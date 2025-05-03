台東親子博物館推薦！室內史前文化展覽　戶外有大草皮能奔跑放電

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

「國立臺灣史前文化博物館」是台灣東部唯一的國家級博物館，以台灣史前文化及原住民文化的文物收藏為主題，園區佔地寬廣，室內冷氣開放，還有戶外大草坪。來探索舊時文化新知，也能參與導覽、玩兒童遊戲區，館內繽紛童趣好拍照，展覽生動、介紹豐富值得來玩！

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交通＆停車資訊

▲臺灣史前文化博物館在台東市，開車導航地標即達，園區備有戶外大型停車場。

門票資訊

▲臺灣史前文化博物館入園門票100元，團體票80元；6歲未滿12歲兒童60元，未滿6歲及65歲以上長者免費入園。

館內環境

全館冷氣開放，想找室內景點吹冷氣的話，很推薦可以來臺灣史前文化博物館，也可以當成雨天備案景點。整修開放後的館內更美了，不僅環境明亮乾淨，指標也都很清楚，一樓就有洗手間、尿布台，另外也有置物櫃。

▲全館都為無障礙空間，推車、輪椅都能入園。

綠地大草坪

新的戶外綠地人工草坪好美，很多親子旅人都會帶著小孩來這區跑跳放電，而且草地還有高地起伏和小山丘。大片綠地草坪，不僅環境優美，整體空間也很舒服乾淨。

常設展

臺灣史前文化博物館開放B1、1F和2F，主要展區為史前史廳、自然史廳，還有位在二樓的南島廳及特展室。館內也有規劃電梯，推推車很方便。

探索館的同理心－移動的故事展區

展館童趣色調柔和，主要在介紹人權的議題，用繪本故事書的方式，帶領旅人走進故事。人物雕像也很生動，探索館裡也有規劃座位區，以及免費繪本、書籍。

史前探索遊戲區

這一區很適合親子旅人，不過需要先預約，每場60人。主要是以史前文化為主題，重點在於遊戲的設計，透過巨石森林、玉器、陶器、動物等，結合遊戲引導小朋友認識小知識，遊戲區佈景很美很童趣，有可愛人物登場，還有互動體驗，小朋友一入館就不想出來了！

▲進入這一區需要脫鞋，穿著襪子。

台灣自然史廳

此區的展覽以誕生、冰期、新世代來介紹自然史，透過三個時期點，探索在台灣發生的重要事件。展區裡也能看到很多原始森林動物，動物刻畫得很生動，也能從大型螢幕精緻的動畫看出時代的變化。

▲臺灣史前文化博物館也有介紹台灣原住民，包含文化、生活、服飾，以及地理方位。

特展

國立臺灣史前文化博物館的特展也很有意思，這個主題是直擊博物館的後臺，以七隻可愛貓咪，化身博物館不同類型的工作人員，帶領大小朋友一起認識博物館幕前幕後的工作。這群貓咪在館內忙碌著，大家各司其職，有的在考古、有的在探勘、有的在記錄，後續還有修復、研究和整合，整個過程蠻複雜的。現場還能看到各種考古工具，原來文物在博物館展出之前，還需要這麼多的研究流程！

紀念品＆咖啡

國立臺灣史前文化博物館也有紀念品店和咖啡館，這裡販售許多部落手作，有服飾、配件、包包等。館內也有咖啡和小米粽，聽館內服務人員說，之後會有餐廳開放。

總結

臺灣史前文化博物館非常好逛，因為空間寬敞，逛起來非常舒服。還有綠地大草坪，以及親子最愛的兒童遊戲區。展品主題有特色，而且介紹詳細，不僅有文字，還有模型、影片及文物展示，生動的地景藝術，也更能帶旅人走進那個時代，相信喜歡拍照的朋友，也會喜歡這裡。

國立臺灣史前文化博物館

地址：台東縣台東市博物館路1號

營業時間：09：00－17：00（周一公休）

電話：08－9381166

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