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連年入選米其林推介！台中鮮菇餐廳坐擁山巒美景　必點花菇肉燥飯

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台中美食餐廳「菇神」是一家以菇類為主題的火鍋餐廳，也是台中米其林必比登推介名單。菇神有新社店和鹿谷店，老闆家族三代都在新社香菇產地經營相關事業，創立出來的菇類主題餐廳連續多年榮獲米其林必比登推介。菜單招牌的原木冬菇土雞雞湯、剝皮辣椒鹿茸菇鍋、三杯猴頭菇和花菇肉燥飯都是不能錯過的必吃美食，鍋物可以選擇單人、雙人或四人套餐。

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位置＆交通
菇神景觀餐廳位在台中新社區，有很大的停車場，這裡的大眾運輸工具比較少，建議開車來會比較方便。附近還有新社花海、薰衣草森林等景點，喜歡吃香菇的人也別忘了去新社的香菇商店街逛逛。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲菇神餐廳對面就是停車場，用餐免費停車。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲整棟建築用溫潤木頭搭建而成，門口有可愛的香菇公仔，旁邊還掛著米其林必比登推薦的標誌。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲下午茶時間來吃火鍋幾乎沒人。

走進餐廳先感受到溫暖木質香氣
溫潤色調讓人放鬆，最棒的是大片落地窗延伸出視野，把新社層層山巒、翠綠林景通通框進窗內，邊吃鍋邊賞景，真的很療癒。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲窗邊的位置可以看到不錯的景色。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區除了餐具、免費熱茶，還有打包用的塑膠袋跟加湯用的湯底。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吃飽後可以逛逛一樓伴手禮區，有乾燥香菇、脆餅和黑木耳飲等，還有多種特別的菇類。

菜單
餐點選擇很多，以香菇湯底的鍋物為主，也有許多熱炒跟炸物小點，推薦必點的有原木家傳鍋、黃金蟲草放山古早雞鍋（四人份）、菇之饗宴和花菇肉燥飯。菜單設計的很貼心，鍋物也有適合一個人享用的單人份量。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點

原木家傳鍋＋豬肉（雙人） 990元
原木家傳鍋是菇神的招牌湯底，端上桌就先被撲鼻而來的香氣吸引，湯頭用多種原木菇類慢火熬煮，每一口都喝得到自然的清甜與厚實的菇香，溫潤不膩，越煮味道越濃。我們點了雙人份原木家傳鍋加豬肉的套餐選擇，除了原木鍋、一盤豬肉之外，還附有兩碗花菇肉燥飯、鮮菇蔬菜盤、養生飲品和沾醬等，套餐內容豐富，兩個人吃很飽。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲套餐附的醃製蜜蓮子跟豆瓣醬，甘甜的蜜蓮子可以當餐後甜點，豆瓣醬沾肉很好吃。

來菇神必點的花菇肉燥飯
套餐就有附，白飯淋著用花菇和五花肉細火慢燉的肉燥，鹹香帶點淡雅的菇甜味，香氣濃郁卻不會油膩，旁邊還配上一塊小香腸，鹹香Q彈，跟著肉燥一起吃超滿足。米飯煮得粒粒分明，帶點嚼勁，跟這醬香十足的肉燥真的絕配。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲原木家傳鍋拿豬肉片來涮最剛好，油花分布均勻的豬肉，吸附了滿滿的湯底精華，入口軟嫩帶汁。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲涮好的豬肉很適合沾豆瓣醬一起吃。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了豬肉，原木家傳鍋也有幾塊排骨。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲另外附的菜盤也有蔬菜、香菇跟火鍋料，配料豐富。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲火鍋裡滿滿的香菇，雙人份的原木家傳鍋加上一盤豬肉，份量真的不少，要是吃不完還可加湯打包回家煮粥。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲原木家傳鍋有不少菇類，金針菇、樹菇、冬菇還有我超愛的巴西蘑菇。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

套餐還有附兩罐養生飲料
這天提供的是吹雪黃金燕窩，是菇神近年推出的養生甜品，主打美顏又養氣，入口冰涼滑順，有點像雪耳銀耳的口感，但更細膩滑溜。

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

梅酥地瓜 120元

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

費用

▲▼【台中火鍋美食】菇神新社店，台中米其林必比登推薦餐廳。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這天的消費明細，菇神餐廳用餐不收服務費，這點很不錯。

總結
菇神是一間能觀賞山景、兼具健康與美味的餐廳，連續幾年得到米其林必比登推薦，真的很值得排進台中旅遊行程，平日下午來吃最悠閒。

菇神

地址：台中市新社區協中街287號
電話：04－25822585
營業時間：平日11：00－19：00，假日10：30－19：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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