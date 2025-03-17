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台北表演藝術中心7樓藏「空中花園」咖啡廳！爆漿班尼迪克蛋必吃

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

ACME 咖啡在台北開了不少分店，地點都滿特別的，每一間的型態也不太一樣，士林夜市旁的台北表演藝術中心店是最新開幕的一間「ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心」，剛開幕時實在是有夠難訂位，不過現在風潮過了，平日去用餐其實都有位子，也不用等太久。

餐廳位在七樓
一樓電梯口就有QR Code可以掃碼預約，時間到了就會自動打電話通知也太方便！早午餐跟法式吐司味道不錯，跟先前吃過的其他分店一樣，有一定的水準，爆漿的班尼迪克蛋吃起來真的超過癮！

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位置｜環境
ACME 臺北表演藝術中心就位於劍潭站對面，離士林夜市很近，有附設地下停車場，平日來很好停車，有沒有消費折抵忘記問了，這次是直接停在百齡高中的地下停車場，平日一小時40元。臺北表演藝術中心想不注意到都很難，之前有進去參觀過，除了是表演場地外，還有一些小店舖進駐，逛街逛累了是可以進去找地方坐著休息的，廁所也很乾淨。

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

大門口右側就有電梯可以搭上去
ACME位於七樓，不用走到建築內，大門口右側就有電梯可以搭上去。因為之前看過裡面的照片了，整體採光很好，用餐環境很不錯，大片落地窗是有弧度曲線的，多人來聚餐也有寬敞大桌喔！

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
跟其他分店比較不一樣的地方，這裏好像多了比較多主餐類，一人低消五百元還要再加一成，之前去ACME都會點的松露蛋三明治這裡沒有，就是走比較正式餐廳的路線，還有賣酒精飲料，照片有點糊，可以參考線上菜單

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

燕麥拿鐵｜野莓香蕉優格

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲拿鐵換成了燕麥奶，味道還不錯，咖啡味道很濃，拉花應該是要拉愛心但是看起來有點歪。

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲野莓香蕉優格的甜味就是來自本身野莓香蕉跟優格的甜味，不能調整甜度，但是味道喝起來非常自然。

班尼迪克鮪魚塔
半熟水波蛋切開真的蛋汁噴得有夠遠，連輕輕切都是爆蛋汁的狀態，醬汁是搭配辣味美乃滋，還加了煙燻鮭魚以及芝麻葉，最底下是酥炸鮪魚塔，有點像可樂餅的感覺，鮪魚味道其實吃不太出來，可能裹蛋汁裹太滿，不過整體味道是還不錯的，光是水波蛋就夠過癮的。

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

經典草莓無花果法式吐司
吃完鹹的再來吃甜的法式吐司，不得不說，味道還真的不錯，本來想說放了一陣子才吃，應該味道會不怎麼樣，不過法式吐司上的脆脆糖粒，煎的是乾乾鬆鬆的類型，草莓跟無花果沒有刷上糖漿，糖漿是另外附上自己淋的，味道不會太甜太膩，喜歡這種鬆軟口感的法吐！

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲ACME的每家分店氣氛其實蠻輕鬆自在的，台北表演藝術中心的環境特別好，適合情侶約會姐妹聚餐啦！

ACME｜Cafe Bar & Restaurant 臺北表演藝術中心

地址：111台北市士林區劍潭路1號7樓
營業時間：12：00－21：00（周一公休）
電話： 02－66177575

水晶安蹄 不務正業過生活
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