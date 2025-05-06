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基隆秘境甜品！藏身巷仔內深處還得爬樓梯　70年古早味一口冰

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品！

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

基隆古早味冰品來分享這家「山弘爽口冰」，基隆一口冰屬於許多基隆人童年回憶，聽說是辦桌最後壓軸都會有一口冰，就像桃園在吃完辦桌尾聲會出現漢堡冰一樣，藏在基隆廟口附近巷弄內，非常隱密要不是專程來買，真的走過幾百遍都不會發現。

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▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲位於基隆廟口夜市附近，阿華炒麵的斜對面巷弄，老賴茶棧旁邊非常不起眼的小巷弄。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲靠近巷弄可以看到山弘冷凍冰塊，一樓是賣冰塊為主。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲樹小編走進巷弄看到冰塊，還小小遲疑了一下，然後店員就跟我說，買冰從旁邊的樓梯走上去。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲樓梯口旁邊就有小小招牌指引，寫著爽口冰、叭咘冰請上2樓，然後2樓的樓梯非常小又很陡，所以走上去要小心點。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲二樓有許多製冰機器，現場還可以看到店員正在製作爽口冰，然後聽到爽口冰一顆顆生產出來的聲音。

山弘爽口冰一口冰菜單
價錢1斤130元，叭咘冰盒裝130元，提醒這裡沒有賣保冷袋，所以一定要自備保冷袋來，而且一口冰最基本就是要買1斤，店家會用報紙包起來，不過光是報紙也撐不了多久，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

山弘爽口冰一口冰推薦

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲買了一斤綜合口味的爽口冰，這裡沒有在賣一個個的，要買都是一大包，就像在買糖果一樣，都是直接算重量。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲爽口冰有花生、芋頭、鳳梨、紅豆等4種口味，外包裝走可愛路線，有些熊熊、乳牛等充滿童趣的圖案。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

為什麼叫一口冰
每個都跟拇指大小差不多，就真的是一口，而且入口後很快就融化，這小朋友應該會很愛，提醒想買隱藏版爽口冰的話，一定要帶保冷袋來，有機會可以試試這屬於當地人的懷舊冰品。

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

▲▼在地人才知道70年隱藏版基隆古早味冰品。（圖／部落客darren提供）

山弘冷凍（食）

地址：基隆市仁愛區愛四路10巷1號
電話：02－24275628
營業時間：09：00－15：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 山弘爽口冰一口冰 基隆美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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