛。動物是不會騙人，看這幾隻水豚這麼活潑健康，園區衛生也管理的很好，一入場就讓我加了許多分，這門票真的很值得啊！

▲有亞達伯拉象龜和佛萊明巨兔。

▲園區有大隻象龜和小隻象龜，解說員有說餵食要從象龜嘴巴側邊餵，結果水豚又走過來。

▲來到第二區，看到這好可愛的熊貓羊，眼睛旁邊有黑眼圈，真的長得很像熊貓。

▲梅花鹿有好多隻，有的在休息，有的在和旅客互動。

▲很多人輪流在這區和梅花鹿合照。

▲熊貓羊也愛吃草。

▲除了可愛動物，風景也很好拍，來的時候剛好是落羽松秋冬最佳觀賞季節。

▲有設置星夢大秘寶，走到這可以投幣轉扭蛋抽好禮，每一個扭蛋都有獎品可兌換，平日來這還可參加活動兌換餵養草料。

▲可愛的羊駝們也是受歡迎的主角喔！

▲可愛的小袋鼠。

▲侏儒山羊非常活潑，園區人員說牠們很愛吃，會撲在身上要食物，如果想互動也可以進去，享受被撲倒的感覺。

準備進入第三區這區很特別！

竟然有會握手的水豚！很久沒和爸爸一起旅遊，這次帶他看了好多動物，也是他第一次看到水豚，他說這是可愛版的大老鼠。園區有準備幾個水豚頭飾可使用，戴在水豚頭上一起拍照，超可愛！現場很多人拍照都馬上打卡。

▲可以讓水豚學會握手真的很強，聽解說員說訓練很久，一開始主要是訓練水豚會伸手接受健康檢查。

▲可愛的山羌也能在這看到喔！

▲這裡也能看到柯達鴨，走路搖搖擺擺的模樣真可愛。

在第三區有設置洗手台。我覺得這裡的環境安排得很好，第一區開始就被水豚萌翻，第二區還有好多可愛動物，第三區再讓旅客們看到超可愛水豚收尾，沒有遺憾。走出動物互動區還有聯名紀念品區、咖啡、現做雞蛋糕、無人拉麵店等美食可購買。

▲門票上有優惠折扣券可使用。

▲本來以為這觀光景點的咖啡飲料應該不怎麼樣，結果有點意外！西西里咖啡和冰拿鐵都很有咖啡館的水準。

▲路過沒買，星夢白來。

▲泰奶卡皮巴拉刨冰和星夢公仔雞蛋糕都好可愛。

▲星夢甜點室的公仔雞蛋糕現點現做，有原味和巧克力口味兩種選擇。

▲雞蛋糕烤得外酥內鬆軟，內餡還有巧克力汁，味道很香。

▲聯名紀念品區有好多水豚紀念品可以購買，拿來自用或當伴手禮都可以。

▲超大休息區還有公車彈珠台，得到的點數還可兌換獎品。

▲不只滿足小朋友，也有韓式拍貼機和韓式無人拉麵館，肚子餓或是想拍照紀念都可以。

▲星夢森林小火車是小朋友的最愛，搭乘小火車每次100元，門票優惠折抵50元，大人和小孩都可以玩。

一票兩用

天使星夢渡假村是宜蘭有名的民宿

購買「星夢森林劇場」的門票可以免費進入天使星夢渡假村，裡面提供手搖船、獨木舟、FUN FUN樂園溜滑梯、盪鞦韆、沙坑和跳跳床可以玩。來這才發現「星夢森林劇場」租了超大場地讓動物們休息，真的是對動物很友善的環境。

▲浪漫的戶外玻璃木屋讓旅客拍照打卡。

最殺記憶卡容量的就是這裡，網路超多人拍照打卡景點原來就在這。就像站在空中和彩色氣球合照，拍完可以隨自己喜好修成各種背景顏色。

夏天有很多人會帶小朋友來玩水、體驗沙坑等設施，冬天可以來這欣賞落羽松步道，一年四季都有不同景緻，票價值得。

總結

一票兩用還可以看到水豚、梅花鹿、羊駝、侏儒山羊、狐獴和象龜等超多可愛動物，近距離互動真的讓人開心又難忘，最棒的是，逛完園區購買的雞蛋糕和咖啡都沒有雷，真的是很難得的觀光客景點。

有什麼動物？

第一區 狐獴、水豚、亞達伯拉象龜、佛萊明巨兔

第二區 梅花鹿、羊駝、熊貓羊、侏儒山羊、袋鼠

第三區 水豚、山羌、柯達鴨

可以帶寵物嗎？

可以帶寵物入園，但不能進入動物區，園區有提供寄放處。

星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號

電話：0966－417997

營業時間：09：00–17：00（每個月第三周的周三休園）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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