一秒走進江南古鎮！幽靜的水上庭院古色古香　台中復古風品茶秘境

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

台中休閒喫茶好去處無為草堂，無為草堂隱身在熱鬧的大台中市區，古色古香的古宅建築，搭配復古水上涼亭，整座茶館充滿濃濃的小江南風情。茶館景觀迷人，來訪喝茶用餐好愜意，提供豐富的餐點，還能體驗傳統的茶文化，不僅國人喜歡，就連外國人也指名來訪，假期想要遠離塵囂，找尋靜謐的放鬆空間，無為草堂是個值得停留的好地方喔！

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交通方式＆停車資訊

這天午後，想找地方坐坐，我們來到台中市區的一間人文茶館－無為草堂，滿分覺得這店名取得好美，頗有詩意。開車來訪的朋友，可以直接導航搜尋即達，特約停車場位在公益路上，星巴克的旁邊。搭車的朋友，可搭乘台中客運或是公車來訪，無為草堂人文茶館，入口處就是公車站牌。統聯81路公車、台中客運27路公車，至「大墩路口」下車；統聯客運85、53號公車，至「公益路口」下車後，往大墩路口方向走約5分鐘即達。

彷彿穿越時空

走進無為草堂，滿分便被館內的景觀所吸引，茶館裡綠意盎然，古色古香的木造建築，讓人有種穿越過去，來到復古客棧的感覺，步向一條石階步道，直接通往客棧大門。

餐廳環境

此區是無為草堂的接待櫃台，很像傳統的公堂大廳，窗台邊還有復古的桌案和木椅，柔美的燈光，加上中國風的窗櫺，彷彿走進那個年代的古裝劇場景裡。茶館服務人員親切待客，並協助帶位，當天被安排在茶館靠窗的好位置，空間寬敞，每個坐位區都有區隔，讓旅人也能擁有自己的私人小空間。

2025菜單MENU

平日每人低消為200元，包廂低消為400元，用餐時間2小時，每周六國樂現場演奏時間為18：00－19：30，當日壽星享九折優惠，另贈貴賓卡一張。

餐點品項相當多元

無為草堂菜單品項相當豐富多樣化，不僅可以品茶香，還提供各式精緻餐點，有套餐、鍋物、港式點心、茶食小點和炸物等，而且菜單上不僅有中午，還有日本和韓文喔！看來無為草堂在國外也是熱門景點呢！

▲點餐後，服務人員會先送上茶水和小點心，古早味的餅乾，鹹餅脆好食，與熱茶也很搭。

台灣茶文化體驗

當天我們隔壁桌的客人就是日本人，他們選擇來無為草堂體驗台灣茶文化，若選擇泡茶品茶，館內也會有專人示範喔！桌面上的泡茶工具，是我們在台灣熟悉常見的，雖說如此，其實我也不是很會泡茶啦，但以外國人的角度，想必也是另類的有趣體驗。

戶外庭院

等餐時間我便開始在無為草堂裡參觀漫遊，推開復古大門， 滿分像是來到另一處小仙境，古色古香的庭院景觀，讓人覺得好忘憂！

▲沿著茶樓的走廊細細品味，覺得無為草堂每一個角落都好美，美的不僅僅是建築，還有四周的綠意植物。

每周都有表演可觀賞

逛到一座水上涼亭，木造的涼亭設計也相當有美感，坐在涼亭裡還能欣賞池裡的小魚，若想餵魚的朋友，也可以向櫃台購買，水上涼亭也是無為草堂的表演空間，每周六18：30－19：30會有揚琴演奏，若想要欣賞表演，可以這個時間來訪。

水上涼亭

水上涼亭是我最愛的取景畫面，坐在涼亭裡，有一種置身在江南古都的感覺，能短暫感受清淨自在，也能欣賞池裡悠游的魚群，在賞景的這一刻，心情是相當平靜的。無為草堂裡的池塘有很多魚群，而且牠們都相當好客，只要有人經過靠近，魚兒們就會自動的往人群移動，好像張開嘴，就會有食物送上啊！

景觀包廂座位區

整座茶館的空間還蠻大的，除了一般開放式的坐位區之外，這裡也有景觀包廂坐位區，讓旅人能有獨立的私人聚會空間，包廂坐位區有大有小，空間還算舒適，不過若旅人想入坐包廂，需有基本低消，建議多人來訪選擇包廂會比較划算啦！

懷舊布景

接下來來到位在涼亭旁的開放空間，布景相當懷舊，就像是傳統公堂的大廳，大廳的古董傢俱彷彿也都有了歲月的痕跡，牆面上，還有掛著老子道德經的書法，我猜想茶館的主人，說不定是個收藏家呢！

古早味麻油雞 320元

麻油雞湯頭濃郁，非常下飯，雞肉鮮嫩多汁，不僅入味，且入口即化米飯的部份，採用的是養生的紫米飯，而套餐裡簡單的蔬食配料也都不錯吃。

炸春捲 90元、鮮蝦燒賣 90元

▲炸春捲和鮮蝦燒賣也好吃，但不到驚艷，小點皆為現點現作，所以需耐心等候啦！

心得

來到傍晚時刻，發現無為草堂的燈籠也點亮了，一時之間，整座茶館更加擁有中國風的韻味。當天在無為草堂用餐的很輕鬆很愉快，這裡給人一種復古懷舊的神秘感，而我特別喜歡茶館裡的戶外庭院及古董文物，幽靜的水上庭院，坐在涼亭裡賞景也格外愜意，很難想像這麼美的茶館，居然隱身在熱鬧的市區裡，沒時間往深山裡跑，那來無為草堂感受靜謐也不賴！

無為草堂

地址：台中市公益路二段106號

電話：04－23296707

營業時間：10：30－21：30（周二公休）

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