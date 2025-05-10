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台南秒殺鴨腿飯太誇張！鮮嫩多汁鋪滿飯盒　梅干菜根本是白飯殺手

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

「鳳姐鴨肉飯」鄉民號稱是台南最強鴨肉飯，網路評價破2千、4.2顆星台南美食，營業時間還沒到就已經有人在排隊，鳳姐必買鴨腿飯，爆量鴨肉鋪滿整個便當，好吃又不貴超推薦，太晚去還會買不到，這篇來分享菜單、營業時間等資訊。

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▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲鄰近台南金華路四段，店家有提醒開車或騎車來記得不要亂停，小心被檢舉魔人檢舉。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲賣完會提早打烊，樹小編衝了兩次都撲空，第一次太晚來賣完，第二次遇到臨時公休，這次11點多來買，門口已經一堆人在排隊。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

鳳姐鴨肉飯菜單
價錢請依現場店家為主，來到鳳姐鴨肉飯可別傻傻排隊，記得先去拿菜單，最多人點的就是鴨腿飯以及無骨鴨肉飯，鴨腿飯有限量每個人只能買一個到兩個，但幾乎開賣沒有多久就秒殺了。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

11點開店就開始收單
才開店沒有多久，店家桌上已經收滿滿一堆單，而且很多人上面都不只有買一個便當而已，排在我後面應該是第一次來，結果畫了6個鴨腿飯，店家說有限量不行那麼多，我心想好險有限量。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲排隊人潮滿滿整個騎樓，生意好到有夠誇張，如果不想要撲空鴨腿飯，樹小編還是建議最好開店前就來排隊。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲如果只是想吃鴨肉飯就不用那麼辛苦，但也不要太晚來。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲點餐結帳完就是在現場等候叫號，都是人工叫號所以記得要聽一下，另外現場也有座椅可以坐，還有電風扇在吹很貼心。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲店家會先收完一些點單，然後就開始製作包便當。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲另外有人反應說電話怎麼打不通，店家有說開店很忙沒辦法接電話，所以還是實際一點來現場排。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲使用溫體鴨，每天新鮮現做加上生意很好賣很快，所以不需要擔心鴨肉新鮮度，常常都提早打烊了賣不夠了。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲如果要鴨肉沾醬料可以自己裝。

必點鴨腿飯
終於吃到傳說中的必吃的爆量鴨腿飯，打開便當真的非常誇張，整隻鴨腿切片擺滿整個便當，鴨腿肉都有去骨直接吃非常方便。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲鴨腿肉表現呈現出油亮光澤，不用吃光看就覺得很好吃，鴨腿肉外皮彈嫩，鴨肉鮮甜多汁，吃第一口就被圈粉。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲鴨腿飯便當除了鴨腿肉之外，還有滷蛋、梅干菜、筍絲等等，其實他們家的梅干菜也很下飯好吃，整個便當份量不小吃完也很飽。

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台南超人氣鳳姐鴨肉飯。（圖／部落客Darren提供）

整體心得
說真的「鳳姐鴨肉飯」還挺值得排隊，超人氣台南小吃難怪吃過的朋友都說好吃，不難理解為什麼網路評價可以那麼好，想吃鴨腿飯記得要提早來排隊。

鳳姐鴨肉飯

地址：台南市中西區民族路三段190號
電話：06－2237129
營業時間：11：00－18：30（周三四公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 鳳姐鴨肉飯 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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