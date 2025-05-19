鑽進鐵軌廊道直擊火車底盤！苗栗火車頭園區各種經典列車齊聚

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

苗栗最新景點「苗栗火車頭園區」原為鐵道文物展示館，擴大區域並結合客家元素，是全國唯一兼具鐵道文化與苗栗客家文化的休閒園區。地點就在苗栗火車站旁，交通相當便利，來苗栗火車頭園區可以欣賞保存下來的退役火車、認識火車的歷史和小知識，同時也能體驗搭小火車遊園。不只園區布景唯美，還有網美咖啡館、火車主題餐廳及療癒市集，非常適合親子同行，快將苗栗新景點列入行程吧！

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交通方式＆停車資訊

苗栗火車頭園區就在苗栗火車站旁，交通便利，周邊商圈相當熱鬧，有許多店家和餐廳。開車導航地標即達，搭火車來也超方便。園區周邊有停車場和停車格，假期人潮多要排一下。

▲旁邊就是苗栗火車站和英才觀光夜市。

門票資訊

苗栗火車頭園區佔地大，有兩個不同的入口，我當天是從苗栗火車站這裡的售票口進入。可以看到一座紫色的大火車，這裡有價目表，苗栗火車頭園區門票為100元，苗栗縣民門票50元，台鐵員工、身心障礙者及未滿6歲幼童免門票入園（幼兒需出示健保卡）。門票含50元折抵券，可折抵部份店家消費。

▲出園時可蓋手章，當日皆可自由進出。



導覽地圖

整個園區佔地非常大，主要參觀區域為轉車台大廳、列車展示館、鐵道廣場、戶外轉車盤、文物故事館、紅斑馬列車及各園區商店及市集等。白色建築很有藝術美感，園區有無障礙步道和電梯，推車輪椅都方便。

▲苗栗火車頭園區的導覽地圖，設計很童趣。

▲戶外廣場有大片綠地草坪，是小朋友放電的好地方。

遊園小火車

票價為80元，不分大人和小孩均一價，且不能使用抵用券，但想搭小火車的人潮依舊超多。車長很熱情，還會進行導覽介紹。

蒸汽火車展示

這一台是台鐵CT152型的蒸汽小火車，是台灣日治時期的500型機車種，退役的蒸汽小火車就展示在室內廣場，定期還會有火車頭轉動的展示，很壯觀！

▲也有介紹蒸汽機車滑動機構模型。

▲搭電梯上二樓，這裡也有展示各種火車頭的模型、介紹蒸汽火車的歷史、小知識。

▲還能換個視角，將整座CT152盡收眼底。

鐵道空橋看火車

▲走上空橋，可以看到旁邊的苗栗火車站。

▲參觀園區，到處都能在牆面上看到台鐵火車相關的介紹。

兒童互動遊戲區

▲這裡有積木和木質小火車可以玩，還有拼動齒輪，當天這區超級熱鬧，小朋友來到這裡都玩到不想離開了！

鐵道文物展示館

來到這裡可以近距離和火車合影，也能認識這些退役的火車。雖然這裡的火車不能上去，但還是可以透過窗景來看一下火車的內裝。

探索火車下方

當天讓我印象深刻的是，可以走進火車下的廊道，能換個視角看火車的下面是什麼。可以看到軌道上的火車底下，有著滿滿的鐵製零件，值得一探究竟。

餐廳＆咖啡館

園區裡有許多小吃攤、餐廳和咖啡館，有些可以折抵門票消費。現場有販售飲料、冰淇淋，也有小食能選擇，其中一間鐵道石鍋餐廳很有特色，是火車主題的自助式火鍋餐廳。

貓咪互動區

▲園區裡還有一間貓咪互動區，凡至銀色貓車消費達200元以上，就能免費入場30分鐘，和貓咪一起享用下午茶。

白色建築的咖啡館

這間是園區裡的喵喵咖啡館，有咖啡、炸物點心、義大利麵、特調飲和甜點可以選擇，門票也可以折抵消費。布景唯美夢幻，座位區舒適，還有火車布景。

質感市集

苗栗火車頭園區旁有一條白色的市集，這裡可以玩手作DIY，也有精品服飾店，想吃東西或是小酌一杯也能來這裡尋寶。可能是因為園區還很新，部分店家仍在招商，相信待全區域都有店舖後，一定會更熱鬧。

露天步道

走上露天空橋，可以直接通往苗栗火車站。站在空橋不僅可以飽覽鐵道園區，還能看火車，以及吸睛的白色迴旋樓梯塔樓。高掛的小燈泡也很有特色，想必夜裡點燈，苗栗火車頭園區也會有不一樣的浪漫。

結語

整個園區蠻大的，滿滿的火車頭很有看點，還能體驗搭乘小火車遊園導覽，動線規劃得還行，也有無障礙設計。園區結合可愛貓咪與火車鐵道的文化展示，對於喜歡火車的大小朋友來說，是很不錯的景點。門票100元不算貴，還能折抵消費，園區內還能用餐、逛市集。目前苗栗火車頭園區新開幕，還有許多設施仍在規劃，期待後續園區有更多設施體驗，一定會更好玩！

苗栗火車頭園區

地址：苗栗縣苗栗市英才路130號

營業時間：09：00－17：30

電話：03－7350750

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