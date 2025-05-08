白煙繚繞整座山谷！長崎雲仙地獄遍布奇岩怪石　浪貓爽趴地熱區超享受

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

「雲仙地獄」在日本九州雲仙天草國立公園裡，來到這裡彷彿踏入一處神秘而壯觀的白色世界，地面不時噴出蒸氣，白煙裊裊瀰漫在空氣之中，加上四周遍布奇岩怪石，讓這樣的溫泉奇景被稱作「地獄」。在雲仙地獄的範圍裡還細分出許多名稱的地獄，園區內還有許多貓咪。

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位置

雲仙地獄位於長崎縣島原半島的雲仙市，是雲仙國立公園的一部分，地處海拔700公尺的高原上，氣候涼爽，夏天避暑、冬天泡湯都適合。從雲仙溫泉街步行只要5分鐘就能進入地獄谷園區，適合安排成一日或半日散策行程。

交通

自駕

從長崎市出發約2小時車程，走長崎道→諫早IC→國道57號。這路段路況良好，沿途風景很美，適合安排島原半島一日遊。

大眾交通

►電車＋巴士：從長崎搭JR到諫早站（約30分鐘），再轉搭島鐵巴士前往雲仙（約80分鐘）。

►高速巴士：部分高速巴士從長崎或福岡出發，直達雲仙溫泉站，下車步行即可抵達地獄谷。

環境

地獄這個名字雖然聽起來有點可怕，但其實只是日本人對冒著熱氣、白煙瀰漫的火山地貌的暱稱。雲仙地獄是雲仙溫泉區內最著名的地熱景觀區，從大叫喚地獄到清七地獄多達三十多個噴氣孔，每個名字都超有特色，走進來就像闖入奇幻冒險。

▲腳邊冒煙、空氣瀰漫硫磺味，彷彿地面都在呼吸，沿著步道慢慢走，不只壯觀還超好拍！

雲仙地獄四周溫泉飯店林立

最耳熟能詳飯店品牌就是位於入口處清七地獄旁的「星野集團 界 雲仙」，但逛了一圈，雲仙地獄附近好像沒什麼販售紀念品跟伴手禮的店家，要走一段路到雲仙溫泉街上才會有很多商店。

▲走在煙霧瀰漫的步道中，好像進入仙境一樣。

雲仙地獄的貓咪

從入口的清七地獄沿著步道往裡面走會到地獄茶屋前方，這裡視野變開闊，可以看到地熱谷裡面有貓咪在走動。這裡的貓大多是附近居民或溫泉街的店家飼養，有些甚至直接住在茶屋旁，牠們完全不怕生，會自顧自地在地熱步道上打滾、躲在石頭後小睡，還有的會默默陪著旅客走完全程，就像是地獄谷的隱藏主人。

▲雲仙地獄的貓咪很喜歡躺在地熱上面享受，很親人，不過地熱溫度高，遊客禁止進入裡面。

▲這裡的溫泉是硫磺泉，這兩隻賓士貓身上白色的部分都被染黃了。

▲貓咪還會排排站跟遊客互動，可愛極了！

雲仙地獄茶屋

走到八萬地獄附近有一間低調又超人氣的雲仙地獄茶屋，特色是使用地熱蒸氣來蒸煮雞蛋、地瓜與溫泉饅頭，熱呼呼的香氣在冷風吹拂中格外療癒，一邊啜飲抹茶或咖啡，一邊看著地底冒出的白煙，就像坐在大自然的蒸氣Spa裡，真的會捨不得離開！

▲販售溫泉地熱蒸煮的溫泉蛋，一顆一百元日幣，至少要買兩顆。不找零，所以要先準備好零錢。

▲吃溫泉蛋時，還遇到附近貓咪意圖搶食。

▲雲仙地獄茶屋附近還有地熱可以熱熱腳，但不能穿著帶有泥巴的鞋子，最好脫掉鞋子穿襪子，在這裡不能飲食。

雲仙地獄谷風景

▲1954年有一部叫做「你的名字」的電影（不是新海誠的電影），在這顆石頭前拍攝而引起話題，後來石頭就變成女主角的名字了。

▲繼續沿著步道往上走，從高而下的視野，可以看到整個雲仙地獄谷的風景，白煙裊裊的景色，還蠻特別的！

▲大叫喚地獄，這裡的煙好像特別大！

▲從地底噴發出來的熱氣煙霧瀰漫，很壯觀！

▲掃描貼在柱子上的QR Code，可以連線到雲仙地獄官方網站。

▲大呼喚地獄旁的邪見地獄，這裡地獄取名的方式好像都跟佛教裡的傳說故事有關。

總結

除了雲仙地獄跟附近林立的溫泉飯店，也能到雲仙溫泉街品嚐地熱溫泉蛋、地獄地瓜、島原手延素麵、地獄饅頭等在地人氣小吃。結束雲仙地獄行程之後，可以接著到附近的小浜溫泉享用午餐跟享受足浴。

雲仙地獄谷

地址： 長崎縣雲仙市小浜町雲仙

官方網站： https://www.unzen.org/t_ver/tourism/spot1.html

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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