大溪佛系港點只開周末！平均50元便宜賣　CP值香菇雞湯清甜入味

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

這家位於大溪老街的「大溪港式點心」，應該算是全台最便宜的港點餐廳，港式點心菜單價錢大多只要50元，每周只有營業兩天，因為佛系價錢加上用料實在，所以每到假日總是爆多人，吃完還可以逛逛大溪老街，隱藏版大溪美食快跟著我吃。

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在哪裡

▲位置就在大溪老街與登龍路交叉路口旁，就在大溪阿嬤小吃店的旁邊，大溪國小就在不遠處。

營業時間

以前平日也有賣，後來只有假日才有營業，變成假日限定港式點心，假日大溪老街人潮本來就很多，所以想吃還是要早點過去。

用餐環境

外觀看起來不起眼，店內外桌子不多，來用餐排隊是一定要的，外帶會比較快一點，因為不用等座位，我乖乖排隊等空位時，就看到幾位熟客都是外帶為主。

菜單

有熱炒、點心、粥類、湯類、湯麵等等，菜單價錢請依店家現場為主，基本經典港點都有，價格不貴都是50元上下，粥類一碗60元很親民，內用排隊店員會看位子，再陸續給點單，出餐時間很快不會等太久，醬料和餐具都在店裡面，沒有收服務費所以請自取，我都沒有使用沾醬料，因為單吃就很夠味了。

燒賣

▲燒賣咬下去內餡扎實調味不錯，不用沾醬直接吃就很可以，價位又不貴。

排骨

▲排骨調味鹹淡適中，排骨瘦肉的部分口感Q脆。

鳳爪

▲吃港點我都必點鳳爪，軟Q入味有嚼勁。

紫米條

▲外面脆皮酥香，裡頭紫米軟糯，不過因為炸物吃多會有點膩口。

叉燒腸粉

▲看到腸粉就好懷念澳門美食，白拋拋腸粉吃起來Q嫩，有叉燒提味微點綴，醬汁口味偏淡。

香菇雞湯

香菇雞湯大推必點，碗內有支個頭不小的雞腿，燉煮到超軟嫩又不會太乾，雞湯底下還有幾朵小香菇，湯頭清甜好喝，之後只要有經過我會來外帶雞湯，意外收穫好喝又便宜的雞湯。

值得吃嗎

▲平價實惠這樣吃下來不到300元，難怪假日一位難求，整體CP值爆炸高，大溪隱藏版港式點心想吃記得早點去卡位。

大溪港式點心

地址：335桃園市大溪區登龍路88巷19號

電話：0932－932089

營業時間：周六日11：30－18：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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