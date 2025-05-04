ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一秒走進江南古鎮！幽靜的水上庭院古色古香　台中復古風品茶秘境

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

台中休閒喫茶好去處無為草堂，無為草堂隱身在熱鬧的大台中市區，古色古香的古宅建築，搭配復古水上涼亭，整座茶館充滿濃濃的小江南風情。茶館景觀迷人，來訪喝茶用餐好愜意，提供豐富的餐點，還能體驗傳統的茶文化，不僅國人喜歡，就連外國人也指名來訪，假期想要遠離塵囂，找尋靜謐的放鬆空間，無為草堂是個值得停留的好地方喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊
這天午後，想找地方坐坐，我們來到台中市區的一間人文茶館－無為草堂，滿分覺得這店名取得好美，頗有詩意。開車來訪的朋友，可以直接導航搜尋即達，特約停車場位在公益路上，星巴克的旁邊。搭車的朋友，可搭乘台中客運或是公車來訪，無為草堂人文茶館，入口處就是公車站牌。統聯81路公車、台中客運27路公車，至「大墩路口」下車；統聯客運85、53號公車，至「公益路口」下車後，往大墩路口方向走約5分鐘即達。

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

彷彿穿越時空
走進無為草堂，滿分便被館內的景觀所吸引，茶館裡綠意盎然，古色古香的木造建築，讓人有種穿越過去，來到復古客棧的感覺，步向一條石階步道，直接通往客棧大門。

餐廳環境
此區是無為草堂的接待櫃台，很像傳統的公堂大廳，窗台邊還有復古的桌案和木椅，柔美的燈光，加上中國風的窗櫺，彷彿走進那個年代的古裝劇場景裡。茶館服務人員親切待客，並協助帶位，當天被安排在茶館靠窗的好位置，空間寬敞，每個坐位區都有區隔，讓旅人也能擁有自己的私人小空間。

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

2025菜單MENU
平日每人低消為200元，包廂低消為400元，用餐時間2小時，每周六國樂現場演奏時間為18：00－19：30，當日壽星享九折優惠，另贈貴賓卡一張。

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐點品項相當多元
無為草堂菜單品項相當豐富多樣化，不僅可以品茶香，還提供各式精緻餐點，有套餐、鍋物、港式點心、茶食小點和炸物等，而且菜單上不僅有中午，還有日本和韓文喔！看來無為草堂在國外也是熱門景點呢！

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲點餐後，服務人員會先送上茶水和小點心，古早味的餅乾，鹹餅脆好食，與熱茶也很搭。

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

台灣茶文化體驗
當天我們隔壁桌的客人就是日本人，他們選擇來無為草堂體驗台灣茶文化，若選擇泡茶品茶，館內也會有專人示範喔！桌面上的泡茶工具，是我們在台灣熟悉常見的，雖說如此，其實我也不是很會泡茶啦，但以外國人的角度，想必也是另類的有趣體驗。

戶外庭院
等餐時間我便開始在無為草堂裡參觀漫遊，推開復古大門， 滿分像是來到另一處小仙境，古色古香的庭院景觀，讓人覺得好忘憂！

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲沿著茶樓的走廊細細品味，覺得無為草堂每一個角落都好美，美的不僅僅是建築，還有四周的綠意植物。

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

每周都有表演可觀賞
逛到一座水上涼亭，木造的涼亭設計也相當有美感，坐在涼亭裡還能欣賞池裡的小魚，若想餵魚的朋友，也可以向櫃台購買，水上涼亭也是無為草堂的表演空間，每周六18：30－19：30會有揚琴演奏，若想要欣賞表演，可以這個時間來訪。

水上涼亭
水上涼亭是我最愛的取景畫面，坐在涼亭裡，有一種置身在江南古都的感覺，能短暫感受清淨自在，也能欣賞池裡悠游的魚群，在賞景的這一刻，心情是相當平靜的。無為草堂裡的池塘有很多魚群，而且牠們都相當好客，只要有人經過靠近，魚兒們就會自動的往人群移動，好像張開嘴，就會有食物送上啊！

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

景觀包廂座位區
整座茶館的空間還蠻大的，除了一般開放式的坐位區之外，這裡也有景觀包廂坐位區，讓旅人能有獨立的私人聚會空間，包廂坐位區有大有小，空間還算舒適，不過若旅人想入坐包廂，需有基本低消，建議多人來訪選擇包廂會比較划算啦！

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

懷舊布景
接下來來到位在涼亭旁的開放空間，布景相當懷舊，就像是傳統公堂的大廳，大廳的古董傢俱彷彿也都有了歲月的痕跡，牆面上，還有掛著老子道德經的書法，我猜想茶館的主人，說不定是個收藏家呢！

古早味麻油雞　320元
麻油雞湯頭濃郁，非常下飯，雞肉鮮嫩多汁，不僅入味，且入口即化米飯的部份，採用的是養生的紫米飯，而套餐裡簡單的蔬食配料也都不錯吃。

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

炸春捲　90元、鮮蝦燒賣　90元

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲炸春捲和鮮蝦燒賣也好吃，但不到驚艷，小點皆為現點現作，所以需耐心等候啦！

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼無為草堂。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

心得
來到傍晚時刻，發現無為草堂的燈籠也點亮了，一時之間，整座茶館更加擁有中國風的韻味。當天在無為草堂用餐的很輕鬆很愉快，這裡給人一種復古懷舊的神秘感，而我特別喜歡茶館裡的戶外庭院及古董文物，幽靜的水上庭院，坐在涼亭裡賞景也格外愜意，很難想像這麼美的茶館，居然隱身在熱鬧的市區裡，沒時間往深山裡跑，那來無為草堂感受靜謐也不賴！

無為草堂

地址：台中市公益路二段106號
電話：04－23296707
營業時間：10：30－21：30（周二公休）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►台中沙鹿絕美池畔下午茶！復古庭園還藏水上木棧道、落羽松秘境
►賞鯨成功率超過95%！花蓮近距離與鯨豚共舞　最佳視野遠眺山海
►雲海茶田盡收眼底！盤點TOP8阿里山景觀餐廳　走進獨特巨石村落

關鍵字： 無為草堂 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 旅遊雲 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#李珠珢 叫妳模仿 #李雅英 不是叫妳超越欸XD

推薦閱讀

2025「福岡城櫻花季」綻放！換個角度登上城跡俯瞰浪漫櫻花林

2025「福岡城櫻花季」綻放！換個角度登上城跡俯瞰浪漫櫻花林

幽靜竹林內享用小火鍋！武俠小說般的南投秘境　妖怪村開車10分鐘

幽靜竹林內享用小火鍋！武俠小說般的南投秘境　妖怪村開車10分鐘

日本最高海濱塔！70秒升上234米高空　SKY CAFE收錄福岡最美夜景

日本最高海濱塔！70秒升上234米高空　SKY CAFE收錄福岡最美夜景

東京築地市場8間在地美食推薦！玉子燒叉燒包、澎湃海鮮船寶必買

東京築地市場8間在地美食推薦！玉子燒叉燒包、澎湃海鮮船寶必買

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

海底撈壽星禮包再度回歸

海底撈壽星禮包再度回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

可不可「咖啡系列」新上市

內湖「1.6萬株海棠花秘境」美到月底

桃園每日限量「NG蛋糕」一盒賣55元　

27樓眺望城市！台中不限時咖啡廳＋1

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

林青霞就愛這味！民生社區古早擔仔麵

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

三重街頭藏基隆古早味！

熱門行程

最新新聞更多

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

海底撈壽星禮包再度回歸

UG台南首間門市明天開幕

一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡又厚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366