高雄「一顆1元地瓜球」太佛心！堅持不漲價背後藏感人故事

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

高雄超佛系銅板小吃「朱爺爺QQ蛋地瓜球」，破千則網路評價、4.7顆星，菜單主打1元QQ地瓜球、5元芝麻球，價格太佛心了！大家來到這裡都是一次就買好大一包，地瓜球吃起來Q彈而且越嚼越香。

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交通

▲鄰近高雄勞工公園，搭捷運出獅甲站走路大約要3分鐘路程。

歷史

當年第一代老闆朱爺爺為了替中風的老伴籌措醫藥費，賣起一元地瓜球，後來由兒女接棒，秉持父親的經營理念，堅持不漲價，就是為了感謝過去大家的幫助。

菜單

▲有賣QQ蛋、芝麻球以及薯條，通通都是銅板價錢，這年頭還能找到1元真的是超佛心價。

環境

▲來到現場可以看到老闆就在後面現做芝麻球QQ球，攤位上則是現炸地瓜球。

▲假日都是出爐就秒殺，因為太便宜，所以來買都要碰運氣，有時候也會遇到附近公司行號來大量採買。

餐點

地瓜球

一顆1元真的超便宜，跟常見地瓜球攤根本沒有差異，不會特別小顆。金黃色地瓜球咬起來很有嚼勁，就算買一大包回家都可以快速秒殺，大人小孩應該都會很愛。

芝麻球

▲稍微小顆了些，裡面內餡會有點甜甜的味道，外面炸到酥脆，有芝麻香氣。

朱爺爺QQ蛋地瓜球

地址：806高雄市前鎮區復興三路129－7號

電話：0932－765764

營業時間：平日12：00－19：00、假日10：30－19：00（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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