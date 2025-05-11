Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

沒想到火遍世界各地的一蘭拉麵也有博物館，據說拉麵的美味湯頭就是在這裡製造的，一蘭之森糸島店有別於一般的拉麵店，想吃拉麵，還得走進療癒的竹林步道好夢幻，品嚐美味後，還能參觀一蘭拉麵博物館，是玩福岡糸島的熱門夯點。

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一蘭之森交通方式

福岡親子自由行，這趟旅程我們安排糸島一日遊，糸島海線景點豐富，不可錯過超人氣的一蘭之森，這是一間建在竹林裡的一蘭拉麵店，開車導航即達，通往一蘭之森，沿途景色優美，可望山和感受新鮮空氣。

▲一蘭之森備有戶外大型停車場，開車停車超方便。

竹林秘境

▲入口布景好有美感，是片竹林秘境，步道前還有兩座大燈籠，想必點燈時會更迷人。

▲由於竹林太美，兩個小朋友也迫不及待走進探索。

▲竹林步道，是糸島的人氣打卡地標，有機會玩糸島，一定不能錯過這裡。

一蘭拉麵糸島店

走出竹林，就會看到超大一蘭拉麵的招牌，每看到一蘭的大招牌，滿分就會想起拉麵的美味湯頭，一蘭之森糸島店像是座觀光工廠，鐵皮屋的外觀建築，與一般常見的一蘭拉麵風格很不一樣，戶外還有大片草皮，小朋友會想要奔跑放電。

導覽地圖

抵達一蘭之森時，大家也都餓了，參觀博物館前，我們決定先來去吃拉麵，一蘭之森糸島店的點餐方式也是投幣機點餐，用餐時間人潮踴躍，我們算是離峰時間用餐，所以大約在現場等約10分鐘，就能入座。



▲上圖為一蘭之森的園區導覽地圖，一蘭之森佔地很大，有生產工場還有博物館。

▲當然來參觀一蘭拉麵博物館，也能吃到一蘭拉麵。

▲一蘭之森的服務人員很親切，點餐後便協助帶位，另提供熟悉的點餐用餐，可以為饕客客製化服務。

一蘭拉麵扭蛋機

其中比較特別的是，一蘭之森有一蘭拉麵的扭蛋機，扭蛋一次500日元（約113台幣），運氣好可以直接開一蘭拉麵店，小朋友當天扭蛋的很開心，迷你一蘭拉麵也太可愛，設計精緻，還有拉麵碗、筷子和菜單，好細節，聽說台灣扭蛋機也有，但價格非常高，建議來一蘭之森，一定要體驗看看留作紀念也不錯。

一蘭屋台吃拉麵

▲一蘭之森的用餐座位很特別，是開放式座位區。

▲場景復古好拍照，據說是昭和20年代的一蘭屋台，站在屋台前，真的有秒回到過去的錯覺。

▲一蘭之森不僅空間寬敞，也是親子友善，當天還提供兒童坐椅和兒童餐具，滿分覺得很加分，桌面上也有服務鈴。

▲一蘭拉麵真的好吃，滿分個人就很喜歡它的湯頭，美味度不用滿分說，相信許多朋友都有吃過。

▲重點是感覺走到哪一間的一蘭拉麵，味道都差不多，入口時，就是專屬一蘭的味道，好香好濃郁。

▲一蘭拉麵不僅滿分喜歡，ZAQ寶也很喜歡，若想吃得更豐富，也能加麵、加飯和加溫泉蛋。

▲把湯喝完，拉麵碗還有專屬的字樣，這也是對於美味好吃拉麵的最高尊重。

一蘭拉麵博物館

其實空間不大，我們大約15分鐘拍照逛完，主要是因為博物館的介紹大多都是日文，我們看不懂，僅能用圖片、布景道具和部份漢字來理解，若是能有翻譯介紹，或是導覽人員，想必會更好玩，相較台灣相關的主題觀光工廠，我覺得台灣的更完善。

▲這裡介紹著一蘭拉麵的歷史與製作方式和材料，包含使用的器皿通通都陳列出來，也都可以拍照。

▲看到滿滿的廚具，ZAQ寶都想當拉麵大廚，牆面上也有日本全國一蘭拉麵的據點。

關於個人座位的設計介紹

老實說，滿分初嚐一蘭拉麵時，也是被座位吸引，覺得很像辦公室的工位，也有點像在牢獄裡吃麵，但沒想到這種座位的設計成了一蘭的特色，當天ZAQ寶飾演出餐師傅，滿分是客人，若是桌面上還有碗麵，拍照一定更有感覺。

▲博物館裡也有介紹一蘭拉麵麵條的特色，以及拉麵桌上使用的各種器皿及調料，就連點餐用紙也都是特別設計過的。

▲在一蘭博物館裡也能看到各種特色拉麵碗，最常見的就是圓碗，另外還有四角、五角和六角麵碗，想要收集的朋友，也可以到日本各地去品嚐。

▲準備離開前，滿分發現園區裡的大型拉麵攤牆，布景生動充滿立體感，還結合旁邊的飲料投幣機。

整體心得

和朋友當天在一蘭之森用餐的很愉快，整體環境有別於平時所吃到的一蘭拉麵店，好拍的竹林秘境，遼闊的綠地大草原，重點是扭蛋很好玩，很有紀念價值。一蘭拉麵博物館也很有特色，但可玩性不高，咱們就是走走看看拍拍照，還好還可以吃拉麵，來一蘭拉麵湯頭的製作工廠用餐，感覺很特別，有機會玩福岡糸島，值得順遊安排。

一蘭之森 糸島店

地址：福岡糸島市志摩松隈256－10（ 256－10 Shimamatsuguma, Itoshima, Fukuoka 819－1306日本）

營業時間：10：00～16：00

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